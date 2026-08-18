Juan Manuel Serrano, investigado en el conocido como caso Leire Díez, ha acudido este martes junto a su abogado a la Audiencia Nacional que ha solicitado un nuevo clonado de su móvil

Juan Manuel Serrano (i), exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, citado en la Audiencia Nacional. Imagen EFE

La Audiencia Nacional está realizando un nuevo clonado del móvil de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, quien ha rechazado por falta de garantías el volcado que hizo hace semanas la Guardia Civil al no haber estado ni él ni su abogado presentes.

Juan Manuel Serrano, investigado en el conocido como caso Leire Díez, ha acudido este martes junto a su abogado a la Audiencia Nacional, después de que el juez Santiago Pedraz le citase para «verificar» el clonado de su móvil o, en su caso, realizar uno nuevo.

La letrada de la administración de justicia le ha preguntado si aceptaba el clonado que realizaron el 14 y 15 de julio los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, tras rechazarlo este, se ha procedido a hacer uno nuevo, según han informado a fuentes jurídicas.

Una diligencia que continúa y que se prevé que se extienda unas ocho horas, según las fuentes, de manera que el móvil ha quedado clonándose en una sala precintada de la Audiencia Nacional.

Juan Manuel Serrano deberá volver este miércoles, a partir de las 10:30 horas, junto a su abogado, a recoger una copia de la información en un disco duro.

Nueva clonación

Su defensa cuestionó en un escrito la legalidad de la intervención y clonado del móvil por parte de los agentes de la UCO, de manera que solicitó anularlo y que se le devuelva el terminal sin que se pueda volver a clonar. Pretensiones que, según las fuentes consultadas, el juez rechazó hace días.

El jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 cuestionaba que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incautase su teléfono «no existiendo autorización judicial» y cuando todavía no estaba investigado, el 27 de mayo, y que lo clonase semanas después -cuando ya sí estaba imputado- sin cumplir el mandato del juez para que dicha diligencia se hiciese en su presencia.

Juan Manuel Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio de la UCO que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso: los presuntos intentos de boicotear causas para «proteger al PSOE» y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de «rama SEPI».

Los investigadores apuntaron a que el exjefe de gabinete de Sánchez colaboró «estrechamente» con la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas, y le atribuyeron una participación «preeminente» en la trama de mordidas, por la contratación de esta en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tesis que rebate de lleno la defensa del expresidente de Correos, que afirma que la conclusión que se extrae de un atestado anterior de la UCO es que a Serrano lo «utilizaron» Leire Díez y el expresidente de la SEPI.