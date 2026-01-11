ES NOTICIA

El alumbrado navideño de Tejeda atrae miles de visitantes

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Tejeda mantiene el alumbrado navideño con el que ha recibido miles de visitas para las fiestas del almendro que comenzarán el próximo 18 de enero

Tejeda se ha convertido estas navidades en uno de los municipios más visitados de Canarias. El alumbrado navideño que se ha colocado en cada rincón de este pueblo grancanario ha atraído a miles de personas.

El alumbrado navideño atrae miles de visitantes al municipio de Tejeda.

El éxito de la iluminación ha aumentado después de ganar la campaña «Juntos Brillamos Más» de Ferrero Rocher. Más de 300.000 bombillas se han colocado por todo el centro de este pueblo de Gran Canaria, convirtiéndose en la atracción de estas navidades.

Las guirnaldas de la iluminación led de bajo consumo se encuentran en el entorno de la iglesia y en las calles próximas ofreciendo una estampa típicamente navideña.

Uno de los pueblos más iluminados de España

Tejeda optó a este galardón después de ganar una campaña que por primera vez se extendió a fuera de la península. Un premio que le ha llevado a crear una gran expectación en todo el país, convirtiéndose en un foco de atracción turística.

Una iluminación que se va a mantener hasta el 18 de enero coincidiendo con las fiestas del almendro.

