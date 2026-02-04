Paulino, el canario que se convierte en juez con 64 años y recibe la enhorabuena del Rey

El magistrado canario Paulino Jesús Martín Alonso ha conseguido a los 64 años convertirse en juez por oposición, una edad poco habitual para este acceso que ha sido valorada por el Rey en la entrega de sus despachos

Entre los 121 integrantes de la septuagésima cuarta promoción de la Carrera Judicial destacaba un rostro, el de Paulino Jesús Martín Alonso, que con 64 años se situaba unos 30 años por encima de la media de sus compañeros de promoción. Con una carrera como abogado en Canarias, ha conseguido llegar a juez por oposición a una edad que le ha valido la enhorabuena del propio Felipe VI.

Momento en el que el Rey busca y saluda a Paulino Martín tras el acto de entrega de despachos

Su Majestad el Rey hizo entrega de los despachos a los 121 integrantes (85 mujeres y 36 hombres). Además, impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Ángela Sanz, número uno de la 74ª promoción de la Carrera Judicial.

Seguidamente, Su Majestad el Rey pronunció su discurso, en el que señaló: «Si cada promoción trae a la Carrera Judicial un nuevo caudal de energía, también mantiene la vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho que son rasgos distintivos de nuestros jueces y juezas».

Tras sus palabras, Su Majestad el Rey levantó la sesión y se realizó la fotografía de grupo junto a los miembros de la 74ª promoción de la Carrera Judicial. Ahí fue donde buscó al juez canario y se acercó a él para conocerlo e intercambiaron unas palabras. Toda la promoción le dedicó un sonoro aplauso para reconocer el mérito de seguir creciendo laboralmente.