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Los aeropuertos canarios viven el intenso arranque de las vacaciones de verano

Redacción RTVC
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Estos aeropuertos registrarán 12.637 operaciones durante esta primera semana de verano

La operación salida de julio ya está en marcha y miles de personas comienzan este miércoles sus esperadas vacaciones. En los aeropuertos y puertos canarios se respira un ambiente marcado por las maletas, las prisas de última hora y la ilusión por desconectar, mientras el verano empieza a sentirse con fuerza.

En el aeropuerto de Tenerife Norte ya se aprecia un importante trasiego de pasajeros. Entre finales de junio y el próximo 6 de julio, los aeropuertos del archipiélago registrarán 12.637 operaciones, cerca de 300 más que en el mismo periodo de 2025.

El aeropuerto de Gran Canaria lidera la actividad, seguido por Tenerife Norte y Tenerife Sur. También los puertos reflejan un incremento de viajeros, según las navieras, que destacan un aumento de pasajeros respecto al año pasado.

Aeropuerto de Gran Canaria. Imagen Turismo de Gran Canaria
Tenerife Norte vive el intenso arranque de las vacaciones de verano. Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Los destinos y planes para estas vacaciones son muy variados. Algunos viajeros afirman que se van de crucero por Roma, Francia e Ibiza, mientras otros optan por disfrutar de la playa, la piscina o los chiringuitos.

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