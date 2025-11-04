Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, comparece públicamente tras la publicación del informe de la UCO que lo relaciona con el ‘caso Koldo’

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá en rueda de prensa a partir de las 15:30 horas.

Lo hace, previsiblemente, para aclarar y dar su versión de lo ocurrido tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo. Un informe que ha desatado toda una marea de reacciones en la política nacional y canaria.

Un texto que asevera que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, logró que el entonces presidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres interviniera para reclamar pagos a una empresa vinculada a Víctor de Aldama por contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ángel Víctor Torres.

Tras la publicación de dicho informe desde el Partido Popular se ha pedido su dimisión inmediata, desde el Gobierno de Canarias «explicaciones claras» mientras que desde la secretaría de Organización del PSOE en Canarias se exige al PP «que pida perdón por enfangar» el nombre de Torres.