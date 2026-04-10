Las dos administraciones han mantenido una reunión que permite comenzar a trabajar en un borrador para definir los pasos hacia un posible acuerdo en la cogestión de los aeropuertos de las islas

Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen de recurso Europa Press

Representantes del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España iniciaron en Tenerife las negociaciones para abordar la posible cogestión de los aeropuertos del archipiélago, con el objetivo de que las islas participen en la toma de decisiones sobre sus infraestructuras aeroportuarias.

La reunión, celebrada en la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, contó con responsables institucionales de ambas administraciones y sirvió para incluir formalmente este asunto en la agenda bilateral. La consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto, destacó que el encuentro “abre camino” y permite comenzar a trabajar en un borrador que defina los pasos hacia un posible acuerdo.

Ambos gobiernos acordaron intercambiar documentación y celebrar próximamente una primera ponencia técnica, de carácter telemático, para perfilar el texto inicial y concretar los siguientes pasos. Por parte del Estado, la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez, subrayó el tono cordial de la reunión y afirmó que el encuentro ha permitido delimitar el campo de trabajo y establecer un calendario para avanzar hacia una solución consensuada. No obstante, todavía no existe un modelo definido de cogestión, aunque se reconoce la posibilidad de que Canarias participe en la administración de los aeropuertos.

Álvarez señaló que será necesario coordinarse con el Ministerio de Transportes y la Consejería de Movilidad canaria para analizar las aspiraciones del archipiélago y tratar de cerrar un acuerdo en el menor plazo posible.

El debate de la cogestión de los aeropuertos

El debate sobre la cogestión de los aeropuertos canarios ha vuelto a la primera línea política tras la propuesta del Gobierno de Canarias de establecer un modelo de gestión compartida con el Estado. La iniciativa se apoya en el Estatuto de Autonomía y plantea una mayor participación del archipiélago en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras consideradas clave para su conectividad y desarrollo económico.

Actualmente, el Estado gestiona, a través de la sociedad mixta AENA, la red de aeropuertos de interés general. En total, son 46 instalaciones repartidas por todo el territorio nacional, entre ellas todos los aeropuertos de Canarias. Este modelo centralizado convive, sin embargo, con otros aeropuertos fuera de la red estatal que son de titularidad autonómica o privada, como los de Castellón, Teruel o Lleida, cuya gestión corresponde a comunidades autónomas o entidades independientes.

Avanzar hacia una fórmula de cogestión

El Ejecutivo canario plantea avanzar hacia una fórmula de cogestión que permita a la comunidad autónoma participar en la planificación y gestión de los aeropuertos del archipiélago. La base jurídica de esta propuesta se encuentra en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce expresamente el derecho de las islas a intervenir en la planificación y gestión de estas infraestructuras estratégicas. El texto estatutario considera los aeropuertos elementos esenciales para la conectividad exterior y para el desarrollo económico y social del territorio insular.

El cumplimiento de este artículo ha sido una reivindicación histórica que defiende un mayor grado de autogobierno efectivo y una participación real en las decisiones que afectan a la movilidad y a la conectividad del archipiélago. Desde esta perspectiva, la cogestión se plantea como un paso intermedio entre el actual modelo centralizado y una eventual descentralización más profunda.

No obstante, las opciones están condicionadas por el marco constitucional. La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, lo que limita la transferencia plena de su gestión. Pese a ello, expertos en Derecho Constitucional sostienen que existen vías de negociación que permitirían fórmulas de participación autonómica sin vulnerar la Carta Magna, como acuerdos de cogestión o mecanismos de participación en los órganos decisorios.

Clavijo pide el relevo de Maurici Lucena

El debate se ha intensificado tras las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha solicitado el relevo del presidente de AENA, Maurici Lucena, al considerar que bloquea el acceso del archipiélago a la toma de decisiones. Clavijo sostiene que la empresa pública no puede anteponer los intereses de sus accionistas al servicio público que prestan los aeropuertos, especialmente en un territorio ultraperiférico cuya movilidad depende del transporte aéreo.

Desde AENA, sin embargo, se rechaza cualquier forma de participación de la administración autonómica en la gestión de los aeropuertos canarios. Una postura que ha generado fricción política al coincidir con el reciente acuerdo alcanzado con Euskadi para permitir la participación del Gobierno vasco en la gestión de sus tres aeropuertos. Este precedente ha reforzado la posición del Ejecutivo canario, que considera que existen márgenes suficientes para replicar un modelo similar en las islas.