La Lotería de El Niño reparte ilusión y millones en el Día de Reyes

Este martes, 6 de enero, Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño con una dotación total en premios de 770 millones de euros

Administración de Lotería. Imagen EFE

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño se celebrará este martes, 6 de enero de 2026, con una dotación total de 770 millones de euros en premios. El acto tendrá lugar a las 11.00 horas (hora canaria) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid, y se desarrollará mediante el sistema de Bombos Múltiples.

La emisión consta de 55 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete de este tradicional sorteo tiene un precio de 200 euros y se divide en décimos de 20 euros. En total, la emisión alcanza los 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios.

Premios

El primer premio está dotado con 2 millones de euros por serie, lo que supone 200.000 euros por décimo. El segundo premio reparte 750.000 euros por serie y el tercero, 250.000 euros. A estos se suman otros premios destacados, como 20 premios de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, además de numerosas aproximaciones y reintegros.

Según los datos de consignación por habitante de Loterías, el gasto medio por español en décimos de ‘El Niño’ será de 18,77 euros, lo que representa un incremento de 0,57 euros respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 18,20 euros.

Gasto en la Lotería de El Niño en Canarias

Los residentes en Canarias gastarán una media de 13,67 euros por persona en la compra de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026, una cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en 18,77 euros. Así lo reflejan los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado.

A pesar de esta menor inversión individual, las previsiones apuntan a que el volumen total de ventas en el archipiélago alcanzará los 30,4 millones de euros. Esta cifra sitúa a Canarias en la franja media-baja del ranking autonómico de ventas de este tradicional sorteo, que se celebra cada 6 de enero.

El Sorteo de El Niño continúa siendo una de las citas más populares del calendario lotero en España, manteniendo un notable nivel de participación en todas las comunidades autónomas, aunque con diferencias significativas en el gasto medio por habitante.