El número 23112 es el primero Quinto Premio.

Primer Quinto Premio

El primer Premio de la Lotería de Navidad es el número 23112.

Cada uno de estos premios está dotado con 60.000 euros a la serie y, como es habitual, suelen repartirse entre varias administraciones y participaciones, multiplicando la alegría.

Segundo Quinto Premio: 60649 en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte ha tocado con el segundo Quinto Premio al Corte Inglés de Siete Palmas son 2.280.000 Euros (más de 2,2 millones de Euros), según informa Apuesta del Estado de Las Palmas, con el número 60649.

La cafetería de El Corte Inglés y el Servicio de Reanimación de Hospital Doctor Negrín han sido dos de las agraciadas con este número

Tercer quinto premio, el 77715, más repartido en las islas

El número 77715 ha sido cantado pasadas las 10:00 de la mañana hora canaria y se lleva 60.000 euros a la serie.

Está muy repartido. En Canarias ha caído entre Yaiza, Castillo del Romeral, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz.

Cuarto Quinto Premio: 25412

A las 10:46 hora canaria se ha cantado el quinto premio: 25412, dotado con 60.000 euros la serie, 6.000 al décimo.

Quinto Quinto Premio: 61366

El 61366 se llevó a las 10:51 el quinto de estos premios.