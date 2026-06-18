El rescate se produjo a 87 kilómetros al este de Lanzarote y los ocupantes de la neumática fueron trasladados al puerto de Arrecife

Vídeo RTVC.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas al este de Lanzarote a 64 personas, 11 de ellas menores y 6mujeres, que iban en una neumática.. Así lo ha confirmado el 112 y ha informado la sociedad estatal en su cuenta de ‘X’.

El rescate se produjo a 87 kilómetros al este de Lanzarote y lo llevó a cabo la tripulación de la Salvamar Al Nair. Todos los integrantes de esta expedición son de origen subsahariano.

Salvamento rescata a 64 personas, 11 de ellas menores, de una neumática al este de Lanzarote. Imagen de archivo.

La Al Nair los trasladó al puerto de Arrecife, donde fueron desembarcados sobre las 23.45 horas. Uno de ellos, un varón, fue trasladado al hospital de la isla por una lesión leve en un tobillo.