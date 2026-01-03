La Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife afectará al tráfico y a los estacionamientos

Prohibiciones de estacionamiento y cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife para la Cabalgata de Reyes Magos, con refuerzo de transporte público y cambios temporales en paradas y recorridos

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes de 2025 en Santa Cruz de Tenerife

El próximo lunes, debido a la celebración de los actos previstos para el recibimiento en el estadio y posterior Cabalgata de los Reyes Magos, se establecerán prohibiciones de estacionamiento y cortes parciales de la circulación para hacer posible este tradicional evento. La comitiva real iniciará su recorrido, desde la avenida Bélgica a las 19:00 horas, tras la finalización del espectáculo que se desarrollará en el Heliodoro Rodríguez López.

Como en años anteriores, el itinerario de la popular Cabalgata discurrirá desde la citada avenida Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana, avenida de La Asunción, calles Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y plaza de La Candelaria.

En materia de movilidad se recuerda que una de las mejores opciones para acudir este día a los actos que se desarrollarán en la capital tinerfeña es la utilización del transporte público, ya sean servicios de autotaxi, guaguas o el tranvía, que además han habilitado importantes refuerzos y frecuencias para el desplazamiento de los miles de personas que se esperan en Santa Cruz de Tenerife el lunes.

Prohibiciones de estacionamiento

Las primeras prohibiciones de estacionamientos comenzarán a estar vigentes desde las 07:00 horas del lunes, afectando a la avenida Madrid, entre las calles Unamuno y avenida Bélgica, con la finalidad de ubicar las carrozas y el atrezo de la Cabalgata, y a partir de las 08:00 horas, habrá reserva de estacionamientos en la calle Fernando Barajas Prats, en el párking frente a la entrada principal del Pabellón de Deportes para los vehículos de las empresas y Organización participantes en el espectáculo de Reyes del estadio.

Desde las 14:00 horas, estará prohibido estacionar en la calle Heliodoro Rodríguez López, desde Eduardo Zamacois, y a esa misma hora, en la Prolongación de Ramón y Cajal para el vallado del carril de emergencias. A partir de las 16:00 horas, se cierra la avenida de Bélgica (parte baja) para colocar las carrozas y elementos de la Cabalgata.

Por otra parte, desde las 18:00 horas, habrá reserva de todos los estacionamientos de la Avda. Marítima, a partir de la calle La Marina, así como el cierre de dicho carril, con motivo del acopio de material una vez terminada la Cabalgata, así como para las guaguas, que recogerán a los participantes en la misma, y para el estacionamiento de carrozas según vayan finalizando su participación y trasladarlas (con escolta de la policía local) hacia el interior de la Autoridad Portuaria.

También habrá eliminación del estacionamiento en el margen derecho de la calle Duggi, a la altura de la plaza de San Fernando, a partir de las 22:00 horas del día 4 de enero de 2026, para que los vehículos de televisión accedan a dicha plaza. Por este motivo se suprimen los estacionamientos en ambos márgenes de dicha calle, entre el acceso a la plaza y la calle Benavides, sobre las 09:00 horas del día 5 de enero de 2026. Y eliminación de estacionamientos en la calle Ramón y Cajal, en todo el frontal de la plaza de San Fernando, ambos márgenes, para vallado de la TV, desde las 09:00 horas del próximo lunes, 5 de enero.

Cierres de la circulación

Los cortes de calles comenzarán, desde las 15:00 horas en un tramo de la avenida Bélgica y para situar las carrozas que participarán en la cabalgata. También desde las 15:00 horas se prevé que se proceda al cierre de la avenida San Sebastián y de la calle Heliodoro Rodríguez López, ante la previsible afluencia masiva de personas que se acercarán al acto de recibimiento de los Reyes Magos en el estadio capitalino. La Policía Local comenzará a cortar la circulación, sobre las 16:30 horas, desde la avenida Asuncionistas y hasta la plaza de La Paz. Progresivamente, se irán cerrando las calles afectadas por el recorrido y vías adyacentes.

Modificaciones del transporte público y acceso a párkings

En el caso de las paradas de taxis, para llegar a la situada en el lateral de la plaza Weyler, durante la Cabalgata, los vehículos accederán por las calles Pi y Margall, Callao de Lima, plaza Weyler o por las calles Numancia, Callao de Lima, Plaza Weyler. Y para la salida el recorrido será por las calles La X, Miraflores, Galcerán, General Serrano, etcétera. Con respecto al párking de Weyler, los vehículos accederán por las calles Pi y Margall, Callao de Lima, plaza Weyler o por las calles Numancia, Callao de Lima y plaza Weyler. Y para la salida el recorrido será por la calle Imeldo Serís, estando prohibido el acceso hacia la Avda. Ángel Guimerá.

En cuanto al párking del Estadio, como medida de seguridad para los peatones que circulen por la zona, las salidas de la calle Gumersindo Robayna Galván y Avda. San Sebastián deberán ser canalizadas hacia el carril bus, situado en dicha avenida, hasta el cruce con la calle Antonio Nebrija.

En cuanto al transporte urbano de guaguas, desde Titsa, empresa que presta el servicio al Ayuntamiento de Santa Cruz, se hace especial hincapié en que se reforzarán las líneas, a demanda, desde los pueblos y barrios del municipio hacia el centro de la ciudad, tanto para ese mismo día 5 de enero, como en los anteriores a esta fecha con motivo de las compras, teniendo en cuenta que la víspera de Reyes se reforzarán con prolongaciones de jornada las líneas 905, 908, 934 y 936, entre las 22:00 horas del día 5 y las 02:00 horas del día 6.

Por parte del tranvía, la víspera de Reyes, día 5 de enero, habrá tranvías dobles cada 10 minutos en la Línea 1, prácticamente durante todo el día. Se activará el servicio ininterrumpido con unidades dobles entre 10 y 15 minutos hasta las 02:00 de la madrugada del día de Reyes (martes 6). Desde esa hora, la Línea 1 volverá a operar con tranvías simples y frecuencias de día festivo. En relación con la Línea 2, los usuarios dispondrán en la víspera de Reyes Magos de tranvías cada 10 y 15 minutos según el tramo horario.

Durante la Cabalgata de Reyes Magos, la parada Weyler queda fuera de servicio, correspondiente a la Línea 1, una interrupción que comenzará a las 18:00 horas y se mantendrá hasta que la Policía Local de Santa Cruz autorice el restablecimiento del servicio en este tramo, aproximadamente a las 21:30 horas. Entretanto, el resto de la Línea 1 seguirá operando con normalidad entre las paradas Intercambiador-Teatro Guimerá y entre La Paz-Trinidad.

El martes 6 de enero, día de Reyes, los tranvías simples estarán circulando en ambas líneas con intervalos de día festivo, 15 y 20 minutos en horario de mañana y tarde, y de 30 minutos hasta la conclusión de la jornada.