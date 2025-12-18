La Lotería de Navidad 2025 se celebra el próximo lunes 22 de diciembre desde las 8:00 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

RTVC te ofrece la cobertura más rápida y completa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Sigue nuestro minuto a minuto en directo desde la previa del sorteo con la última hora del Teatro Real, la retransmisión de todos los premios en tiempo real (Gordo, segundos y pedreas), el comprobador de números premiados al instante y hasta el análisis post-sorteo.

Conoceremos qué premios caen en Canarias y las historias humanas exclusivas de los ganadores con un despliegue especial de Televisión Canaria y La Radio Canaria por las ocho islas.

Guárdate nuestra página y utiliza nuestro comprobador oficial al instante para no perderte detalle. Desde primera hora de la mañana del 22 de diciembre, en esta página encontrarás toda la información actualizada: números premiados y celebraciones en las islas. Actualiza esta página constantemente para no perderte ningún detalle del sorteo más esperado del año.

Minuto a minuto de todo lo que debes saber del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025