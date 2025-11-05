ES NOTICIA

Tellado: «Ángel Víctor Torres ha mentido en una comisión de investigación en el Senado»

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El Partido Popular asegura que Torres ha mentido en la comisión del ‘caso Koldo’ en la Cámara Alta y estudia iniciar acciones legales

Alejandro Martínez Vélez. EP

El secretario General del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que su partido estudia iniciar acciones legales contra Ángel Víctor Torres, por «mentir» en la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado al negar «conocer a estar personas» con las que tenía «una familiaridad tremendamente sospechosa».

Tellado ha subrayado además que valoran ampliar la lisa de comparecientes en la comisión de investigación tras la difusión de un informe de la UCO de la Guardia Civil que, en su opinión, demuestra la familiaridad «sospechosa» del ministro Ángel Víctor Torres con la trama del exasesor de Ábalos.

Según el dirigente Popular, «todas las revelaciones que están saliendo a nosotros nos están llevando a repensar la lista de comparecientes para ver si es necesario que alguien vuelva a comisión».

Acciones legales contra Torres

Ha insistido en que es muy grave mentir en la Cámara Alta y «evidentemente es un delito de falso testimonio». Por estar razón, Tellado ha incidido en que su partido «va a estudiar cuáles son las acciones que podemos llevar adelante. Desde luego si este Gobierno se cree que puede seguir en esa huida hacia adelante sin ningún coste político, pues lo siento pero no, aquí hay que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales en los juzgados».

En su opinión, el informe también «ha dejado claro» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene en su Consejo de Ministros a miembro de «la trama», y le ha acusado de proteger a Torres si no le cesa inmediatamente.

Tellado ha destacado que durante el Gobierno de Torres en Canarias no solo se firmaron «contratos millonarios mientras fallecían miles de personas por el coronavirus», sino que además «él mismo se encargaba de agilizar los pagos».

En este aspecto, ha señalado «cada día que pasa» sin que Sánchez cese a Ángel Víctor Torres, es un día en el que el presidente del Ejecutivo «se vincula más a una trama».

Ha agregado que «es imposible creer» que el también secretario general de PSOE no estuviera «al corriente» de los tejemanejes de su ‘número dos’ en el partido y en el Gobierno, José Luis Ábalos.

