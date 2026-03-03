El grupo de especialistas GEDEX determinó que los objetos localizados por unos senderistas eran en realidad material de atrezo para juegos de simulación táctica

La Guardia Civil ha intervenido en el municipio de Moya tras recibir el aviso sobre el hallazgo de posible material explosivo en el interior de una cueva. El operativo se activó, el pasado 12 de febrero, cuando dos senderistas que recorrían los caminos forestales de la zona observaron diversos objetos con inscripciones de «peligro».

La Guardia Civil descarta la presencia de explosivos tras un hallazgo sospechoso en una cueva de Moya / Guardia Civil

Ante la preocupación y la posibilidad de que se tratara de artefactos reales con carga explosiva, los excursionistas alertaron de inmediato a los agentes del Puesto Principal de Santa María de Guía, que activó el protocolo correspondiente.

Intervención de los especialistas

Tras recibir esta alerta ciudadana, la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Las Palmas ordenó la activación del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa NRBQ (GEDEX-NRBQ).

Los efectivos se desplazaron hasta el lugar exacto del hallazgo para verificar la naturaleza de los objetos y garantizar la total seguridad en el entorno.

Una vez en el punto señalado, los especialistas adoptaron todas las medidas de seguridad y protección individual necesarias, realizando una inspección minuciosa del entorno antes de retirar el material localizado.

Material de atrezo para simulaciones

Tras los pertinentes análisis técnicos, los agentes determinaron que ninguno de los elementos localizados presentaba riesgo explosivo, químico, biológico ni radiológico.

La intervención confirmó que los objetos eran simplemente material de atrezo empleado habitualmente en escenografías de eventos recreativos, concretamente en actividades de tipo airsoft o simulaciones tácticas. El incidente quedó catalogado oficialmente como una falsa alarma de naturaleza NRBQ, descartando cualquier tipo de peligro para la seguridad pública o para el medio natural del entorno.

Finalmente, la Guardia Civil ha destacado la rápida reacción ciudadana y ha insistido en la importancia de alertar a las autoridades ante la presencia de objetos sospechosos, evitando en todo momento su manipulación directa.