El sector pesquero reclama menos burocracia y más apoyo para garantizar el futuro de la pesca en Canarias

El Foro Cajasiete ha reunido hoy a representantes del Gobierno, de la pesca y de la acuicultura para analizar los retos y oportunidades de un sector estratégico para las Islas.

La Graciosa ha acogido este viernes el último Foro Cajasiete de la temporada poniendo el foco en el presente y el futuro de la pesca en las Islas. Moderado por Estíbaliz Pérez, el encuentro reunió a representantes institucionales, profesionales del sector pesquero y expertos en acuicultura para debatir sobre la situación de una actividad clave para el Archipiélago.

Uno de los asuntos que centró el debate fue el impacto de la normativa europea sobre la pesca artesanal. El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, reconoció que el sector «no pasa por su mejor momento» y señaló que el nuevo reglamento de control europeo está suponiendo importantes dificultades para una flota formada, prácticamente en su totalidad, por embarcaciones artesanales.

En la misma línea se expresó el marinero y armador graciosero José Manuel Rodríguez Almenara, que lamentó que «antes se hablaba de la marea o de la carnada y ahora se habla de la administración», asegurando que el principal problema ya no está en el mar, sino en las trabas burocráticas.

También el portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias y de la Federación Nacional de Pesca Artesanal, David Pavón, denunció el exceso de obligaciones administrativas. «El pescador se ha convertido en auditor, gestor y economista», afirmó.

No obstante, subrayó la capacidad de resiliencia de un colectivo acostumbrado a trabajar en condiciones muy exigentes.

Más reservas marinas y un sello para el pescado canario

Durante el foro, Esteban Reyes defendió la ampliación de la red de reservas marinas como una herramienta para garantizar la sostenibilidad del sector. El Gobierno de Canarias trabaja actualmente en nuevos espacios protegidos en La Gomera, Tenerife y La Bocaina, con el objetivo de contar con, al menos, una reserva marina en cada isla.

El coordinador de las reservas marinas de Canarias, Diogo Rocha Tavares, destacó que estas figuras de protección son compatibles con la pesca artesanal y que permiten «recuperar recursos pesqueros, favorecer el relevo generacional» y garantizar la actividad a largo plazo.

Reyes también recordó que actualmente solo el 20 % del pescado que se consume en Canarias procede de capturas realizadas en las Islas, mientras que el 80 % restante se importa.

Para revertir esta situación, anunció que la Dirección General de Pesca trabaja en la creación de un sello Marca Canarias, con el objetivo de identificar y poner en valor el pescado local, favorecer su comercialización en el Archipiélago y evitar que gran parte de la producción termine exportándose a otros mercados.

El director general también destacó la mejora registrada este año en la campaña del atún rojo tras la modificación de algunos criterios de reparto de las cuotas. Canarias ha pasado de capturar unas 130 toneladas en campañas anteriores a rozar las 500 toneladas este año.

Pesca y acuicultura, actividades complementarias

La convivencia entre la pesca artesanal y la acuicultura fue otro de los asuntos abordados durante el encuentro. David Pavón defendió que ambas actividades no compiten entre sí en Canarias, ya que trabajan «con especies y mercados diferentes», y consideró que la acuicultura supone un complemento para la economía local.

Una idea compartida por el gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), Javier Ojeda, que aseguró que la acuicultura es «compañera de la pesca» y una herramienta para reforzar la soberanía alimentaria de las islas.

Ojeda recordó que Canarias produce unas 7.500 toneladas de pescado de acuicultura al año, una cifra muy inferior a las 268.000 toneladas que se producen en el conjunto de España, líder europeo en este ámbito.

También reclamó una mayor agilidad administrativa para facilitar tanto la actividad pesquera como el desarrollo de la acuicultura, insistiendo en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección del medio marino y la producción de alimentos.