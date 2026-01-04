El segundo sorteo más importante de la Lotería Nacional, el Sorteo del Niño, se celebra este Día de Reyes con dos millones por serie al primer premio y tras el conflicto por las participaciones en Villamanín

El Sorteo del Niño repartirá 770 millones de euros y cerrará unas navidades marcadas por la polémica. EFE

El Sorteo Extraordinario del Niño pondrá este martes, Día de Reyes, el broche final a unas navidades especialmente agitadas, repartiendo un total de 770 millones de euros en premios.

El sorteo, considerado el segundo en importancia de la Lotería Nacional y el primero extraordinario de 2026, llega marcado por la controversia surgida tras el caso del Gordo de Navidad en Villamanín (León).

El primer premio está dotado con dos millones de euros por serie, lo que supone 200.000 euros al décimo. El segundo premio repartirá 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero, 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

Sistema de bombos múltiples

El sorteo se celebrará a las 12:00 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado mediante el tradicional sistema de bombos múltiples y tendrá una duración aproximada de media hora.

Institucionalizado en 1941, el Sorteo del Niño ha ido ganando peso y seguimiento con el paso de los años, aunque sin alcanzar la expectación del Sorteo de Navidad. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios.

En esta edición se han consignado cerca de 912 millones de euros, lo que supone una media de 18,77 euros por habitante, una cifra similar a la del año pasado.

0: Terminación más repetida del primer premio

Asturias, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Cantabria encabezan el gasto medio, mientras que Ceuta, Melilla, Baleares, Cataluña y Canarias se sitúan a la cola. Por provincias, Soria lidera la consignación con más de 60 euros por habitante.

Los datos definitivos de ventas no se conocerán hasta poco antes del inicio del sorteo, cuando las administraciones comuniquen los décimos finalmente vendidos y los devueltos. En cuanto a las estadísticas históricas, el cero es la terminación más repetida del primer premio, seguida del siete y del cuatro.

La polémica vivida recientemente en Villamanín ha vuelto a poner el foco en las participaciones y papeletas, recordando que no tienen la misma validez que un décimo oficial y que su gestión se rige por acuerdos privados.

Extremar las precauciones

Loterías y expertos recomiendan extremar las precauciones a la hora de compartir números, documentar correctamente la copropiedad de los décimos y desconfiar de papeletas que no cumplan los requisitos legales.

Con todo, millones de personas esperan que la suerte vuelva a llamar a su puerta este Día de Reyes, en un sorteo que, además de repartir ilusión y millones, deja lecciones claras sobre cómo jugar con seguridad.