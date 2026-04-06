El incremento de tasas y la saturación en aeropuertos de Canarias llevan a reclamar mejoras y participación en la gestión aeroportuaria de AENA
El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias ha tratado la propuesta de AENA de aumentar un 3,8 % las tasas aeroportuarias hasta 2031, medida que afectaría a todos los servicios y se plantea como compensación frente a una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos cinco años.
El Gobierno de Canarias ha logrado aplazar la subida y establecer medidas compensatorias para el transporte terrestre, insistiendo en su derecho a participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago.
La actividad en aeropuertos como Tenerife Sur muestra la creciente presión sobre las instalaciones, con largas colas y esperas de hasta dos horas y media en controles de pasaporte.
54 millones de pasajeros
Usuarios y empresarios destacan la saturación de los espacios, especialmente durante los meses de invierno, y reclaman mejoras en infraestructuras que faciliten el tránsito de pasajeros y reduzcan los inconvenientes para personas mayores y familias.
En 2025, los aeropuertos canarios recibieron más de 54 millones de pasajeros, incluyendo casi 16 millones en Gran Canaria y cerca de 14 millones en Tenerife Sur, un flujo que evidencia los límites de la capacidad actual.
Mientras AENA y la policía se cruzan responsabilidades sobre la gestión, el Ejecutivo regional mantiene la demanda de participar activamente en la toma de decisiones y definir prioridades que garanticen un servicio eficiente y seguro para todos los viajeros.