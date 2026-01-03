La Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife contará este año con 15 carrozas y más de un millar de personajes y figurantes, entre los que se encuentran 15 acróbatas

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, presentó los detalles de la programación prevista para el lunes, día 5 de enero . Fotografía: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha diseñado un intenso programa de actos para celebrar la llegada a la capital de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente este 5 de enero. A las 17:00 tendrá lugar el recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Los Reyes Magos volverán a usar grandes carrozas iluminadas con luces LED para recorrer la ciudad. En esta edición los vehículos alegóricos incluirán efectos especiales.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “el 5 de enero es, sin duda, uno de los días más especiales del año para nuestra ciudad, una jornada marcada por la ilusión de los niños y niñas y por la emoción compartida de miles de familias”. El alcalde subrayó que “Santa Cruz vive intensamente sus tradiciones y la llegada de los Reyes Magos es una de las más queridas y esperadas, porque conecta generaciones y mantiene viva la magia de la infancia”.

José Manuel Bermúdez remarcó además que “este acto no solo es un espectáculo, sino una celebración colectiva que forma parte de nuestra identidad y que sitúa a Santa Cruz como una ciudad que cuida sus tradiciones y piensa, ante todo, en los más pequeños”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalló los actos del Estadio y la Cabalgata “donde este año vamos a tener al famoso grupo Pica Pica, en directo, ante 18.000 personas”.

Acto de bienvenida a los Reyes Magos

El estadio Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas a las 15:30 horas. Las personas con movilidad reducida accederán al interior del estadio a través de la puerta 2, mientras que la 17 es la más indicada para la entrada de las personas con discapacidad visual. Se contará, además, con intérpretes de lengua de signos y pictogramas, que serán proyectados en la pantalla gigante de la instalación deportiva.

Una hora y media más tarde, el recinto deportivo acogerá una ceremonia interactiva que, bajo la dirección de Paula Álvarez estará protagonizada por el grupo musical infantil “Pica Pica” y grupos del carnaval que servirá de antesala a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a Santa Cruz.

El mejor show musical infantil a nivel internacional llega al Heliodoro para hacer bailar sus canciones más conocidas y serán ellos los encargados de llamar a los Reyes Magos para su llegada a la ciudad. Más de 1.000 bailarines y figurantes intervendrán en las coreografías ideadas para la ocasión.

El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad de Sus Majestades, que llegarán al estadio acompañados por sus respectivos séquitos de pajes y embajadores, que lo harán en vehículos descapotables.

Una vez en el estadio, el alcalde, acompañado por el concejal de Fiestas, entregará a los Reyes la Llave Mágica que abre las puertas de todos los hogares chicharreros. Seguidamente, y durante algunos minutos, los Reyes recorrerán el perímetro del estadio para saludar a los asistentes y recoger las últimas cartas con sus pedidos.

Una vez finalizado el espectáculo programado en el estadio, Sus Majestades saldrán del recinto para presidir la cabalgata que discurrirá por las calles de la ciudad, a partir de las 19:00 horas, acompañados de sus respectivos cortejos.

15 carrozas participarán en la Cabalgata

Esta año, Fiestas ha diseñado un desfile novedoso con respecto a ediciones anteriores, ya que la cabalgata irá dirigida, especialmente, al público infantil. El desfile se iniciará en la avenida de Bélgica.

Este año acompañarán a los Reyes más de un millar de personajes y figurantes. Todos ellos se congregarán en torno a las 15 carrozas que, inspiradas en distintas alegorías, integrarán la cabalgata interpretando distintos bailes y coreografías junto a miembros de las comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sus Majestades también viajarán en carrozas rodeadas por sus respectivos cortejos, formados por emisarios, pajes y embajadores.

Además, habrá 15 acróbatas, un trenecito, 4 carricoches de Disney y 4 bandas de música en directo a lo largo de todo el recorrido. Los pajes de los Reyes repartirán un total de 2.500 kilos de caramelos a lo largo del recorrido, todos ellos sin gluten. Y, además, habrá otros 300 kilos de estas golosinas sin azúcar y también sin gluten entre sus componentes.

Dispositivo de seguridad

Fiestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá varias áreas con sillas para poder seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada (PMR) en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Pi y Margall, mientras que el tramo entre las confluencias de la calle Méndez Núñez con Numancia y El Pilar (frente al parque García Sanabria) tendrá ausencia de sonido para las personas con Trastorno del Espectro Autista.

El Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo de seguridad y se insiste en la necesidad de observar la lógica vigilancia y custodia de los menores por parte de sus tutores. Las medidas de seguridad adoptadas por la organización deberán complementarse con el correcto comportamiento de los espectadores, a los que se ruega expresamente que no utilicen artefactos que puedan molestar a los integrantes de la comitiva.

Recorrido de la Cabalgata de los Reyes de Santa Cruz de Tenerife

La Policía Municipal de Santa Cruz será la encargada de abrir un desfile que dará comienzo a las 19:00 horas y que discurrirá desde la avenida de Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y plaza de Weyler, para continuar, posteriormente, por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

El trayecto concluirá en la plaza de la Candelaria, donde Sus Majestades realizarán el tradicional acto de adoración al Niño Jesús en el portal de Belén allí instalado. En ese punto, Fiestas habilitará un espacio para personas con movilidad reducida, que estará debidamente señalizado en la zona izquierda.

Al igual que otros años, a medida que se realice el paso de la comitiva, operarios del servicio municipal de limpieza se encargarán de dejar en condiciones todas las calles incluidas en el recorrido, antes de que la Policía Local proceda a la reapertura del viario al tráfico rodado.

Dónde ver en directo la Cabalga de Santa Cruz de Tenerife