El operativo arranca con un dispositivo reforzado de vigilancia terrestre, aérea y tecnológica para proteger los montes de Tenerife durante los meses de mayor riesgo

Arranca en Tenerife la Operación Prometeo contra los incendios forestales.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la Operación Prometeo 2026. Es el dispositivo especial de vigilancia y prevención de incendios forestales que protegerá los montes de la isla durante los meses de mayor riesgo.

El acto, celebrado en el Acuartelamiento de Ingenieros de La Cuesta, contó con la participación del Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo de Santayana Galbis; la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; así como responsables civiles y militares implicados en el operativo.

Durante la presentación, se detalló el despliegue del dispositivo militar que colaborará con el Cabildo en labores de vigilancia, disuasión y prevención en las zonas de mayor riesgo forestal de Tenerife, en coordinación permanente con las brigadas forestales Brifor y los servicios de emergencias insulares.

Rosa Dávila subrayó que la Operación Prometeo representa “una de las herramientas más eficaces de prevención con las que cuenta Tenerife para proteger su patrimonio natural y garantizar la seguridad de la población”.

«La mejor manera de combatir un incendio es evitar que se produzca»

“La mejor manera de combatir un incendio es evitar que se produzca. Por eso seguimos apostando por la anticipación, la vigilancia constante y la cooperación entre administraciones para blindar Tenerife frente a los grandes incendios”, señaló la presidenta.

Dávila recordó además que esta edición arranca tras la firma del tercer convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa, rubricado el pasado mes de abril junto a la ministra Margarita Robles, consolidando una alianza estratégica que ha demostrado su eficacia en campañas anteriores.

Novedades

Entre las principales novedades de la Operación Prometeo 2026 destaca el refuerzo tecnológico del operativo, con la incorporación de drones para vigilancia y prevención, además del despliegue de patrullas terrestres con vigilancia activa las 24 horas del día mediante turnos coordinados.

El operativo estará activo del 1 de julio al 30 de septiembre, coincidiendo con el periodo de máximo riesgo de incendios forestales. Durante estos 92 días, las patrullas realizarán labores de vigilancia preventiva en áreas estratégicas, especialmente en zonas de interfaz cercanas a espacios naturales protegidos y enclaves especialmente vulnerables.

La presidenta puso en valor el trabajo conjunto desarrollado con el Ejército de Tierra y agradeció la implicación de las Fuerzas Armadas en la protección del territorio insular. “Esta colaboración ejemplar demuestra que cuando las instituciones trabajan unidas, Tenerife gana en capacidad de respuesta, en seguridad y en protección del territorio”, afirmó.