El incremento de tasas y la saturación en aeropuertos de Canarias llevan a reclamar mejoras y participación en la gestión aeroportuaria de AENA

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias ha tratado la propuesta de AENA de aumentar un 3,8 % las tasas aeroportuarias hasta 2031, medida que afectaría a todos los servicios y se plantea como compensación frente a una inversión de 1.800 millones de euros en los próximos cinco años.

El Gobierno de Canarias ha logrado aplazar la subida y establecer medidas compensatorias para el transporte terrestre, insistiendo en su derecho a participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago.

La actividad en aeropuertos como Tenerife Sur muestra la creciente presión sobre las instalaciones, con largas colas y esperas de hasta dos horas y media en controles de pasaporte.

54 millones de pasajeros

Usuarios y empresarios destacan la saturación de los espacios, especialmente durante los meses de invierno, y reclaman mejoras en infraestructuras que faciliten el tránsito de pasajeros y reduzcan los inconvenientes para personas mayores y familias.

AENA plantea subir tasas en aeropuertos de Canarias mientras crece la presión en infraestructura. RTVC

En 2025, los aeropuertos canarios recibieron más de 54 millones de pasajeros, incluyendo casi 16 millones en Gran Canaria y cerca de 14 millones en Tenerife Sur, un flujo que evidencia los límites de la capacidad actual.

Mientras AENA y la policía se cruzan responsabilidades sobre la gestión, el Ejecutivo regional mantiene la demanda de participar activamente en la toma de decisiones y definir prioridades que garanticen un servicio eficiente y seguro para todos los viajeros.