Denuncian la instalación de contenedores usados de Madrid en Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular se ha hecho eco de una denuncia sobre la instalación de contendores usados de Madrid en algunos barrios de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido explicaciones inmediatas a la alcaldesa Carolina Darias por la instalación en distintos barrios de la capital grancanaria de contenedores usados procedentes de Madrid. Según documentan, llevan el logotipo de la capital de España tachado y con número de inventario visible del Ayuntamiento de Madrid.

El PP exige a Darias explicaciones por la instalación de contenedores usados de Madrid en barrios de la capital grancanaria

Varios barrios

Delgado ha denunciado que “no estamos ante una anécdota ni ante un error puntual”, después de que la formación política haya detectado este tipo de contenedores, al menos, en Marzagán, Monteluz, Lomo Blanco, La Matula y Tafira. “Estamos hablando de una actuación extendida en varios puntos del municipio, que requiere una explicación urgente, clara y documentada por parte del gobierno municipal”, afirmó.

La portavoz popular considera “inaceptable” que Las Palmas de Gran Canaria, «en plena crisis de limpieza, con una emergencia sanitaria por insalubridad todavía activa, contratos vencidos desde hace años y contratos de emergencia para intentar sostener el servicio, acabe recibiendo contenedores de segunda mano procedentes de otra ciudad”, explica.

Problemas de suministros

“No nos vale que achaquen a la crisis del Estrecho de Ormuz y a supuestos problemas de suministro el uso ilegal de contenedores de otra ciudad en la nuestra”, explica Delgado, que calificó de “kafkianos” los argumentos dados por el grupo de gobierno. “Una ciudad que paga en torno a 100 millones de euros al año por la recogida de residuos, que va a soportar una tasa de basura de más de 32 millones de euros y que tiene en marcha un nuevo contrato millonario no puede aceptar este trato”, señaló Delgado.

El Partido Popular recuerda que el Ayuntamiento continúa abonando el contrato ordinario de recogida de residuos, pese a estar vencido, y que, además, ha recurrido a contratos de emergencia para intentar responder a una situación de deterioro del servicio que se arrastra desde hace años. “A pesar de todo ese dinero público, la respuesta del gobierno de PSOE, Podemos y Nueva Canarias es colocar contenedores usados de otra ciudad en barrios de Las Palmas de Gran Canaria”, criticó Delgado.

Delgado ha advertido, además, de que este hecho se produce justo cuando está en licitación el nuevo contrato de recogida de residuos, que contempla la renovación del parque de contenedores. Por ello, el PP exige al gobierno municipal que aclare si los vecinos “van a pagar dos veces por lo mismo. Primero, con la reposición actual mediante contenedores usados, y después, con la renovación prevista en el nuevo contrato.

Piden más información

“Los vecinos tienen derecho a saber quién ha autorizado la instalación de estos contenedores, en qué condiciones han llegado a Las Palmas de Gran Canaria, si existe algún expediente que ampare esta actuación, si se ha pagado por ellos, quién los ha suministrado y por qué se están colocando en la ciudad contenedores que, según las comprobaciones realizadas, pertenecen al Ayuntamiento de Madrid”, añadió.

La edil popular ha puesto el foco en la falta de inspección y control municipal. Según Delgado, resulta “imposible” que el Ayuntamiento no se haya percatado de la instalación de estos contenedores, ya que presentan características distintas a las habituales en la ciudad. “No son iguales a los que tradicionalmente se han usado en Las Palmas de Gran Canaria. Son recipientes de otra tipología, más estrechos, con capacidad diferente, con el logotipo de Madrid tachado y con número de inventario visible”, explicó.

“Solo caben dos posibilidades, y ambas son graves: o el Ayuntamiento lo sabía y permitió que se colocaran contenedores usados de otra ciudad sin dar explicaciones, o no lo sabía y sus servicios de inspección han sido incapaces de detectar una actuación evidente en varios barrios del municipio”, afirmó Delgado.

La portavoz popular enmarca esta nueva polémica en el “descontrol absoluto” que, a su juicio, existe en la gestión de la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. “Los vecinos ven contenedores rebosando, suciedad en las calles, ratas en distintos puntos de la ciudad, contratos caducados, contratos de emergencia, una tasa de basura disparada y ahora, además, contenedores usados de Madrid colocados en nuestros barrios”, concluyó.