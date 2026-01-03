Las Palmas de Gran Canaria activa un dispositivo especial de tráfico para la Cabalgata de Reyes

Habrá cortes y desvíos en numerosos barrios desde la mañana del 5 de enero para la Cabalgata de los Reyes Magos y Guaguas Municipales reforzará las líneas clave

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha de cara a este lunes 5 de enero un dispositivo especial de tráfico para la llegada de sus majestades los Reyes Magos a la Base Naval, la Cabalgata y la Noche de Reyes.

Ante los cortes de tráfico que se van a producir en la ciudad, el Ayuntamiento recomienda desplazarse en transporte público a los actos programados durante la víspera del día de Reyes.

Para la llegada de sus majestades, que tendrá lugar a las 11:30 horas del 5 de enero en la Base Naval, se procederá al cierre entre las 09:00 y las 14:30 horas del enlace de Alcaravaneras desde la Avenida Marítima en sentido norte, así como las calles Néstor de la Torre (tramo Presidente Alvear – León y Castillo) y León y Castillo (Néstor de la Torre – Avenida Mesa y López).

Cabalgata

Por la tarde, un total de 18 carrozas conformará la Cabalgata de Reyes que recorrerá la ciudad a partir de las 16:30 horas desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo por las calles Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas. Los cortes de tráfico comenzarán a las 09:00 horas en las calles Sao Paulo y Doctor Juan Domínguez Pérez (sentido descendente) para la organización del desfile. Está previsto que el recorrido esté completamente abierto en torno a las 22:00 horas.

Los cortes en el recorrido se iniciarán a partir de las 14:00 horas y se procederá a su apertura una vez haya pasado toda la comitiva por cada uno de los puntos. La reordenación del tráfico comenzará en el sector Puerto con las calles Cambaluz, Doctor Antonio Jorge Aguiar (sentido norte), vial paralelo al estacionamiento entre Atindana y plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso desde La Naval), Juan Rejón, Benecharo (tramo La Naval – Juan Rejón), Pérez Muñoz (tramo Rosarito – Juan Rejón), Mahón (tramo La Naval – Juan Rejón) y el subterráneo que da acceso a la calle Pérez Muñoz desde la Avenida Marítima.

A las 15:30 horas estará cortada la zona de Albareda con las calles Gran Canaria (en sentido Eduardo Benot – Albareda), Gomera, Sagasta, Salvador Cuyás, Hierro, Padre Cueto, Alfredo L. Jones y Nicolás Estévanez. El dispositivo continuará por el sector Mesa y López con el cierre de José Franchy Roca (tramo General Vives – León y Castillo), Marino, Isla de Cuba (General Vives – Presidente Alvear), Cirilo Moreno (General Vives – León y Castillo), Montevideo (León y Castillo – Presidente Alvear), Ruiz de Alda (General Vives – Presidente Alvear), Juan Manuel Durán (León y Castillo – Presidente Alvear) y la Avenida José Mesa y López, entre General Vives y Presidente Alvear.

En Alcaravaneras se cortarán las calles Néstor de la Torre (entre Luis Antúnez – León y Castillo), Pi y Margall (Luis Antúnez – León y Castillo), Alfredo Calderón (Luis Antúnez – León y Castillo) y la incorporación al túnel de Julio Luengo desde la Avenida Marítima en sentido sur. Asimismo, aproximadamente a las 16:30 horas se procederá a los desvíos en los accesos al túnel de Julio Luengo desde la autovía del Norte (GC-2), desde la GC-23 y desde la Rotonda del Hospital Doctor Negrín. Está previsto que el subterráneo se reabra en torno a las 21:30 horas una vez la comitiva, así como los diferentes servicios municipales que cierran el desfilen, hayan superado este punto de la ciudad.

En el sector de Ciudad Jardín se cortarán al tráfico las calles Doctor José Ponce Arias (tramo Rafael Dávila – León y Castillo), Maestro Valle (Camilo Saint Sáenz – León y Castillo), Federico de León, Núñez de Arce (Lord Byron – León y Castillo), José Miranda Guerra (Lord Byron – León y Castillo), Beethoven (Emilio Ley – León y Castillo), paseo Giner de los Ríos, Luis Doreste Silva (incorporación a León y Castillo), Francisco González Díaz (Espronceda – León y Castillo) y paseo Madrid (Luis Doreste Silva – León y Castillo).

En el sector de Arenales se cortará, en torno a las 17:00 horas, la circulación las calles Paseo Cayetano de Lugo (tramo entre Matías Padrón y León y Castillo), Castrillo (15 de Noviembre – León y Castillo), Carvajal (Molino de Viento – León y Castillo), Pamochamoso (Luis Doreste Silva – León y Castillo), Aguadulce (Molino de Viento – León y Castillo) y la Plaza de La Feria, sentido Luis Doreste Silva – León y Castillo y Canalejas – León y Castillo. Asimismo, se procederá a la regulación en la avenida Juan XXIII que se realizará tanto en sentido subida desde Luis Doreste Silva, como en sentido bajada desde la calle Tomás Morales.

En Venegas, se procederá al cierre en torno a las 17:30 horas de las calles Obispo Rabadán (Venegas – León y Castillo), Murga (Pedro de Vera – León y Castillo), Cebrián (Alonso Alvarado – León y Castillo), Colmenares (Pedro de Vera – León y Castillo), Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.

Noche de Reyes

Para la tradicional Noche de Reyes, donde los vecinos y vecinas se concentran en el entorno de Triana, el área de Seguridad, Convivencia y Cultura ha previsto un plan de reordenación del tráfico con cortes entre las 17:00 horas del 5 de enero y las 05:00 horas del 6 de enero de las calles Triana, Buenos Aires (tramo entre Viera y Clavijo y Triana), San Nicolás (Avenida Primero de Mayo y Muro), General Bravo (San Nicolás – Malteses), Enmedio, Terrero, Muro, Francisco Jareño, Lentini y Eduardo.

Asimismo, en el entorno de la calle San Bernardo se comenzará a cerrar la circulación desde las 08:00 horas del lunes para el montaje del escenario. Así, desde esa hora, y hasta las 19:00 horas, también se cambiará el sentido de la calle Perdomo para que se pueda acceder a Viera y Clavijo desde Primero de Mayo por esta vía. El aparcamiento de San Bernardo podrá seguir abierto con una operativa especial de acceso por la salida (habilitando la entrada y la salida por la entrada a esta instalación).

También se cerrarán las calles Francisco Gourié (Munguía – Miguel de Cervantes) y Miguel de Cervantes (Francisco Gourié – Avenida Rafael Cabrera).

Dispositivo especial de Guaguas Municipales

Guaguas Municipales, en coordinación con el área de Movilidad del Ayuntamiento, pondrá en marcha un dispositivo especial para reforzar el transporte público durante toda la jornada, asegurando la movilidad en los momentos de mayor afluencia: la llegada de los Reyes Magos a la Base Naval a las 11:30 horas, la Gran Cabalgata por la tarde y la Noche de Reyes en Triana.

Se habilitarán refuerzos de servicio en líneas clave y se establecerán paradas provisionales en puntos estratégicos como la calle Galicia, el Intercambiador de Santa Catalina y Mesa y López, garantizando que los niños y niñas junto a sus familias puedan acceder a los actos de manera segura y cómoda. Además, algunas líneas funcionarán con trayectos directos o modificados para adaptarse a los cortes de tráfico y desvíos por el recorrido de la Cabalgata.

Por la noche, en Triana, Guaguas Municipales reforzará las tres líneas Luna con frecuencias aproximadas de 20 minutos y la línea 17, asegurando el transporte de vecinos y visitantes hasta altas horas de la madrugada, contribuyendo a la seguridad y fluidez de la jornada festiva.