Jordi Hereu y Ángel Víctor Torres destacan el impacto turístico, cultural y religioso que tendrá para Teror el reconocimiento de las fiestas del Pino como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Los ministros Turismo y Política Territorial, Jordi Hereu y Ángel Víctor Torres, han destacado la proyección que supone para Teror la declaración como de Interés Turístico Nacional de las fiestas de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria.

«Si España y Canarias somos líderes en el turismo internacional, es porque tenemos y encarnamos muchísimos valores. Y esta distinción encarna todos los valores de la fiesta del Pino», ha manifestado Hereu en Teror.

A su juicio, esta celebración expresa, por ejemplo, arraigo, historia, tradición, participación y proyección en todo el país y en todo el mundo.

«España es líder en turismo, porque nosotros no tenemos que inventar nada. Sencillamente, compartir aquello que somos, aquello por lo que trabajamos», según Hereu.

Hereu y Torres destacan la proyección del Pino con su declaración de Interés Nacional / EFE

Las fiestas del Pino son «maravillosas, porque los días 7 y 8 de septiembre, aquí hay algo que no tiene igual, y tanto las ofrendas como la peregrinación tienen como gran protagonista a las personas, a los ciudadanos de Teror, en primer lugar, y después de toda Gran Canaria», a juicio del ministro.

Esos días «vienen a peregrinar en algo que enlaza con lo que nació en 1481, pero que ahora es una manifestación cultural de toda la tradición, que se expresa en las músicas, en los bailes, en todas las tradiciones que se expresan esos días».

«En dos días se condensan todo lo que nos hace únicos, lo que nos hace ser una experiencia formidable. Espero que la distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional suponga protección y proyección de esta fiesta», ha insistido Hereu.

Ocho fiestas con sello nacional

Torres, por su parte, ha destacado que Teror es «un centro neurálgico, religioso, de toda la isla de Gran Canaria y de la Diócesis de Canarias».

El ministro canario se ha mostrado convencido de que las próximas fiestas del Pino serán «muy especiales» tras su reconocimiento como de Interés Turístico Nacional.

Asimismo, ha destacado que un total de ocho festividades en Canarias cuenten con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Además de la Fiesta del Pino de Teror, lo son las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Santa Cruz de la Palma; Octava del Corpus y Romería de San Isidro de Villa de la Orotava (Tenerife); y el Corpus Christi de Villa de Mazo (La Palma).

También las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario de Agüimes (Gran Canaria); Fiestas de las Cruces y los Fuegos de Mayo de Los Realejos (Tenerife); Fiestas Juradas de San Miguel Arcángel de Tuineje (Fuerteventura) y las Fiestas del Almendro en Flor de Tejeda (Gran Canaria).