Los líderes de los partidos políticos han reaccionado al discurso que como cada Navidad da el Rey. Un mensaje del Jefe del Estado este año marcado por la petición de ejemplaridad, diálogo y confianza frente al desgaste democrático

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia. EFE/Ballesteros

Dirigentes del PP destacan el discurso del rey en defensa de la convivencia

Varios dirigentes del Partido Popular (PP) han destacado esta Nochebuena en las redes sociales el discurso navideño del rey por su defensa de la convivencia y la unidad de España.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha suscrito la defensa del rey de la «convivencia entre españoles» hecha en su discurso de Navidad.

«Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad», ha publicado Feijóo este jueves en la red social X.

Feijóo ha añadido que «nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros».

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado de «gran discurso» el mensaje de Felipe VI «apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza».

Y, ha añadido Gamarra en X, «recordándonos a todos que España ha progresado cuando hemos encontrado objetivos que compartir».

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), se ha referido al «gran discurso del Rey en defensa de la convivencia, base de nuestra democracia y de la Constitución que nos une».

«Un mensaje de responsabilidad y unidad para seguir caminando juntos, desde el respeto a las diferencias, en un proyecto común de país. España es un gran país con un gran Rey», ha afirmado Martínez-Almeida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha publicado un mensaje en el que reproduce literalmente algunas frases del discurso del rey, como que «España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia»

«Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza», ha añadido en su mensaje.

Sumar considera «decepcionante» el mensaje del rey

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado «decepcionante» el mensaje navideño del rey y ha subrayado que la democracia se defiende «garantizando derechos».

«Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora», ha comentado Martínez Barbero en Bluesky.

En otra publicación, la portavoz de Sumar ha añadido que «en una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso».

Podemos: «El nieto político de Franco habla de la dictadura como un fenómeno meteorológico»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el discurso navideño del rey afirmando que el «nieto político de Franco» habla de la dictadura «como si fuera un fenómeno meteorológico».

«El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes», ha publicado Belarra en la X minutos después del mensaje real.

«El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy», ha añadido.

ERC satiriza el mensaje del rey con un meme de Lenin contra el régimen zarista

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha satirizado el mensaje navideño del rey publicando en redes sociales un meme con Lenin contra el régimen zarista.

En un mensaje en X, Rufián ha publicado el siguiente mensaje: «Tú: ‘Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey’. Tú 10′ después:» y añade una imagen de la pintura icónica de Lenin movilizando a los revolucionarios contra el régimen zarista.

Se trata del cuadro de Vladimir Serov titulado «Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny» (1952), que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets.

JxCat ve «surrealista» que Felipe VI «apele a acabar con los extremismos y la crispación»

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha considerado este jueves «surrealista» que el rey Felipe VI «apele a acabar con los extremismos y la crispación».

Tras depositar la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià, en el 92.º aniversario de la muerte del expresidente de la Generalitat republicana, en el Cementerio de Montjuïc, Turull se ha referido al discurso de Navidad del rey, en el que apeló al diálogo y a la convivencia democrática, además de advertir de que la tensión en el debate público provoca «hastío, desencanto y desafección» y alertar de «los extremismos, los radicalismos y populismos».

Turull ha reconocido que no escuchó el discurso televisado del rey, aunque sí le han explicado su contenido, y le ha parecido «surrealista que apelase a acabar con los extremismos y con la crispación, cuando justamente él ha sido el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular».



EH Bildu: «Las vascas y los vascos no tenemos rey»

EH Bildu ha anunciado este jueves su intención de no opinar sobre el discurso de Navidad de Felipe VI, porque, según destaca, «las vascas y los vascos no tenemos rey».

A través de un breve mensaje en su canal de WhatsApp, la coalición abertzale rechaza emitir cualquier tipo de análisis político sobre el mensaje navideño del rey de España, al que se refiere como «el heredero del legado franquista y reaccionario».

EH Bildu remarca finalmente su postura con un «Gora Euskal Errepublika» (Viva la república vasca).

