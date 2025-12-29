El Niño repartirá 770 millones de euros este 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 repartirá 770 millones de euros. En este sorteo las probabilidades de conseguir uno de los premios destacados son mayores comparado con la Lotería de Navidad

La Lotería del Niño repartirá en premios 770 millones de euros. El reparto de premios es:

Un primer premio de 2 millones de euros por serie.

Un segundo premio de 750.000 euros por serie.

Un tercer premio de 250.000 euros por serie.

En total se han puesto a la venta para este año 55 series de 100.000 billetes a 200 euros.

Cuánto ganas por décimo si te toca algún premio importante de la Lotería del Niño

Si has jugado un décimo en la Lotería de «El Niño», estos son los premios más destacados:

Primer Premio:200.000 € por décimo.

Segundo Premio: 75.000 € por décimo.

Tercer Premio: 25.000 € por décimo.

Además ‘El Niño’ tiene más premios que tienen que ver con las aproximaciones del número agraciado, por ejemplo, 2 aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio.