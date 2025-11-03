El informe de la UCO de la Guardia Civil detalla las gestiones de Koldo García con el Gobierno de Canarias durante la presidencia de Ángel Víctor Torres

La Guardia Civil subraya en un informe que Koldo García consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Archivo Europa Press

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla las gestiones de Koldo -que era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos– para que el Gobierno canario contratase con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

Intercambio de mensajes entre Koldo García y Ángel Víctor Torres

El informe, remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, deja constancia del intercambio de mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante el 15 de julio.

La UCO recuerda que hay indicios en la causa de que De Aldama pagaba 10.000 euros mensuales al entonces asesor de Ábalos y subraya la influencia que ejerció en administraciones como el Gobierno de Canarias, hasta el punto de implicar a su presidente para conseguir que pagasen el dinero pendiente.