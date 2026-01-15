Aena descarta que Canarias pueda cogestionar sus aeropuertos

El presidente de Aena ha negado la posibilidad de ceder competencias de los aeropuertos a Canarias, como solicitó en gobierno autonómico para evitar problemas como el de El Hierro estas semanas

«Las transferencias de aeropuertos a terceros, por mucho que un gobierno hipotético quisiera imponerlo, (…) en el consejo de administración de Aena serían nulas de pleno derecho«, ha sentenciado Maurici Lucena, presidente Aena. Con estas palabras descarta la posibilidad de cogestión de sus aeropuerto que había pedido hace dos días el Gobierno de Canarias. Reclamaban al Estado que les cediese competencias para cogestionar los aeropuertos de las islas, una opción que recoge el estatuto de autonomía.

Según Lucena, se puede mejorar la coordinación, pero no participar en la gestión. Alude, entre otras razones a la combinación del marco regulatorio, y la estructura de capital que dice protege G el actual modelo de la compañía.

La medida se solicitaba para evitar situaciones como la ocurrida esta Navidad en El Hierro, donde, debido a la falta de personal, el aeropuerto ha tenido que cambiar su horario en la torre de control hasta finales de enero.

Esto afecta a los horarios de los vuelos en una isla que los necesita para estar conectado con el resto del archipiélago. En este sentido, la empresa pública Aena asegura que ha incoado un expediente sancionador contra la empresa Saerco, que gestiona la torre de control del aeropuerto de El Hierro, por incumplimiento de contrato.

En concreto, el expediente se formula por la continuidad en la falta de personal de la torre de control. Esto obliga a mantener la reducción de horario operativo de 20 minutos al comienzo de la jornada (de 08:10 a 08:30 horas) hasta el 31 de enero.

Aena indica en un comunicado que esta información que le fue trasladada a instituciones y administraciones públicas, así como a la aerolínea Binter antes de comenzar esta prórroga de restricción operativa en el aeropuerto herreño.

Subraya que tanto la conectividad como la continuidad del servicio están garantizadas, así como la atención a los servicios sanitarios de emergencia que requieran hacer uso del aeropuerto, tanto dentro de su horario operativo, como en cualquier momento fuera de él.

Aena insiste en que se trata de «una medida temporal y extraordinaria que se revertirá tan pronto como se asegure disponibilidad de plantilla operativa adicional».