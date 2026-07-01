Cómo prevenir blanqueo de capitales y asegurar finanzas en ‘La Buchaca’

El programa de divulgación económica de La Radio Canaria analiza este jueves a las 21:05 horas, y el sábado en redifusión a las 17:30 horas, estrategias para defenderse frente a operaciones bancarias que resultan blanqueo de capitales o de malas inversiones, dos asuntos que repuntan con la llegada del verano

‘La Buchaca‘ de La Radio Canaria dedicará su última entrega de esta temporada, jueves a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 17:30 horas, a uno de los grandes retos del sistema financiero actual como es la prevención del blanqueo de capitales. El espacio contará con la participación de Daniel Feo, experto en el sector asegurador, quien explicará el papel clave que desempeñan las entidades financieras y las compañías de seguros para evitar que el dinero procedente de actividades ilícitas se incorpore a la economía legal.

Uno de los puntos clave de la entrevista con Feo será el marco normativo vigente y la evolución de la legislación europea, con especial atención a la Sexta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales, que ha reforzado los controles y las obligaciones de empresas y profesionales en toda la Unión Europea.

Blanqueos habituales

Daniel Feo explicará qué productos aseguradores están sujetos a esta normativa, cuáles son las fases del proceso de blanqueo de dinero y qué mecanismos emplean las entidades para detectar operaciones sospechosas. El impacto que estas medidas han tenido tanto en empresas como en profesionales o cuáles son las diferencias entre los sistemas de control aplicados en distintos países, serán algunos de los asuntos propuestos en la entrevista. En relación a blanqueo de capitales, el magacín desvelará qué modalidades son las más habituales.

Las aseguradoras y entidades financieras afinan su estrategias para evitar blanqueo de capitales, más frecuentes en verano

«La conversación permitirá acercar al oyente al funcionamiento de un sistema de prevención que resulta esencial para proteger la estabilidad del mercado financiero y poner trabas a la actividad de las organizaciones criminales», señala Carlos Guillermo Domínguez, director de ‘La Buchaca’.

‘La Buchaca’ concluirá con un espacio dedicado a la educación financiera, su director, Carlos Guillermo Domínguez, compartirá recomendaciones prácticas para afrontar el verano con una mejor planificación económica.

Carlos Guillermo Domínguez dirige y presenta ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

«Entre los consejos destacados figuran algunos que son de manual pero que conviene recordar, como, por ejemplo, elaborar un presupuesto para las vacaciones, evitar el endeudamiento por gastos de ocio, mantener el hábito del ahorro durante el periodo estival y anticipar los gastos extraordinarios posteriores al verano, como la vuelta al trabajo o al curso escolar», apostilla Domínguez.