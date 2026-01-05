Televisión Canaria llevará en directo las cabalgatas de los Reyes Magos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en RTVC.es y en Televisión, mientras que cada isla de Canarias celebra la ilusión de la cabalgata

La magia de la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 inunda Canarias. EFE

Este lunes 5 de enero a las calles se llenarán de gente para compartir con uno de los días más especiales del año: la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria, la gran cabalgata se sitúa entre las celebraciones más esperadas del Archipiélago. Tras la llegada matinal de Melchor, Gaspar y Baltasar a la Base Naval, con espectáculos infantiles desde las 11:00 horas, la Gran Cabalgata comenzará a las 16:30 horas, con salida desde la calle Juan Rejón y recorrido por Albareda y León y Castillo hasta finalizar en el Parque de San Telmo. Esta edición contará con decenas de carrozas, miles de caramelos y un ambiente festivo familiar que recorrerá el centro de la ciudad durante la tarde.

Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife, la cabalgata principal de la isla se celebrará a partir de las 19:00 horas, con salida desde la Avenida de Bélgica y un recorrido por Rambla, Ramón y Cajal y Méndez Núñez hasta la Plaza de La Candelaria. Antes del desfile, las emisarios reales y sus Majestades tendrán una recepción especial en el Estadio Heliodoro Rodríguez López desde las 17:00 horas, acercando la magia a aún más familias.

En San Cristóbal de La Laguna, la tradicional cabalgata recorrerá las principales calles del casco histórico a primera hora de la tarde-noche, con carrozas, música y reparto de caramelos que congrega a miles de personas.

Lanzarote

La isla de Lanzarote vivirá una jornada con múltiples cabalgatas en distintos municipios. La gran cabalgata de Arrecife arrancará a las 18:00 horas desde Puerto Naos hasta el Parque Islas Canarias, con carrozas, pajes y reparto de caramelos. Además, en localidades como Playa Honda (17:00 horas), San Bartolomé (19:30 horas), Tías (18:00 horas), Playa Blanca (18:00 horas) y otros puntos de la isla, la magia recorrerá las calles desde primera hora de la tarde.

Fuerteventura

Por otra parte, en Fuerteventura, varios municipios han programado cabalgatas y encuentros con sus Majestades. En Puerto del Rosario, el desfile partirá a las 17:30 horas desde el Muelle Comercial hasta el tradicional Belén gigante del centro. Además, localidades como Tuineje (18:30 horas) y otros núcleos vivieron visitas reales por la tarde con desfiles tradicionales, música y entrega de cartas.

La Gomera

Además, la isla de La Gomera reserva su programa principal para el municipio de San Sebastián, donde por la mañana se celebrará la recepción oficial de los Reyes al mediodía y, ya por la tarde, la Gran Cabalgata comenzará a las 17:00 horas, con entrega de cartas en la Plaza de Las Américas y un recorrido festivo por las calles principales.

La Palma

Por otra parte, en La Palma, la capital de la isla ha programado su cabalgata para empezar también alrededor de las 19:00 horas, invitando a las familias a reunirse en torno a la tradicional comitiva real que animará el centro con música, luz y color hasta bien entrada la noche.

El Hierro

En El Hierro, la principal celebración tendrá lugar en el municipio de Valverde, donde Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán las calles de la capital herreña en la tradicional cabalgata de la isla. El desfile está previsto para la tarde del 5 de enero, a partir de las 18:00 horas, con salida desde la zona de Tamaduste / El Puente (según el itinerario habitual) y final en el centro del municipio.