Aeropuertos de las Islas viven un intenso movimiento entre quienes vuelven a casa de vacaciones y quienes retoman sus trabajos y estudios tras las fiestas

El 7 de enero marca el final de las vacaciones navideñas y, con ello, la vuelta a la rutina para miles de personas en Canarias. Los aeropuertos del archipiélago registraron un intenso flujo de pasajeros: algunos regresando a las Islas y otros abandonándolas para retomar sus trabajos o estudios en otras partes del país y del mundo.

“He pasado las vacaciones aquí con mi padre en Los Gigantes y ahora vuelvo a casa a Barcelona”, comentó un viajero mientras se preparaba para abordar su vuelo. Otro añadió: “Estoy acompañando a mi hija que estudia cine en la Escuela de Cine de Madrid. Yo trabajo en Noruega y vine a pasar las navidades con mi familia”.

Entre maletas que se llenan de regalos y recuerdos, la jornada de regreso se convirtió en un pequeño rompecabezas para muchos viajeros. “Para venir aquí la maleta vino prácticamente vacía y para llevarla ahora… fue como un puzzle”, relató uno de ellos.

Tristeza por las despedidas

Terminan las vacaciones de Navidad y los aeropuertos canarios lo presencian. RTVC

No todos los desplazamientos estuvieron marcados por la despedida. Algunos viajaban para regresar a casa: “Es bueno viajar, pero regresar a casa mejor”, dijo una pasajera que regresaba a la isla.

Para quienes tuvieron que separarse temporalmente de sus seres queridos, la tristeza se mitigaba con la promesa de un próximo encuentro: “Ya tengo pasajes para venir en carnavales”, comentó un estudiante que regresaba a Madrid para continuar sus estudios universitarios.

Así, mientras la Navidad queda atrás, Canarias vive un día de movimientos, encuentros y reencuentros, dando paso al regreso al día a día y al trabajo tras las fiestas.