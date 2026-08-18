El alquiler en las capitales canarias supera lo recomendable

Nueve capitales de provincia superan el 30 % de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones, entre ellas las capitales canarias

Venta y alquiler de viviendas. Imagen de recurso EFE

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria figuran entre las nueve capitales de provincia españolas donde el acceso a una vivienda en alquiler consume más del 30 % de los ingresos medios familiares, apuntado como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones, conforme a datos publicados por el portal inmobiliario Idealista este martes.

El acceso a una vivienda en alquiler consume de media el 39 % de los ingresos netos de una familia media en España, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista sobre datos del segundo trimestre del año.

Para la compra y según este estudio, la proporción cae hasta el 29 % de los ingresos de una familia, si bien este indicador no considera el ahorro previo necesario para obtener financiación.

El análisis argumenta esta situación por la escasez de oferta, que ha encarecido, asegura, los precios.

Añade que, en el caso del arrendamiento, ha superado los umbrales que los expertos «consideran razonables».

Por capitales de provincia, nueve de ellas superan el 30 % de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones.

Las capitales canarias, con el 31 %

Palma encabeza el ránking, con el 45 % de los ingresos medios de una familia, seguida por Málaga (40 %), Valencia (39 %), Madrid y Alicante (38 %), Barcelona y Segovia (34 %), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (31 %).

Sevilla y Bilbao se quedan, según el estudio de Idealista, en el umbral del 30 %; en tanto que, en el extremo opuesto, figuran Ciudad Real y Teruel, ambas con el 19 % de los ingresos familiares.

Para la compra de una vivienda, cinco capitales presentan tasas de esfuerzo superiores al 30 % recomendado para la compra: Palma (48 %), Madrid (39 %), San Sebastián (36 %), Málaga (35 %) y Barcelona (32 %).

Las ciudades con menor esfuerzo para adquirir una vivienda son Lérida (11 %) y Zamora (12 %), seguidas por Jaén y Huesca (13 %).