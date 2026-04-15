Canarias recibe 10,2 millones para combatir la violencia de género

El Ministerio de Igualdad transfiere estos fondos al Archipiélago para financiar programas de protección a las víctimas y desarrollar el Pacto de Estado

El Ministerio de Igualdad asignó este miércoles 10,2 millones de euros a Canarias para erradicar las violencias machistas. El acuerdo nacional distribuye 179,8 millones entre todas las comunidades autónomas para reforzar la atención social integral. Estos recursos permitirán ejecutar 50 proyectos diferentes a través de diversas áreas del Gobierno canario durante la presente anualidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La mayor parte de la inversión financia el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta partida específica alcanza los 9,2 millones de euros para las islas. El Estado reserva un porcentaje del 4 % debido a la insularidad canaria.

Por otro lado, el Gobierno autonómico gestionará otros 967.923 euros en planes complementarios. Estas cuantías sufragan programas de apoyo para víctimas de agresiones y abusos sexuales. También incluyen fondos para prevenir ataques contra menores que el sistema público tutela.

Además, los criterios de reparto consideran factores sociales clave como la dispersión poblacional. El cálculo analiza el número de mujeres mayores de 65 años censadas. Asimismo, evalúa la situación laboral y el porcentaje de mujeres extranjeras o con discapacidad.

Protección a menores y coordinación

La partida para asistencia social integral reserva una cuantía de 182.868 euros para menores. Este grupo vulnerable requiere servicios especializados de acompañamiento y recuperación psicológica. El Ejecutivo canario busca garantizar una respuesta eficaz para los hijos de las víctimas.

Igualmente, el presupuesto asigna 61.331 euros a la mejora de la coordinación administrativa. Los planes personalizados permiten un seguimiento estrecho de cada situación de riesgo detectada. Esta estrategia optimiza los recursos disponibles entre las distintas consejerías implicadas.

Por otra parte, el Instituto Canario de Igualdad liderará la ejecución de estos proyectos. Las áreas de Justicia, Juventud y Educación también colaborarán en las acciones. El trabajo transversal asegura una cobertura completa en todas las islas del Archipiélago.

Elevada incidencia en las islas

Canarias presenta actualmente una de las tasas de violencia machista más altas. Los datos judiciales sitúan a las islas en el cuarto lugar nacional. Solo Baleares, Valencia y Navarra superan la incidencia registrada en el territorio canario.

En consecuencia, la consejera Candelaria Delgado defiende el aumento del presupuesto preventivo. El Sistema Viogen mantiene activos 6.532 casos de vigilancia policial en la comunidad. Casi la mitad de estas mujeres protegidas tiene menores bajo su responsabilidad.

Finalmente, las fuerzas de seguridad custodian a las víctimas por riesgo de nuevos ataques. La protección institucional resulta vital ante la gravedad de las cifras actuales. Estos nuevos fondos consolidan la red de apoyo para todas las mujeres canarias.