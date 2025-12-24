Mensaje de Navidad del rey Felipe VI

Felipe VI pronuncia esta noche el decimo segundo mensaje de Navidad de su reinado

Como cada Nochebuena, Felipe VI pronuncia esta noche su tradicional discurso de Navidad. En él hará balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional. También, durante 2025, se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia.

El mensaje grabado del rey será emitido a las 20:00 horas de este miércoles a través de Televisión Canaria. Durante su intervención, el monarca repasará como es habitual los principales asuntos de la vida institucional, política, económica y social.

MADRID, 24/12/2024.- Felipe VI en su tradicional mensaje de Navidad, grabado en el Salón de Columnas del Palacio Real. EFE/ Ballesteros POOL

50 años de la transición

En su mensaje hará alusión probablemente a los 50 años transcurridos desde el inicio de la Transición. A su espíritu de consenso ha apelado el monarca en varias ocasiones a lo largo de este 2025.

Un necesario consenso al que suele hacer referencia en sus mensajes de Nochebuena. Este año es previsible que también invoque, en un contexto caracterizado por el cada vez más encarnizado enfrentamiento político.

Otros posibles temas del discurso

La situación internacional estará presente muy probablemente también en la alocución del jefe del Estado. Felipe VI ha insistido este año en varias ocasiones en su llamamiento al multilateralismo. También a los valores de Europa frente a los riesgos que afrontan las democracias.

Previsiblemente, hablará igualmente del futuro de la Corona que representa la princesa de Asturias. Una princesa a la que este año ha seguido dando una mayor presencia institucional como heredera y que se encuentra en su tercer y último año de formación militar.

El mensaje de Navidad de Felipe VI será el decimosegundo de su reinado.