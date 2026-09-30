El presidente ceutí afirma que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes del 30 de julio y que pidió refuerzos, el cierre de la frontera, un estado de emergencia y un mando único

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha explicado este miércoles ante la Audiencia Nacional que la ciudad autónoma no disponía de tanta información como el Gobierno central en los días previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio, entre otras razones porque no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

Informan: Aday Sánchez / Elena López

Tras declarar durante más de dos horas ante la jueza María Tardón, Vivas ha asegurado que intentó hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta diez veces, aunque, según su versión, solo obtuvo respuesta en tres ocasiones. En los dos primeros contactos, el director de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, le indicó que estaba trabajando en el asunto con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo.

Vivas asegura que pidió medidas excepcionales

Según el presidente ceutí, en el último contacto, el 28 de julio, Rubio le comunicó que «el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la Delegación de Gobierno y no la Presidencia de Gobierno». Vivas ha señalado que no habló directamente con Sánchez hasta el 30 de julio, primer día de las entradas masivas, cuando le pidió que viajara a Ceuta porque los ciudadanos necesitaban percibir la presencia del Estado.

Vivas también ha relatado que habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, los días 28 y 30 de julio, y que con esta última trató el despliegue del Ejército. Asimismo, contactó con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien, según su testimonio, destacó la excelente relación con Marruecos.

El presidente ceutí también llamó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y mantuvo contacto con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien pidió reforzar los agentes, cerrar las fronteras, declarar un estado de emergencia y establecer un mando único.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a su salida de la Audiencia Nacional en Madrid, donde declaró este miércoles como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. EFE/ Daniel González

Ceuta alertó del aumento de llegadas

Según Vivas, Calvo le trasladó que los servicios jurídicos de Interior no consideraban que existieran las condiciones necesarias para adoptar esas medidas. El presidente ceutí también contactó con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Vivas ha explicado que todos los ministros con los que habló en los días previos consideraban que se trataba de una crisis migratoria más, mientras que él les advertía de que la situación podía desembocar en una entrada masiva.

El presidente de Ceuta ha señalado que la ciudad ya había detectado un «incremento notabilísimo del número de llegadas» durante los días anteriores, con 1.500 personas llegadas en diez días y un aumento de 180 a 800 menores acogidos. A su juicio, esos datos constituían una alerta que «invitaba a tomar medidas preventivas».

El Gobierno ceutí reclama refuerzos

Vivas ha asegurado que trasladó esos datos a la Delegación del Gobierno, en una comunicación que, según su versión, siempre fue unidireccional porque nunca recibió respuesta. También explicó ante la jueza la situación de Ceuta y el colapso registrado en ámbitos como la sanidad y la educación.

«Pedíamos que hubiera un mando único y no se hizo y pedíamos que hubiera un refuerzo significativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad, puede que hubiera un refuerzo, pero desde mi modesto punto de vista no fue significativo», ha afirmado Vivas ante los medios.

«Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión», ha añadido al ser preguntado por si su Gobierno esperaba la magnitud de lo ocurrido. El presidente ceutí ha reiterado que Ceuta no mantiene comunicación con los servicios de inteligencia de España, mientras que el Gobierno central sí dispone de ese contacto.

Vivas ha entregado este miércoles a la jueza las transcripciones de las reuniones mantenidas por el Gobierno ceutí y la Junta de Portavoces y se ha comprometido a aportar un dossier con la cronología de los días previos a las entradas masivas, incluidas las llamadas que realizó y otros datos.

El Gobierno niega la versión sobre los contactos con Sánchez

El Ejecutivo ha ofrecido una versión diferente sobre los contactos entre Vivas y Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo han asegurado que el presidente ceutí solo pidió hablar una vez con Sánchez, el 30 de julio, y que ese mismo día ambos mantuvieron una conversación. Las fuentes gubernamentales han señalado que existen registros que respaldan esa versión.

El propio Sánchez ha afirmado que la comunicación con el Gobierno ceutí fue «constante» antes de la entrada masiva y que hubo reuniones a tres bandas entre los departamentos correspondientes del Gobierno central, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno.

Sánchez sí ha coincidido con Vivas en un punto: nadie, tampoco el Gobierno central, previó una entrada masiva de las dimensiones registradas a finales de julio, según ha señalado el presidente del Ejecutivo.

La investigación continúa

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, que ejerce la acusación popular unificada, ha afirmado tras la declaración que «todo apunta a que según avance esta investigación, descubriremos hechos» que, según ha dicho, serán «desgarradores» por la situación que atraviesa la población ceutí.

La declaración de Vivas se ha prolongado durante más de dos horas y precede a la que prestará este jueves, también como testigo, Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, a quien un miembro del CNI escribió por WhatsApp.