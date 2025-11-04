El PP exige la dimisión de Ángel Víctor Torres, mientras Podemos y el Gobierno canario piden prudencia y el ministro denuncia “difamaciones”

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo ha desatado una ola de reacciones políticas en Canarias y Madrid. El documento apunta que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, logró que el entonces presidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres interviniera para reclamar pagos a una empresa vinculada a Víctor de Aldama por contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno | Fernando Sánchez / Europa Press

El PP exige su dimisión inmediata

El Partido Popular fue el primero en reaccionar. En un comunicado, reclamó la dimisión inmediata de Torres por haber actuado, dicen, como “conseguidor de dinero para una trama corrupta”. El PP sostiene que la continuidad del ministro en el Gobierno “es imposible” y acusa a Pedro Sánchez de tener “un umbral ético en el que todo cabe”.

El ministro denuncia “infamias”

Desde su entorno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, niega cualquier irregularidad y denuncia una “campaña de difamación”. Fuentes de su equipo aseguran que la UCO, tras más de un año de análisis, no ha hallado indicios delictivos en sus conversaciones. “No hay mordidas, ni comisiones, ni irregularidades”, subrayan, insistiendo en que los contratos se gestionaron conforme a la ley y con aval de los órganos fiscalizadores.

Podemos llama a la prudencia judicial

La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha pedido esperar a la justicia y ha destacado que no aprecia ningún delito en la actuación de Torres. “Por lo que veo, se trata simplemente de la agilización de un trámite”, afirmó, defendiendo que sean los tribunales quienes determinen si hubo o no irregularidades.

El Gobierno canario pide explicaciones claras

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reclamado al ministro “explicaciones claras” sobre las gestiones realizadas y las posibles presiones a funcionarios del Ejecutivo autonómico. Según Cabello, “van quedando cosas claras: que Torres mintió en sede parlamentaria”, por lo que exige que aclare por qué mostró “preocupación por unos proveedores concretos”.

Clavijo cree que el informe “deja bastante mal a Torres”

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cree que el informe de la UCO “deja bastante mal” a Torres “como presidente y como persona”. Aunque evita pedir su dimisión y pide prudencia, señala que el documento demuestra que Torres “faltó a la verdad” en la comisión de investigación del Senado. En declaraciones al programa ‘A buenas horas’, de José Luis Martín, Clavijo considera “francamente negativa” la conversación en la que Torres amenaza con cesar a una funcionaria y asegura que ese tono “deja mal retratada su figura”.