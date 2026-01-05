Sus Majestades, los Reyes Magos, llegan este lunes a la Base Naval y protagonizarán una cabalgata multitudinaria con más de mil figurantes, hinchables y conciertos hasta la medianoche

Las Palmas de Gran Canaria ya lo tiene todo listo para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente en una de las jornadas más esperadas del año. Sus Majestades arribán a la ciudad este lunes a las 11:30 horas, atracando en la Base Naval, donde serán recibidos por las autoridades y numerosos niños y familias.

Por la tarde tendrá lugar la tradicional Cabalgata de Reyes, que comenzará a las 17:30 horas desde el Castillo de La Luz y recorrerá la ciudad hasta finalizar en la plaza de San Telmo. Televisión Canaria retransmitirá en directo un desfile que promete ser histórico, tanto por su magnitud como por las sorpresas preparadas para el público.

Durante el recorrido, los Reyes Magos estarán acompañados por más de mil figurantes, espectáculos itinerantes y numerosos muñecos hinchables que harán las delicias de los más pequeños. Desde el Ayuntamiento destacan que se trata de la cabalgata más grande organizada hasta la fecha en la capital grancanaria.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez en la Presentación de la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Conciertos y música en vivo

Además, el Consistorio ha diseñado una programación especial para la tarde y noche del 5 de enero, con conciertos y música en vivo en las calles aledañas al barrio de Triana, que se prolongarán hasta la medianoche. Esta propuesta busca combinar la celebración festiva con el descanso vecinal.

Según fuentes municipales, este modelo de celebración ya funcionó con éxito el pasado año, logrando un equilibrio entre el disfrute ciudadano y el respeto a los vecinos, al tiempo que mantiene viva una tradición con más de 50 años de historia en la ciudad, en la que miles de personas se reúnen para vivir la noche más mágica del año.

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para recibir a los Reyes Magos con la mayor cabalgata de su historia. RTVC

Dónde ver en directo la Cabalgata de Reyes