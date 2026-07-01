Esta nueva red tiene una mayor capacidad de respuesta ante incidencias y se ha conseguido a través de un enlace submarino

Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, afirmó este miércoles que la entrada en funcionamiento del sistema eléctrico único entre La Gomera y Tenerife supone «un hito histórico» que pone fin al aislamiento energético de la isla y mejora la seguridad del suministro para ciudadanos, empresas y servicios públicos.

En un comunicado, Curbelo señaló que la operación conjunta de ambos sistemas eléctricos, efectiva desde este 1 de julio, marca «un antes y un después» para la estabilidad energética de La Gomera al integrarla en una red con mayor capacidad de respuesta ante incidencias.

Inversión de unos 145 millones de euros

El presidente insular explicó que esta nueva situación es posible gracias al enlace submarino que conecta la subestación de Chío, en Tenerife, con la de El Palmar, en La Gomera, permitiendo que ambas islas operen como una única red eléctrica.

A su juicio, este hecho ha reducido la vulnerabilidad derivada de la condición de sistema aislado de La Gomera y dota a la isla de un respaldo ante posibles fallos en el suministro.

Según recordó Curbelo, la infraestructura ha supuesto una inversión superior a 145 millones de euros e incorpora un doble circuito de corriente alterna de 66 kilovoltios con capacidad de transporte de 50 megavatios, además de un tramo submarino de más de 36 kilómetros que alcanza una profundidad máxima de 1.145 metros.

Curbelo también destacó la puesta en marcha de la nueva subestación de El Palmar, promovida por Endesa, con una inversión superior a ocho millones de euros, al considerar que refuerza la distribución eléctrica de la isla mediante nuevos equipos de transformación y una mayor capacidad operativa.

Curbelo: La unificación eléctrica con Tenerife pone fin al aislamiento energético. Imagen de Red Eléctrica

Cierre del anillo eléctrico

Por otro lado, el presidente gomero señaló que la interconexión favorecerá una mayor integración de las energías renovables generadas en La Gomera, permitirá evacuar excedentes cuando sea necesario y contribuirá a un sistema energético «más sostenible, eficiente y resiliente» para el archipiélago.

El presidente del Cabildo agradeció el trabajo realizado por Redeia, Endesa, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para hacer posible esta actuación estratégica.

No obstante, Curbelo insistió en que la mejora del sistema debe completarse con el cierre del anillo eléctrico insular por Valle Gran Rey, una actuación que considera «imprescindible» para reforzar la calidad, la seguridad y la capacidad de respuesta de la red de distribución en La Gomera.