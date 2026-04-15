La portavoz en España de la iniciativa ciudadana europea «My Voice, My Choice», Kika Fumero, ha analizado la reforma constitucional para blindar el aborto desde el punto de vista del activismo feminista

La reforma de la Constitución para blindar la ley del aborto tendrá muy poco recorrido, pero es fundamental que haya un posicionamiento del gobierno ante ante la amenaza de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos. Lo ha afirmado en Buenos Días Canarias Kika Fumero, portavoz en España de la iniciativa ciudadana Europea«My Voice, My Choice» creada en 2020 para garantizar el derecho al aborto en Europa ante los retrocesos que empezaron ese año en países como Polonia.

Fumero, ha afirmado que la fórmula utilizada por el Gobierno español, no es todo lo garantista que se persigue, porque «precisamente se ha ubicado en el articulado que no tiene que ver con los derechos fundamentales». Eso, unido a la necesidad de una mayoría parlamentaria imposible con el Partido Popular, hace muy difícil, por no decir «prácticamente imposible, que se llegue a un acuerdo».

Los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en el feminismo

La que fuera directora del Instituto Canario de Igualdad en la pasada legislatura, ha recordado que «los derechos sexuales y reproductivos son un asunto fundamental para el feminismo» y de «hecho, parece que también lo es para la derecha». En ese sentido ha recordado la batalla ideológica que se ha venido dando para poner escollos a que las mujeres ejerzan este derecho en algunas comunidades autónomas donde gobiernan la derecha y la ultraderecha. En Madrid, sin ir más lejos, ha tenido que ser la justicia la que obligue a la Comunidad a crear el registro de objetores al que obliga la ley.

Malta encarcela a las mujeres que abortan

Kika Fumero se ha referido también al panorama internacional en el derecho al aborto. Francia ha sido el primer país en blindar el aborto en la Constitución, lo logró en 2024, con la aprobación en sus dos cámaras de una modificación en el artículo 34 que da libertad garantizada a las mujeres para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, Fumero ha recordado que en el extremo contrario se encuentran países como Malta, donde actualmente está criminalizado y con penas de cárcel, tanto para la mujer como para quien lo practica. De ahí, que haya insistido en la importancia que ha tenido esta iniciativa ciudadana que haya puesto este debate en el corazón de Europa.