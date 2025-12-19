Con el “Gordo”, un premio neto de 328.000 € por décimo después de impuestos, Canarias ofrece opciones de casa para todos los gustos, desde capitales vibrantes hasta islas tranquilas junto al mar

Si te toca el “Gordo” de la Lotería de Navidad 2025: ¿donde podrías comprar una casa en Canarias?. EFE

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra el 22 de diciembre, repartirá un premio bruto de 400.000 € por décimo para el “Gordo”. Tras la retención del 20 % sobre los 360.000 € que exceden los 40.000 € exentos, el premio neto que recibiría un ganador sería de 328.000 €. Esta cantidad permite invertir en una vivienda en Canarias, donde los precios y el estilo de vida varían según la isla.

Gran Canaria

En Gran Canaria, las oportunidades son variadas. En Las Palmas de Gran Canaria, un apartamento cerca de la playa de Las Canteras permite disfrutar de la vida urbana y del mar, con precios que podrían rondar entre 250.000 y 350.000 €.

Zonas turísticas como San Bartolomé de Tirajana ofrecen casas cercanas a la playa, aunque con precios más altos, mientras que barrios interiores como Tamaraceite o municipios como Teror brindan opciones más económicas para quienes buscan una alternativa más asequible sin renunciar a calidad de vida.

Tenerife

En Tenerife, las zonas turísticas del sur, como Costa Adeje o Arona, concentran viviendas modernas cerca de la playa, con precios que podrían llegar a los 300.000–350.000 € por un piso de tamaño medio.

Sin embargo, municipios del norte o del interior, como Icod de los Vinos, ofrecen casas más pequeñas y económicas, algunas por debajo de 80.000 €, lo que deja margen para reformas o inversión adicional.

Lanzarote

En Lanzarote, localidades como Teguise, Haría o Playa Blanca combinan el encanto local con proximidad a playas volcánicas y destinos turísticos. Aquí, un apartamento o vivienda de tamaño medio podría costar entre 250.000 y 350.000 €, encajando con el presupuesto que dejaría un décimo del “Gordo”.

Fuerteventura

Por su parte, en Fuerteventura, zonas como Corralejo, Caleta de Fuste o Morro Jable ofrecen viviendas cerca del mar con precios algo más contenidos, que rondan los 200.000–300.000 €, lo que permite acceder a una propiedad de calidad aprovechando el premio neto.

La Palma, La Gomera y El Hierro

Las islas más pequeñas, La Palma, La Gomera y El Hierro, destacan por su tranquilidad y entornos naturales. Aquí es posible encontrar casas rodeadas de naturaleza y con precios más asequibles, a menudo por debajo de 200.000 €, lo que incluso permitiría adquirir una vivienda de mayor tamaño con un décimo del “Gordo”.

Con 328.000 € netos, un ganador del “Gordo” podría acceder a una vivienda de tamaño medio en la mayoría de las islas, elegir entre vida urbana o entornos tranquilos junto al mar, o incluso combinar la compra con reformas o inversión en segunda residencia. Canarias ofrece una amplia variedad de opciones que se adaptan al estilo de vida y presupuesto que permitiría el premio de la Lotería de Navidad.