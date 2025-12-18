La Lotería de Navidad 2025 se celebra el próximo lunes 22 de diciembre desde las 8:00 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
RTVC te ofrece la cobertura más rápida y completa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.
Sigue nuestro minuto a minuto en directo desde la previa del sorteo con la última hora del Teatro Real, la retransmisión de todos los premios en tiempo real (Gordo, segundos y pedreas), el comprobador de números premiados al instante y hasta el análisis post-sorteo.
Conoceremos qué premios caen en Canarias y las historias humanas exclusivas de los ganadores con un despliegue especial de Televisión Canaria y La Radio Canaria por las ocho islas.
Guárdate nuestra página y utiliza nuestro comprobador oficial al instante para no perderte detalle. Desde primera hora de la mañana del 22 de diciembre, en esta página encontrarás toda la información actualizada: números premiados y celebraciones en las islas. Actualiza esta página constantemente para no perderte ningún detalle del sorteo más esperado del año.
Minuto a minuto de todo lo que debes saber del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025
10:40 Día: 18-12-2025
10:31 Día: 18-12-2025
10:22 Día: 18-12-2025
10:13 Día: 18-12-2025
10:04 Día: 18-12-2025
Lotería Navidad 2025 | Los orígenes del sorteo
Este sorteo, que para muchos marca el inicio de la Navidad, lleva desde el siglo XIX celebrándose. El primer sorteo de la Lotería de Navidad del que se tiene constancia se remonta al 18 de diciembre de 1812.
El entusiasmo y la proximidad a las fechas navideñas hizo que este sorteo se convirtiese en uno muy especial para la población y tuviese esa denominación popular.
No fue hasta 1892 cuando el sorteo cogió la denominación oficial de «Sorteo de Navidad».
09:55 Día: 18-12-2025
Lotería Navidad 2025 | Cuándo, dónde y horario del Sorteo Extraordinario de Navidad
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el próximo lunes 22 de diciembre. El lugar de celebración será el habitual de los últimos años en el Teatro Real de Madrid. El sorteo comenzará a partir de las 8:00 (hora canaria).
09:47 Día: 18-12-2025
09:40 Día: 18-12-2025
Lotería Navidad 2025 | RTVC te lo pone fácil
RTVC realiza un despliegue especial de la Lotería de Navidad en digital. En la web vas a encontrar todo lo que necesitas para prepararte para el sorteo, disfrutar de la retransmisión especial el 22 de diciembre y ver todos los detalles de las emocionantes celebraciones, con especial atención a Canarias.
Tendrás la última hora y la actualidad, las mejores imágenes y vídeos. Tenemos el comprobador de números para que en tiempo real sepas si tu número ha resultado agraciado con algún premio y el listado completo con todos los premios. Además, en estos días previos podrás ver qué administración de lotería vende tu número favorito y durante el sorteo verás en qué administración se han vendido los números agraciados.
09:32 Día: 18-12-2025
09:24 Día: 18-12-2025
09:16 Día: 18-12-2025
No te pierdas nada de todos los preparativos, del día del sorteo y de las celebraciones posteriores en nuestra galería.
09:08 Día: 18-12-2025
Lotería Navidad 2025 | Iniciamos el especial de RTVC
El equipo de RTVC activa el despliegue especial para ofrecer la cobertura más rápida y completa de la Lotería de Navidad 2025 Minuto a Minuto. Queremos ser tu punto de referencia para seguir el sorteo más esperado del año, combinando la retransmisión oficial con el análisis local que solo encontrarás en Canarias.
Durante estos días te contaremos todos los detalles previos al Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra el próximo lunes 22 de diciembre. Todo lo que tienes que saber para seguir en directo el sorteo del Gordo de Navidad, dónde comprar tu décimo favorito, cuántos son los premios de este 2025, los preparativos en el Teatro Real, los consejos de seguridad y cómo compartir los décimos con garantías.
El mismo lunes 22 de diciembre comenzaremos nuestra cobertura especial en la que realizaremos un despliegue por las ocho islas en el que también se incorporará el programa especial a partir de las 7:30 horas en Televisión Canaria y La Radio Canaria.
El día del Sorteo tendrás una actualización constante y podrás ver al instante los números premiados con el Gordo, el Segundo Premio, el Tercer Premio, los dos Cuartos Premios y los ocho Quintos Premios. Además tendrás acceso al buscador de décimos premiados y dónde se han vendido.
Radio Televisión Canaria tiene previsto un gran despliegue para ver los testimonios y conocer las historias más emocionantes de quiénes resulten agraciados en Canarias con alguno de los premios destacados. Nuestras delegaciones en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro están con todo listo para desplazarse a los puntos de la última hora de la actualidad en el sorteo más esperado del año.