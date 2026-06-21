El centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó el avión Sasemar 101, que logró localizar la neumática a unas 120 millas de la isla

Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este sábado a dos personas que navegaban a bordo de una embarcación neumática a la deriva tras sufrir problemas en el motor a unas 120 millas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que fueron los propios afectados los que solicitaron ayuda explicando que habían salido desde la isla y que llevaban a la deriva desde la noche del viernes.

Salvamento Marítimo

En ese momento, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Las Palmas movilizó el avión Sasemar 101, que logró localizar la embarcación a unas 120 millas de la isla.

Posteriormente, se activó el helicóptero Helimer 205, cuyos efectivos procedieron al rescate de los dos ocupantes y a su traslado hasta el Aeropuerto de Gran Canaria.