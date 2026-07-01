La cadena alcanza un 8,3% de cuota de pantalla y mejora más de un 50% sus resultados respecto al mismo mes del pasado año

Televisión Canaria es la cadena autonómica que más crece en los últimos doce meses

Televisión Canaria cerró junio de 2026 con un 8,3% de cuota de pantalla, firmando así su mejor mes de junio de los últimos 16 años, en un contexto de fuerte competencia televisiva marcado además por las retransmisiones del Mundial de fútbol.

La cadena canaria consolida así una evolución histórica de audiencia y cierra una temporada récord para la cadena, convertida ya en la televisión autonómica que más crece de España en el último año. Desde el inicio de temporada, en agosto de 2025, Televisión Canaria ha pasado del 6,3% al 8,3% de cuota, mejorando 2 puntos y registrando un crecimiento del 31,8%.”

La evolución resulta aún más significativa en términos interanuales. En apenas un año, Televisión Canaria ha incrementado su cuota de pantalla desde el 5,5% registrado en junio de 2025 hasta el 8,3% actual, lo que supone una mejora de 2,8 puntos y un crecimiento superior al 50%, el mayor crecimiento registrado entre las televisiones autonómicas españolas en el mismo periodo.

El administrador general de RTVC, César Toledo, valoró este crecimiento como “toda una proeza, porque mientras nuestro presupuesto nos sitúa entre las televisiones autonómicas con menos recursos, nuestros resultados de audiencia nos colocan entre las cinco con más audiencia y la que más ha crecido en un año”.

«La relación entre financiación y resultados evidencia un elevado grado de eficiencia en la utilización de los recursos públicos”, explicó César Toledo, “porque las singularidades de Canarias como la insularidad, la ultraperiferia, la dispersión territorial o la exposición a emergencias, incrementan el coste real del servicio público respecto a otras comunidades autónomas”, sentenció.

Los resultados reflejan además el fortalecimiento de la conexión de la audiencia canaria con su televisión pública. Durante el mes de junio, un total de 1.289.000 espectadores únicos contactó con la cadena, lo que supone que el 58,4% de los canarios mayores de 4 años vio Televisión Canaria en algún momento del mes.

Cada día, una media de 339.000 espectadores siguió la programación de la autonómica. Al mismo tiempo, la cadena suma 25.000 espectadores diarios más que en junio de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

César Toledo aseguró que “estamos haciendo una televisión cada vez más canaria, más nuestra que nunca, gracias al talento de los profesionales de la casa y gracias también a la fortaleza del sector audiovisual en las islas, lo que nos está permitiendo ampliar la confianza de la audiencia”.

El crecimiento también se consolida en prácticamente todos los grupos de edad. Especialmente significativo resulta el comportamiento entre los espectadores de 25 a 44 años, donde Televisión Canaria alcanzó un 8% de cuota de pantalla, mejorando 4,4 puntos respecto al mismo mes del pasado año.

También destaca el seguimiento del público joven de 13 a 24 años, donde la cadena firmó un 7,3% de cuota, creciendo 3,4 puntos respecto a junio de 2025. Entre los espectadores de 45 a 64 años, la mejora fue de 2,6 puntos, mientras que entre los mayores de 65 años la cadena alcanzó un sólido 9,8% de cuota.

Por franjas de emisión, la cadena consolida algunos de sus principales puntos fuertes de consumo en la sobremesa de lunes a viernes, donde alcanza una media del 12,8% de cuota, y en el prime time, que firma un 8,2% de share medio. Además, en determinados tramos de la sobremesa, Televisión Canaria llegó a alcanzar durante junio cuotas cercanas al 19,1% de share.

Los datos confirman además el amplio margen de crecimiento de la cadena. Durante el mes de junio, el 91,5% de los canarios contactó en algún momento con el medio televisivo, mientras que Televisión Canaria alcanzó al 58,4% de la población, lo que evidencia el potencial de crecimiento y captación de nuevos espectadores para la cadena pública.

Estos resultados consolidan el posicionamiento de Televisión Canaria como una referencia cada vez más competitiva dentro del panorama audiovisual del Archipiélago y certifican el reencuentro de la audiencia canaria con su televisión pública.