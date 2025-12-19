La Lotería de Navidad 2025 se celebra el próximo lunes 22 de diciembre desde las 8:00 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

RTVC te ofrece la cobertura más rápida y completa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Sigue nuestro minuto a minuto en directo desde la previa del sorteo con la última hora del Teatro Real, la retransmisión de todos los premios en tiempo real (Gordo, segundos y pedreas), el comprobador de números premiados al instante y hasta el análisis post-sorteo.

Conoceremos qué premios caen en Canarias y las historias humanas exclusivas de los ganadores con un despliegue especial de Televisión Canaria y La Radio Canaria por las ocho islas.

Guárdate nuestra página y utiliza nuestro comprobador oficial al instante para no perderte detalle. Desde primera hora de la mañana del 22 de diciembre, en esta página encontrarás toda la información actualizada: números premiados y celebraciones en las islas. Actualiza esta página constantemente para no perderte ningún detalle del sorteo más esperado del año.

Lotería Navidad 2025 | La Chasnera: 12 años consecutivos repartiendo millones – La gasolinera más afortunada de España La gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) es una leyenda nacional. Desde 2013 ha repartido: El Gordo completo en 2018 (26 décimos = 10,4 millones)

Segundo premio 2020

Quintos premios casi todos los años

En 2023: Gordo + cuarto + quinto el mismo día Km 54 de la TF-1. Muchos turistas y residentes en las Islas paran expresamente a comprar décimos. Es la Doña Manolita de Canarias. ¿Has comprado allí alguna vez?

Lotería Navidad 2025 | En Canarias aumentan las compras de números de última hora Se disparan las ventas de los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad

Canarias se prepara para la Lotería de Navidad 2025 En Canarias es importante que tengamos en cuenta la hora del sorteo. En las Islas comenzará a las 8:00 hora canaria (9:00 hora peninsular). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad será el lunes 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. RTVC despliega su cobertura especial por las ocho islas con el seguimiento más completo del archipiélago. Este año, cada canario gastará una media de 47,24 euros en lotería, muy por debajo de los 76 euros de media nacional. Pero ojo: gastamos menos, ¡pero ganamos mucho! ¿Tienes ya tu décimo comprado en las islas?

Lotería Navidad 2025 | Faltan tres días para el sorteo más esperado Iniciamos este viernes el seguimiento a toda la actualidad que genera el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Tenemos muchas curiosidades y te contaremos qué debes saber para poder seguir el sorteo en directo el próximo 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. Además te vamos a mostrar cómo utilizar las funcionalidades que RTVC tiene habilitadas en la web para que puedas encontrar tu décimo favorito de última hora, los consejos de seguridad si compartes un décimo con la familia o amigos, el listado de premios al completo entre los que está ‘El Gordo’. No te pierdas detalle y actualiza la página constantemente para ver todo lo nuevo que tenemos para ofrecerte.

Lotería Navidad 2025 | Este viernes te seguiremos contando muchos más detalles del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad Lotería de Navidad 2025

Lotería Navidad 2025 | En ocasiones se han repetido las tres cifras finales de ‘El Gordo’

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes: 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Lotería Navidad 2025 | ‘El Gordo’ del último año fue el 72480

Lotería Navidad 2025 | Las terminaciones que nunca han salido con ‘El Gordo’

Nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Los niños de la Residencia San Ildefonso de Madrid Piero Rai Chávez (c) y Alisce Ríos (d), muestran el número 72.480, el Gordo de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie y 400.000 euros al décimo, durante el sorteo de la Lotería de Navidad 2024 en el Teatro Real, en Madrid. EFE/Javier Lizón

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué cuadro es la imagen de los décimos de este año? Como cada año, los décimos de la Lotería de Navidad llevan una imagen. Este año se trata del cuadro de ‘La Natividad de la Virgen‘. Una obra de Juan García de Miranda, pintor barroco español que vivió entre 1677-1749. El cuadro pertenece a la colección del Museo del Prado de Madrid. La ‘Natividad de la Virgen’ es el cuadro protagonista del décimo de la Lotería de Navidad 2025

Lotería Navidad 2025 | Curiosidades del Gordo En cuatro ocasiones el “Gordo” ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales. Fueron el 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

RTVC realiza un despliegue especial por este sorteo extraordinario.

Lotería Navidad 2025 | ¿Será éste el último año que paguemos el décimo a 20 euros? Los loteros reclaman aumentar el premio de la Lotería de Navidad hasta 500.000 euros

Lotería Navidad 2025 | Los números más agraciados con ‘El Gordo’

De los 214 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio, conocido popularmente como el “Gordo”, ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

Lotería Navidad 2025 | Conoce todas las palabras importantes para entender el sorteo Palabras clave que deberías saber para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | 27 millones de personas juegan La Lotería de Navidad es el principal juego en España. Son más de 27 millones de personas las que juegan para intentar conseguir uno de los premios más destacados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, entre ellos el Gordo dotado con cuatro millones a la serie, 400.000 euros el décimo. Son cifras del estudio anual del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), que muestran los hábitos de la población española con respecto al juego presencial -loterías, rascas, casinos, bingos y apuestas deportivas, entre otros- durante 2024. La tradición de jugar para ganar el Gordo ha hecho que en el último año haya alcanzado máximos históricos de ventas: 3.505 millones de euros, según la patronal del juego privado.

Lotería Navidad 2025 | Los disfraces presentes en el Teatro Real A cuatro días del sorteo, algunos de los habituales en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid ya guardan su sitio. Desde anoche ya están haciendo cola para ser los primeros que entran al recinto en el que se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Y como también marca la tradición, acuden disfrazados y llenos de amuletos de la suerte. Madrid vive la recta final del Sorteo de la Lotería de Navidad, con los primeros fieles guardando sitio para el sorteo a las puertas del Teatro Real, los vendedores ambulantes intentando esquivar la vigilancia de las autoridades y miles de visitantes con la ilusión de ganar el premio más esperado del año. EFE/Rodrigo Jiménez Detalle de los números con los juegan algunos de los que aguardan a entrar en el Teatro Real cuatro días antes del sorteo. EFE/Rodrigo Jiménez Dos de los protagonistas que acuden con disfraces cada año al Teatro Real en Madrid aguardan ya su turno en la cola para el día del sorteo / EFE

Lotería Navidad 2025 | Consulta todos los premios del sorteo de este año Premios Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Este año 70 millones más en premios

Lotería Navidad 2025 | Consejos por si tu décimo se ha estropeado Hay veces que los accidentes y descuidos pueden ocurrir, son muchas las historias que hay alrededor de cada décimo que una persona compra con toda su ilusión. ¿Qué pasa si se estropea desde que lo compramos y resulta premiado?. No está todo perdido. Si te ocurre debes acudir a un punto de venta de Loterías. Allí recibirás un formulario de «solicitud de pago de premios«. Tendrás que firmarlo y adjuntar el décimo o el resguardo que se ha estropeado. Una vez lo hagas, ese décimo será remitido a Loterías para su autenticación y proceder, en caso de confirmarlo, al pago del premio.

Lotería Navidad 2025 | La fecha límite para cobrar un premio Si resulta agraciado tu décimo con un premio es importante que sepas que tienes una fecha límite para poder cobrarlo. El 23 de marzo de 2026 será el último día que puedes acudir para recibirlo. Son tres meses los que da Loterías y Apuestas del Estado, desde el día siguiente a la celebración del sorteo.



Lotería Navidad 2025 | Los premios se pueden cobrar desde la misma tarde del 22 de diciembre El mismo día del sorteo se podrán cobrar los premios de los décimos agraciados. Se podrá realizar una vez finalicen las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos.



Lotería Navidad 2025 | Momentos claves antes del inicio del sorteo El sorteo comienza el 22 de diciembre a partir de las 8:00 (hora canaria), sin embargo, hay momentos claves antes de este inicio. Uno de ellos la llegada de los bombos al Teatro Real de Madrid. Allí permanecen ya custodiados, y con ellos las bolas de los números y las bolas de los premios. Los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad ya esperan en el Teatro Real Otro de los momentos destacados será el día previo al sorteo. El 21 de diciembre se hará un examen y recuento de las bolas, tanto de los números como de los premios, para comprobar que dentro de los bombos no falta ninguno.



RTVC realiza un especial el 22 de diciembre

Lotería Navidad 2025 | ¿Buscas un número concreto?. Te ayudamos Si buscas un número concreto, tu fecha de nacimiento, un número especial que tiene un significado para ti es fácil localizarlo… En RTVC tenemos en marcha el buscador de números. Solo tienes que añadir el número y te saldrán las administraciones de lotería que lo tienen en venta con su dirección y teléfono. Buscar Números Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los billetes que se venden en Canarias Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer los datos de la consignación por provincias y comunidades. En Canarias la consignación ha sido de 105.297.800 millones de euros por los 2.228.862 de habitantes de la comunidad. Son 47,24€ por persona y en total son 526.489 billetes. Desglosados los datos por provincia en Las Palmas se reparten en 228.294 billetes 45.658.800 euros y en Santa Cruz de Tenerife se enviaron 59.639.000 euros repartidos en 298.195 billetes. Por provincia en Santa Cruz de Tenerife la media de lo que gasta una persona se sitúa en 55,51 € por persona, en la provincia de Las Palmas se gasta menos, 39,55 € de media. Empleados y propietarios de la gasolinera La Chasnera en el km 54 de la autopista TF-1 del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife) celebrando que vendieron varios números agraciados con un tercero, dos cuartos y un quinto premio en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2024. EFE/Ramón de la Rocha

Lotería Navidad 2025 | Cuánto te tocaría por décimo jugado Si has jugado un décimo en la Lotería de Navidad, estos son los premios más destacados: Primer Premio (El Gordo): 400.000 € por décimo. Segundo Premio: 125.000 € por décimo. Tercer Premio: 50.000 € por décimo. Cuarto Premio: 20.000 € por décimo. Quinto Premio: 6.000 € por décimo. Pedrea y reintegros: 100 € por décimo.

El próximo lunes 22 de diciembre RTVC realizará un especial por la Lotería de Navidad. Desde las 7:30 horas (hora canaria) podrás ver todos los detalles.

Lotería Navidad 2025 | Éstas son las terminaciones más premiadas Estas son las terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Las niñas y niños de San Ildefonso llevan días de ensayos Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar El Gordo

Lotería Navidad 2025 | Comienzan las colas cuatro días antes del sorteo Comienza la cuenta atrás para el Sorteo de Navidad entre colas y mucha expectación

Lotería Navidad 2025 | En este sorteo se emiten 3.960 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad consta de 198 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 200 euros, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión son 3.960 millones de euros. De los que el total destinado a premios asciende a 2.772 millones de euros en este 2025.

Lotería Navidad 2025 | Dos bombos centran la atención Si hay un elemento característico en el sorteo de la Lotería de Navidad son los dos bombos protagonistas. Uno, el de mayor tamaño, contiene las 100.000 bolas de los números. El otro, más pequeño, tiene en su interior las 1.807 bolas de los premios, entre ellas El Gordo.

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dura el sorteo? El Sorteo Extraordinario de Navidad tiene una duración de cuatro horas aproximadamente. La hora de inicio es las 8:00 (hora canaria) y a partir de ahí durará el tiempo en el que se terminen de repartir las bolas de los premios.

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto gastas en la lotería? Las estadísticas dicen que en Canarias llevamos dos décimos cada uno Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025

Lotería Navidad 2025 | ¿Compartes décimo? Te contamos qué debes tener en cuenta Compartir un décimo: lo que debes saber antes de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los detalles que esconde cada décimo La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda, la imagen del décimo de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Conoce las recomendaciones para evitar estafas Consejos de la Policía Nacional para evitar fraude en la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los orígenes del sorteo Este sorteo, que para muchos marca el inicio de la Navidad, lleva desde el siglo XIX celebrándose. El primer sorteo de la Lotería de Navidad del que se tiene constancia se remonta al 18 de diciembre de 1812. El entusiasmo y la proximidad a las fechas navideñas hizo que este sorteo se convirtiese en uno muy especial para la población y tuviese esa denominación popular. No fue hasta 1892 cuando el sorteo cogió la denominación oficial de «Sorteo de Navidad».

Lotería Navidad 2025 | Cuándo, dónde y horario del Sorteo Extraordinario de Navidad El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el próximo lunes 22 de diciembre. El lugar de celebración será el habitual de los últimos años en el Teatro Real de Madrid. El sorteo comenzará a partir de las 8:00 (hora canaria).

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuáles son los plazos para cobrar un premio? La Lotería de Navidad fija el calendario de cobros

RTVC realiza un despliegue especial de la Lotería de Navidad en digital. En la web vas a encontrar todo lo que necesitas para prepararte para el sorteo, disfrutar de la retransmisión especial el 22 de diciembre y ver todos los detalles de las emocionantes celebraciones, con especial atención a Canarias. Tendrás la última hora y la actualidad, las mejores imágenes y vídeos. Tenemos el comprobador de números para que en tiempo real sepas si tu número ha resultado agraciado con algún premio y el listado completo con todos los premios. Además, en estos días previos podrás ver qué administración de lotería vende tu número favorito y durante el sorteo verás en qué administración se han vendido los números agraciados.

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué premios están exentos de tributar? Los premios de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación

Lotería Navidad 2025 | El anuncio del sorteo cargado de emoción

Lotería Navidad 2025 | La galería de fotos y vídeos No te pierdas nada de todos los preparativos, del día del sorteo y de las celebraciones posteriores en nuestra galería. Lotería de Navidad 2025 | Galería de imágenes y vídeos