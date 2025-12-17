Más de 300.000 bombillas de bajo consumo iluminan este municipio

El municipio grancanario de Tejeda se ha convertido este año en el epicentro de la Navidad en España tras alzarse como ganador de la campaña “Juntos Brillamos Más”, una iniciativa de Ferrero Rocher en la que ha participado un pueblo por cada comunidad autónoma del país.

La inauguración oficial del encendido navideño tuvo lugar durante la tarde de este miércoles y congregó a cientos de personas que no quisieron perderse un momento histórico para la localidad.

Después de once años, la campaña abrió por primera vez la posibilidad de que municipios de fuera de la península optaran al galardón. Tejeda se presentó y ganó, despertando una gran expectación entre todos los vecinos de la isla.

Un evento festivo muy especial

Más de 300.000 bombillas de bajo consumo iluminan desde ahora el entorno de la iglesia, la plaza y las calles aledañas, tiñendo el casco del municipio de un amarillo brillante y creando una estampa navideña única.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes hacían cola pese al frío y la lluvia, que no lograron empañar el ambiente festivo. “Es una vez en la vida, había que venir”, comentaban algunos asistentes de un evento que se ha seguido a nivel nacional.

Tejeda ya brilla como nunca y se convierte en la sede nacional de la Navidad / Informativos RTVC

“La parte central de la isla de Gran Canaria se puede beneficiar de este galardón que ha obtenido Tejeda, pero en representación del archipiélago canario”, aseguró Francisco Juan Perera, alcalde de Tejeda.

La inauguración oficial se produjo pasadas las 19:30, con la presencia del popular presentador Jesús Vázquez y directivos de la conocida marca de bombones Ferrero Rocher, promotora de la campaña.

La iluminación podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero, aunque desde el Ayuntamiento no descartan mantenerla hasta febrero, coincidiendo con la Fiesta del Almendro en Flor. Tejeda, pese a la lluvia, ya brilla con luz propia esta Navidad.