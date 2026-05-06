Mantiene la petición de 7 años de cárcel para Aldama, 24 para Ábalos y 19 y medio para Koldo García

El comisionista Víctor de Aldama, a su llegada al tribunal que juzga el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones. EFE/ Mariscal

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha subrayado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no era» el número 1 de la «organización criminal» en la que sitúa al exministro José Luis Ábalos, como «con notable desahogo» dijo el comisionista y también acusado, Víctor de Aldama.

Luzón ha expuesto en el Tribunal Supremo su informe final del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama. Ha defendido la prueba de cargo «demoledora» de que los tres formaban una «estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes». En la que de quien dependían las decisiones era del ministro, al que el empresario y «arrepentido» recompensaba con comisiones.

El también exdirigente socialista era, según la Fiscalía, «el denominado jefe por unos y por otros» y, aunque la Guardia Civil consideró que «quien paga manda» y ese es Aldama, Luzón ha precisado que el comisionista no intervino en algunos de los delitos que atribuye a Ábalos y Koldo García -como lo referido al supuesto enchufe de dos mujeres en empresas públicas-. Para esos supuestos delitos, ha dicho, no le necesitaron.

Pero, para la Fiscalía, «no se trata de establecer un número 1, 2 o 3. Y ha subrayado Luzón que ese número uno «no lo era el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye a Aldama».

El fiscal ha defendido que «no debe extrañarnos la presencia de un ministro en la cúspide o engranaje esencial» dentro de una organización criminal que entiende acreditada. Y donde el entonces asesor, de quien ha destacado su «grosera elocuencia», «operaba siempre en nombre y por cuenta del señor Ábalos».

Koldo García era «el interlocutor natural para hablar con el ministro». Y Aldama «fue la persona que aprovechó esa influencia» para conseguir sus propósitos . Y quien les «entregaba periódicas cantidades de dinero para asegurarse la oportunidad cuando le llegara».

Petición de 7 años para Aldama, 24 para Ábalos y 19 y medio para Koldo García

Una organización que «cuenta con su arrepentido», en alusión a Aldama, a quien finalmente rechazó aplicar como «muy cualificada» la atenuante de confesión. Y sigue pidiendo para él 7 años de cárcel frente a los 24 para Ábalos y los 19 y medio para Koldo García.

Ha ironizado Luzón con que las defensas se pregunten «dónde está el dinero» de esas comisiones como argumento para rechazarlas cuando, según la Fiscalía, del análisis del patrimonio del exasesor ministerial «queda acreditado que Koldo cobra».

Y para el fiscal, «no tiene sentido que el elemento corruptor (Aldama)» pague esas cantidades de dinero al asesor del ministro y no a quien toma la decisiones, además de que existe «una palmaria confusión patrimonial entre Ábalos y Koldo, que sufragaba gastos de el ministro «a cuenta» del mismo con una «doble contabilidad».

Luzón ha echado mano de un «cuplé» para afirmar que los acusados «no han podido dar respuesta» a una pregunta clave: «¿De dónde saca pa tanto como destaca (sic)?». Una pregunta que, ha aseverado, «deberíamos hacer todos los españoles». Y deberían haberse hecho también los empleados de las sucursales bancarias donde se ingresaron tan elevadas cantidades.