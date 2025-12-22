La Lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes 22 de diciembre desde las 8:00 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.

RTVC te ofrece la cobertura más rápida y completa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

Sigue nuestro minuto a minuto en directo con la retransmisión de todos los premios en tiempo real (Gordo, segundo premio, tercero y los cuartos y quintos más las pedreas), el comprobador de números premiados al instante y hasta el análisis post-sorteo.

Conoceremos qué premios caen en Canarias y las historias humanas exclusivas de los ganadores con un despliegue especial de Televisión Canaria y La Radio Canaria por las ocho islas.

Guárdate nuestra página y utiliza nuestro comprobador oficial al instante para no perderte detalle. Desde primera hora de la mañana del 22 de diciembre, en esta página encontrarás toda la información actualizada: números premiados y celebraciones en las islas.

Lotería de Navidad 2025 | Activistas de Marea Palestina piden «mil millones para Palestina» en pleno sorteo Un grupo de activistas del colectivo Marea Palestina se han puesto en pie en el Teatro Real para corear “mil millones para Palestina” en pleno sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Se trata de una protesta para intentar poner el foco en la proposición no de ley que el grupo ha presentado en el Congreso que propone destinar el beneficio generado por el Sorteo de la Lotería de Navidad a la población palestina como aportación excepcional. Según Marea Palestina, los participantes no buscaban protagonismo ni confrontación, sino tan solo aprovechar un momento de máxima atención pública para trasladar el foco a la necesidad de ayudar a la población de la franja de Gaza. Un grupo de manifestantes interrumpen con gritos en favor de Palestina durante el Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. EFE/Chema Moya

Lotería de Navidad 2025 | El 78.477 se ha vendido mayoritariamente en Jaén y Madrid Este primer cuarto premio ha salido a las 8:53 horas y se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid). También se ha repartido en Madrid capital, San Lorenzo de El Escorial, en Madrid; Burgos; Badalona (Barcelona); Olot (Girona); Segovia; Toledo; Valencia, Mislata y Alaquás, en Valencia. El premio ha sido extraído en la segunda tabla por Piero Rai Chávez y cantado por Alisce Ríos.

Segundo premio: 70048 Segundo premio: 70048

Lotería de Navidad 2025 | 78.477, uno de los cuartos premios Primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025 | El 70.048, segundo premio se ha vendido íntegramente en Madrid El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid ha correspondido al número 70.048, y está dotado con 1.250.000 euros a la serie, por lo que el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros. El 70.048 ha salido a las 08:21 horas y se ha vendido íntegramente en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10, las 198 series. Esta administración también repartió un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Navidad en 2021 así como el primer premio del Sorteo Extraordinario de «El Niño» en 2024. Este es el segundo premio más importante del sorteo de Navidad que ha sido cantado en la primera tabla por los niños Ángel Abaga y Samanta Fuster.

Lotería de Navidad 2025 | Los décimos premiados se podrán cobrar desde esta misma tarde Esta misma tarde, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios, como es habitual.



Si son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías.



Si los premios acumulan un importe igual o superior a los 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

Lotería de Navidad 2025 |Cuarenta niños y niñas extraen y cantan los números premiados Como cada año, los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso han sido los encargados de inaugurar este sorteo al comenzar a extraer y cantar ya las primeras bolas ante un escenario lleno, y bajo la atenta mirada del notario. Son cuarenta los niños que van a cantar y extraer los números premiados. Samanta Fuster (i) y Ángel Abaga (d), los niños de la Residencia San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid encargados de cantar premio y número, respectivamente, de la primera tabla de del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. EFE/Chema Moya

Lotería de Navidad 2025 | El segundo premio se ha vendido en la calle Barquillo de Madrid Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/Mariscal

Lotería de Navidad 2025 | El 70.048, segundo premio Segundo premio: 70048

Lotería de Navidad 2025 | Cientos de personas han hecho cola durante días para asistir al sorteo Como es tradicional muchas personas han hecho cola a las puertas del Teatro Real para asistir en directo al Sorteo de la Lotería. Ya están dentro, preparados para disfrutar de esta tradicional jornada. Juan Manuel López, conocido como el ‘obispo’ de la Lotería de Navidad, posa tras acceder al patio de butacas del Teatro Real / EFE

Lotería de Navidad 2025 | En Castilla y León es donde más lotería se ha vendido El gasto medio por habitante este 2025 de décimos de Navidad ha sido de 72,36 euros, mientras que el pasado año fue de 73 euros. La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74 euros.

Lotería de Navidad 2025 | Comienza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad Ya ha comenzado el Sorteo de la Lotería de Navidad. Mucha suerte a todos!!!

Lotería de Navidad 2025 | Las ventas del Sorteo de Navidad suben a 3.554 millones, un 1,4% más que en 2024 Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad han crecido un 1,4 % respecto a 2024 y han alcanzado un total de 3.554 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Se trata del quinto año consecutivo en el que suben las ventas de este sorteo de Navidad, tras la bajada registrada en 2020 a causa de la pandemia de la covid-19. En concreto, según Loterías, el sorteo ha facturado 3.554.452.080 euros, mientras que en 2024 la cantidad recaudada fue de 3.505.510.380 euros. Persona muestra los décimos de la lotería de navidad que juega este 2025 / Europa Press

Lotería de Navidad 2025 |Se han emitido 198 millones de décimos Este año el sorteo consta de 198 series de 100.000 billetes, lo que supone una emisión de 198 millones de décimos, dentro de un total de 3.960 millones de euros. El 70 por ciento de esa cuantía, es decir 2.772 millones de euros, número capicúa, se destina a premios, entre los que están miles de pedreas, reintegros y aproximaciones.

Lotería de Navidad 2025 | Un sorteo que mantiene intacta su liturgia Antes del inicio del sorteo se comprobarán bolas y bombos, luego comenzará el sorteo que mantiene intacta su liturgia y que cada año concentra la atención de buena parte del país, pendiente de la radio y la televisión y de los Niños de San Ildefonso cantando durante unas cuatro horas cada uno de los premios.



El Gordo es el principal premio, pero el segundo está dotado también con 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros al décimo; el tercero, con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo; los dos cuartos reparten 200.000 euros a la serie y 20.000 euros al décimo, y los ocho quintos, 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo.

Como cada año nuestro compañero Alexis Hernández nos contará en directo todo lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid.

Lotería de Navidad 2025 | Todo listo para que comience el Sorteo de la Lotería de Navidad Ya está todo listo para que, a partir de las 8:00 hora canaria, dé comienzo el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y que repartirá 2.772 millones de euros en premios, aunque todas las miradas estarán puestas en el Gordo, dotado con 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros al décimo.

Lotería Navidad 2025 | Concluye el domingo y comienza oficialmente la cuenta atrás para el sorteo RTVC seguirá ofreciendo información actualizada, contexto y servicio público para que los ciudadanos puedan vivir el sorteo con tranquilidad y confianza. El lunes, todas las miradas estarán puestas en los bombos, los números y la esperanza de que la suerte vuelva a sonreír, quizá también en Canarias. Lotería de Navidad 2025

Lotería Navidad 2025 | Examen antes del inicio del sorteo El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza a las 8:00 (hora canaria), sin embargo, media hora antes ya comienzan todos los preparativos. A partir de las 7:30 (hora canaria) se constituirá la mesa que preside y autoriza el sorteo. Seguidamente, las bolas son transportadas mecánicamente en la tolva, donde han sido depositadas previamente, hasta el bombo. Una vez estén las bolas de los premios y los números, los bombos son cerrados.

Lotería Navidad 2025 | En la madrugada de este domingo se suben los bombos al escenario Desde el pasado 12 de diciembre, los bombos y los elementos característicos del sorteo como las bolas, la tolva y el paraguas están en el Teatro Real de Madrid. Desde entonces se encuentran bajo estrictas medidas de seguridad a 16 metros bajo el escenario. En la madrugada de este domingo se subirán al escenario y se hará el examen y recuento de las bolas de los premios y números que se utilizarán durante el sorteo. Los bombos que se utilizarán en el sorteo llegan al Teatro Real de Madrid este 12 de diciembre / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | Los dos municipios más agraciados con el Gordo Las Palmas de Gran Canaria y Granadilla de Abona, en Tenerife, son los municipios de Canarias que más veces han resultado agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad, con un total de cinco ocasiones. Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), recogidos por Europa Press, por provincias, en Santa Cruz de Tenerife el primer premio ha caído hasta 30 veces y en Las Palmas unas 46 veces.

Lotería Navidad 2025 | La IA predice: ¿Qué administraciones de Canarias tienen más opciones? Según un análisis con inteligencia artificial hay 5 administraciones en Canarias con mayor potencial para recibir ‘El Gordo’: La Chasnera (Granadilla) El Timple Dorado (Las Palmas) La Brujita (Telde) Caminito de Teror (Gran Canaria) Bazar Ítaca (Triana, Las Palmas) La IA aclara que la probabilidad es idéntica en todas. «La elección se basa en tradición y superstición, no en garantía matemática».

Lotería Navidad 2025 | Las palabras que son propias del Sorteo Extraordinario Palabras clave que deberías saber para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Solo el 10% de décimos recuperan sus 20€ Si la última cifra de tu décimo coincide con la última cifra del Gordo, recuperas los 20€ que pagaste. Ejemplo: Gordo: 47 3

Tu décimo: 18 3 , 25 3 , 98 3 (cualquier número acabado en 3)

, 25 , 98 (cualquier número acabado en 3) Premio: 20€ (recuperas inversión) El 10% de décimos vendidos reciben reintegro cada año. Son casi 2 millones de personas que recuperan su dinero. Es el «premio consuelo» más repartido del sorteo.

Lotería Navidad 2025 | Cada canario gastará 47,24 euros en lotería Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad de este 2025 frente a los 76,08 de media en el país, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros. Imagen archivo RTVC.

Lotería Navidad 2025 | Cuánto se gasta en Canarias por provincias Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado de las dos provincias canarias: En Las Palmas la consignación ha sido de 45.658.800 euros con 228.294 billetes, lo que se traduce en 39,55 euros por habitante. En Santa Cruz de Tenerife la cifra asciende a 59.639.000 euros con 298.195 billetes, situándose la consignación en 55,51 euros por habitante.

Lotería Navidad 2025 | El sorteo supone el 30% de la facturación anual de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Navidad 2025 | La historia detrás de las niñas y niños de San Ildefonso Durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es habitual el canto de los niños y niñas de San Ildefonso. Durante semanas y meses ensayan la entonación pero también como sacar las bolas, cantarlas y colocarlas en los alambres. Desde el 9 de marzo de 1871 fue la primera vez que cantaron en el sorteo. Hasta 1983 solo eran varones los que ponían voz a los premios, desde 1984 también se incorporaron las niñas al volverse mixto el colegio. Durante semanas los niños y niñas de San Ildefonso ensayan cómo cantarán los números de la Lotería de Navidad / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | Canarias destina más de 100 millones de euros a la Lotería de Navidad Las Islas Canarias superan los 525.000 billetes consignados. A pesar de los datos es una de las comunidades en las que menos se juega a la Lotería de Navidad.

Lotería Navidad 2025 | ¿Sabes las probabilidades de que te toque la lotería? Las matemáticas de la Lotería: es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo

Lotería Navidad 2025 | Los premios del sorteo El Gordo:………………………4.000.000€ a la serie Segundo Premio:……………1.250.000€ a la serie Tercer Premio:…………………500.000€ a la serie 2 Cuartos Premios:……………200.000€ a la serie 8 Quintos Premios:……………..60.000€ a la serie 1794 Premios, la Pedrea:……….1.000€ a la serie Premios Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Cómo cobrar una aproximación del Gordo Si el premio es menor de 2.000 euros, se puede cobrar en uno de los 1.600 puntos de venta de la red de Loterías y Apuestas del Estado. Por ejemplo, en la misma administración donde se compró el décimo. En caso de que el premio sea superior a los 2.000 euros, se debe de ir a uno de los bancos autorizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.





Lotería Navidad 2025 | Si tienes el número anterior o posterior al Gordo también ganas Muchos desconocen las aproximaciones. Si El Gordo es el 43526, entonces: ✅ 43525 (anterior) → 2.000€ por décimo ✅ 43527 (posterior) → 2.000€ por décimo Sistema completo de aproximaciones: Gordo: 2.000€ (números inmediatos)

Segundo: 1.250€ (números inmediatos)

Tercero: 960€ (números inmediatos) Centenas: Si el Gordo es 43526, todos los números del 43500 al 43599 reciben 100€ por décimo de pedrea. Las aproximaciones son el premio del «casi casi». Estar a un solo número del Gordo duele… pero al menos te llevas 2.000€.

Lotería Navidad 2025 | ¿Sabes que un año hubo dos premios Gordo? Es una curiosidad de los más de 200 años de historia que tiene el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Durante la guerra civil española hubo dos sorteos con dos primeros premios. Ambos fueron aceptados. En 1938 en plena guerra civil, cada bando tenía una capital, el bando republicano había establecido su capital en Barcelona y ahí fue donde realizaron su sorteo de Navidad. El bando nacional también realizó un sorteo en Burgos donde habían establecido su capital tras el golpe de estado contra la república. Con este sorteo, ambos bandos, quisieron recaudar fondos con la venta de décimos para sufragar los gastos del conflicto bélico. 22.655 fue el primer premio del sorteo organizado por el bando republicano. El 36.758 fue el primer premio del bando nacional.

Lotería Navidad 2025 | ¿Juegas un décimo? Esto te podría tocar Si has jugado un décimo en la Lotería de Navidad, estos son los premios más destacados: Primer Premio (El Gordo): 400.000 € por décimo. Segundo Premio: 125.000 € por décimo. Tercer Premio: 50.000 € por décimo. Cuarto Premio: 20.000 € por décimo. Quinto Premio: 6.000 € por décimo. Pedrea y reintegros: 100 € por décimo.

Lotería Navidad 2025 | Aproximaciones y pedrea Si no nos cae uno de los premios destacados también tenemos opciones de ‘rascar’ algo con las aproximaciones y pedrea. 2 aprox. de 20.000 € cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio , El Gordo

cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el , 2 aprox. de 12.500 € cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio

cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el 2 aprox. de 9.600 € cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el tercer premio

cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el 99 premios de 1.000 € cada uno para los 99 números restantes de la centena del primer premio, El Gordo

cada uno para los 99 números restantes de la centena del primer premio, 99 premios de 1.000 € cada uno para los 99 números restantes de la centena del segundo premio

cada uno para los 99 números restantes de la centena del 99 premios de 1.000 € cada uno para los 99 números restantes de la centena del tercer premio

cada uno para los 99 números restantes de la centena del 198 premios de 1.000 € cada uno para los 99 números restantes de la centena de los dos cuartos premios

cada uno para los 99 números restantes de la centena de los dos 999 premios de 1.000 € cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el primer premio

cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el 999 premios de 1.000 € cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el segundo premio

cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el 999 premios de 1.000 € cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el tercer premio

cada uno para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el 9.999 reintegros de 200€ cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual al del que obtenga el primer premio, El Gordo Premios Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Puedes asistir como público al Teatro Real y gratis El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es público y gratuito. El 22 de diciembre las puertas del Teatro Real se abrirán a partir de las 6:30 horas (hora canaria) y podrá entrar el público por orden de llegada. La capacidad del patio de butacas es de unas 600 personas. Por eso desde hace días algunos ya están en las puertas guardando su turno. Como una tradición muchos repiten año tras año. También forma parte de la costumbre que muchos acudan ataviados con disfraces originales y siempre con el número que juegan para vivir en directo el sorteo.

Lotería Navidad 2025 | Los loteros reclaman subir el precio del décimo Asociaciones de loteros reclaman aumentar el precio de los décimos que lleva congelado desde 2002 a 20€ a pesar de que la inflación ha subido un 64%. Su propuesta es subir el precio del décimo de los 20€ actuales a 25€. Además denuncian que la comisión que tienen es similar a la que ya tenían cuando aún teníamos la peseta. Debate abierto que se intensifica cada año. Por ahora, el décimo de 2025 sigue costando 20€. ¿Debería actualizarse el precio o mantener la tradición asequible? Décimos de la Lotería de Navidad 2025 en una administración de lotería / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | En Canarias gastamos 47€ por persona vs los 76€ de media nacional En Canarias gastamos menos en la Lotería de Navidad pero sin embargo ganamos más que la media nacional. Somos la cuarta comunidad que menos gasta en lotería per cápita (47,24€ vs 76,08 de media española). A pesar de gastar menos los datos de los premios avalan que tenemos suerte: 2023: 8 de los 13 premios principales cayeron en las islas

cayeron en las islas 2024: Tercer premio repartido por 4 islas

repartido por 4 islas El récord está en 2023: 27,4 millones en premios totales en Canarias Conclusión: Los canarios jugamos poco pero con muchísima suerte.

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué probabilidad hay de que te toque ‘El Gordo’? La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, pero es más probable que estar vivos o que nos caiga un rayo y más improbable que morir en un accidente de tráfico, explica a EFE el profesor de Matemáticas de la Universitat Politècnica de València (UPV) Paco Pedroche. En general hay un 15 % de probabilidad de conseguir algún premio, incluido el reintegro, que se rebaja al 14 % si se tiene en cuenta que hay números que pueden ganar varios premios, y es más probable que toque un premio en el sorteo del Niño que en el de Navidad porque en este hay tres reintegros frente a un reintegro del Gordo, por lo que hay un 30 % de probabilidad de que te devuelvan el dinero. El matemático asegura que no influye en la suerte comprar siempre el mismo número, pues la probabilidad es la misma, y si se compran varios décimos, es mejor que acaben en números distintos, para tener más opción a que te devuelvan el dinero.

Lotería Navidad 2025 | ¿A qué destinarías el premio? El 40% destinaría el Gordo a pagar deudas, no a caprichos. Según encuesta de iAhorro, el 40,1% de españoles usaría el premio para tapar agujeros económicos o pagar deudas pendientes. 1️⃣ 40,1% → Pagar deudas / tapar agujeros 2️⃣ 38,9% → Comprar vivienda (máximo histórico) 3️⃣ 12% → Ahorrar / invertir 4️⃣ 9% → Viajes, caprichos, ocio Hace 10 años el orden era inverso: primero caprichos y viajes, después vivienda. Ahora el premio se ve como «salvavidas económico», no como oportunidad de lujo.

Lotería Navidad 2025 | El décimo 2025: «Natividad de la Virgen», obra renacentista del siglo XVI El diseño oficial del décimo de este año muestra la «Natividad de la Virgen», pintura renacentista que representa el nacimiento de la Virgen María. Una obra clásica que conecta con la tradición navideña. Loterías y Apuestas del Estado mantiene su compromiso cultural: cada año elige una obra de arte de patrimonio español para ilustrar la «capilla» del décimo. En años anteriores han aparecido Velázquez, Goya, Sorolla… El décimo se ha convertido en objeto de coleccionismo. Muchos guardan décimos de años anteriores aunque no hayan sido premiados, por su valor artístico y sentimental. ¿Conservas décimos antiguos en casa? La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda, la imagen del décimo de Navidad

Lotería Navidad 2025 | El Gordo de 2004 el más rápido de la historia El Gordo de 2004 ha quedado para la historia: el Primer Premio salió a los 13 minutos. Récord absoluto de velocidad. El 22 de diciembre de 2004, a las 9:13h (solo 13 minutos después de empezar), ya había Gordo. Número premiado: 54.600. Fue la bola número 39 del sorteo, aún en la primera tabla. Millones de españoles apenas habían desayunado cuando todo terminó para ellos. Los afortunados se ahorraron 4 horas de tensión. En el extremo opuesto está El Gordo de 1990. Ese primer premio salió 8 minutos antes del final, tras más de 3 horas y media de tortura emocional. Este lunes puede pasar cualquier cosa. ¿Prefieres que salga pronto y acabar rápido con la tensión, o que se haga esperar para alargar la ilusión? Yesica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán cantan el gordo / EFE/ J.J. Guillén / Archivo

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto te quita Hacienda realmente? Aquí está el cálculo exacto Muchos se confunden con la tributación. Te lo explicamos claramente: El Gordo: 400.000€ brutos Primeros 40.000€ → exentos (0% impuestos)

Siguientes 360.000€ → Tributas 20%

Impuesto total: 72.000€

Te llevas: 328.000€ netos Otros premios: Segundo (125.000€) → 108.000€ netos

Tercero (50.000€) → 42.000€ netos

Cuarto (20.000€) → 16.000€ netos (tributa por exceder 40.000€)

Quinto (6.000€) → 6.000€ netos (no tributa)

Pedrea (1.000€) → 1.000€ netos (no tributa) La retención la hace el banco automáticamente. No tienes que hacer nada más, ni declararlo en la Renta. Ya está pagado.

Una administración de lotería / Europa Press / Archivo

Lotería Navidad 2025 | Tienes hasta el 23 de marzo 2026 para cobrar un premio, después lo pierdes Si te toca un premio el lunes, memoriza esta fecha límite: 23 de marzo de 2026. Son exactamente 3 meses desde el 22 de diciembre. Pasado ese plazo, el dinero va al Tesoro Público y lo pierdes para siempre. Calendario de cobro: Desde 22 diciembre 2025: Ya puedes cobrar por la tarde

Hasta 23 marzo 2026: Plazo máximo

Después del 23 marzo: Premio perdido (va al Estado) Un ejemplo es el caso de 2023. Un año en el que más de 8 millones de euros en premios menores no se cobraron por olvido o pérdida del décimo. Varias personas celebran en la sucursal Doña Manolita de Madrid. /EFE/Aitor Martín/Archivo



Lotería Navidad 2025 | Contraste entre Madrid y Melilla En los 213 años de sorteo hay un contraste muy grande entre dos ciudades. Una por tener el récord de haber entregado más veces ‘El Gordo’ y otra por ser la que aún en este tiempo no lo ha repartido. Es el caso de Madrid y Melilla. Mientras en Madrid se ha vendido en 92 ocasiones ‘El Gordo’, Melilla intenta que este 2025 la racha se rompa y consigan por una vez su venta. La razón se encuentra en el volumen de décimos vendidos. En Madrid se vende 30 veces más décimos que en Melilla. Además de la población, el turismo que llega a Madrid es mucho mayor y muchos intentan llevarse la suerte a sus ciudades de origen.

Lotería Navidad 2025 | ¿Sabes que el número 25 es más difícil de comprar por internet? Un dato poco conocido que sorprende a muchos compradores online: los décimos que terminan en las dos últimas cifras del año actual (25) no están disponibles en la web de Loterías del Estado. ¿Por qué?. Se trata de una tradición: estos números se reservan exclusivamente para venta presencial en administraciones físicas. Si quieres el 00025, 10025, 67825 o cualquier número acabado en 25, debes comprarlo en persona. Otros números muy demandados también desaparecen rápido online. La mayoría de décimos populares se agotan en la web antes que en tiendas físicas. Si buscas un número concreto, ve directamente a la administración. Y si quieres tenerlo más fácil hazlo a través de nuestro buscador de números. Buscar Números Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde están los bombos hasta el día del sorteo? Una semana antes del sorteo, los bombos protagonistas, tanto el de premios como el de números se trasladaron hasta el Teatro Real de Madrid. Allí permanecen custodiados en las entrañas del Teatro. Loterías y Apuestas del Estado confirma que permanecen 16 metros bajo tierra con vigilancia las 24 horas hasta el domingo 21. Las medidas de seguridad son extremas: hay cámaras de vigilancia continua, el acceso está restringido con doble autenticación, la temperatura y la humedad están controladas y las 100.000 bolas están selladas. Los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad ya esperan en el Teatro Real

Lotería Navidad 2025 | Compra hoy tu número por si mañana cierra la administración de lotería Este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cae en lunes. Esto puede provocar que algunos si esperan hasta el día antes se encuentren que no pueden comprar el décimo porque la administración de lotería puede estar cerrada. Así que si no quieres quedarte sin opciones, y quieres comprarlo físicamente tienes hasta las 21:00-22:00 horas de este sábado. Mañana alguna administración podría abrir, pero en caso de que no encontrases de forma online puedes comprar hasta las 23:59 horas.

Lotería Navidad 2025 | Si te toca El Gordo hay ciudades en las que no podrías comprar una casa con el premio El Gordo ya no alcanza para comprar piso en Madrid ni Barcelona. Los 328.000€ netos que recibes tras Hacienda (después de los 400.000€ brutos) ya no son suficientes para comprar vivienda en las grandes ciudades. Datos: Madrid: Precio medio vivienda 90m² → 446.858€ (faltan 118.858€)

(faltan 118.858€) Barcelona: Precio medio → 326.372€ (apenas sobran 1.634€)

(apenas sobran 1.634€) San Sebastián: 654.111€ (necesitas dos Gordos) Si te toca el “Gordo” de la Lotería de Navidad 2025: ¿dónde podrías comprar una casa en Canarias?

Lotería Navidad 2025 | Las terminaciones más premiadas Aunque todos los números tienen probabilidades de salir premiados, se repiten algunos patrones desde que se celebró el primer sorteo en 1812. De los 214 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio, conocido popularmente como el ‘Gordo’, ha correspondido: En 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000

a un número comprendido En 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000

y el En 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué ocurre si se te estropea o pierdes un décimo premiado? Si el décimo aparece deteriorado, el cliente debe acudir a un punto de venta y rellenar la solicitud oficial. Loterías autentica el décimo antes de autorizar el pago correspondiente. Si alguien sufre el robo de un décimo, conviene presentar denuncia ante las autoridades. Si el número resulta premiado, el afectado debe acudir al juzgado con la denuncia para iniciar el procedimiento. Administración de Lotería en Gran Canaria / RTVC / Estefanía de Blasio

Lotería Navidad 2025 | Requisito imprescindible para cobrar un premio Loterías y Apuestas del Estado recuerda que es obligatorio presentar el décimo o resguardo premiado. El organismo subraya que, «aunque parezca evidente», para cobrar el premio resulta «imprescindible» la presentación de esos comprobantes.

Lotería Navidad 2025 | Año de récord con 198 series Este año la Lotería de Navidad alcanza dimensiones nunca vistas. Se han emitido 198 series de cada número, superando las 193 de 2024 y las 185 de 2023. Esto significa que se reparten 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado. ¿Qué implica esto para ti? Más décimos en circulación es igual a más probabilidades de que tu número salga premiado. Cada número tiene ahora 1.980 décimos distribuidos por toda España. Si antes era difícil encontrar tu número favorito, este año hay más stock que nunca. El sorteo del lunes 22 a las 8:00h (hora canaria) será el más generoso de la historia. Celebraciones en una administración de Lotería. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Uno de los momentos más esperados del año es este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. El equipo de digital elaborará una actualización constante desde horas antes del inicio del sorteo. Desde las 7:30 horas comenzará el especial de Televisión Canaria y de La Radio Canaria. Con la señal en directo desde el Teatro Real de Madrid y también con conexiones en directo con todas las islas para ver si la suerte se ha acordado de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Lotería Navidad 2025 | Cuándo se da por concluido el sorteo El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comienza a las 8:00 (hora canaria) y dura entre tres y cuatro horas, el tiempo que se tarde en sacar las bolas de los premios con sus números correspondientes. Pero el sorteo no termina ahí. Una vez que se concluye el momento de sacar las bolas en el Teatro Real, la mesa presidencial revisa uno a uno todos los números que han cantado los niños y niñas de Sal Ildefonso. Se comprueba de esta manera que todo está correcto. Posteriormente entra el trabajo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que elabora la lista de premios oficial. Esta lista es la que se distribuye el 22 de diciembre por la tarde. A partir de ese momento se podrían empezar a cobrar los premios, de haber sido agraciado con la suerte. La mesa del sorteo en el Teatro Real de Madrid. EFE/ J.J. Guillén / Archivo

Lotería Navidad 2025 | Así puedes compartir un décimo con seguridad Son muchos los que deciden compartir número con amigos, familiares o compañeros de trabajo. la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha dado una serie de consejos que hay que tener en cuenta antes del inicio del sorteo. Primero es hacer una fotocopia del número y escribir en ella, nombre, apellidos, DNI y la cantidad que se juega. Además es importante que la fotocopia esté firmada por todos los que juegan el número.

Lotería Navidad 2025 | La SELAE identificará la identidad de quiénes consigan premio superior a 2.000 euros La SELAE tiene por normativa la verificación de la identidad de los ganadores de los premios. Si en el proceso de verificación descubren que es un colectivo que tiene la participación prohibida, paralizará el pago del premio.

Lotería Navidad 2025 | Hay personas que no pueden jugar en este sorteo Estos perfiles están recogidos en la Ley 13/2011, de Regulación del Juego. Los perfiles son: Menores de edad.

Personas con restricciones legales para jugar.

Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Personal vinculado a la gestión del juego.

Directivos de Lotería y familiares.

Lotería Navidad 2025 | Los premios más destacados Primer Premio (El Gordo): 400.000 € por décimo. Segundo Premio: 125.000 € por décimo. Tercer Premio: 50.000 € por décimo. Cuarto Premio: 20.000 € por décimo. Quinto Premio: 6.000 € por décimo. Pedrea y reintegros: 100 € por décimo.

Lotería Navidad 2025 | Hay una terminación que es la que menos suerte ha tenido El reintegro menos frecuente a lo largo de los más de doscientos años de historia que tiene el sorteo es el de los números que terminan 1. En tan solo ocho ocasiones ha caído ‘El Gordo’ en esta terminación.

Lotería Navidad 2025 | Cada canario compra de media dos décimos Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025

Lotería Navidad 2025 | La imagen que acompaña cada décimo ‘La Natividad de la Virgen’ La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda, la imagen del décimo de Navidad

Lotería Navidad 2025 | La Policía Nacional advierte sobre qué tener en cuenta para no caer en estafas Consejos de la Policía Nacional para evitar fraude en la Lotería de Navidad

Las matemáticas de la Lotería: es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo Las matemáticas de la Lotería: es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo

Lotería Navidad 2025 | ¿Desde cuándo y hasta cuándo puedo cobrar un premio? La Lotería de Navidad fija el calendario de cobros

Lotería Navidad 2025 | Hay premios que están exentos de tributar Los premios de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación

El lunes, el Sorteo de la Lotería de Navidad comienza a las 8:00 (hora canaria), por lo que conviene tener todo preparado con antelación. Saber a qué hora arranca la retransmisión, dónde seguirla y cómo comprobar los números en tiempo real es clave para no perderse ningún detalle.

Lotería Navidad 2025 | Si una administración vende ‘El Gordo’ ¿cuánto se lleva? Si toca ‘El Gordo’ las administraciones de lotería no reciben un ingreso directo por su venta. No reciben una comisión especial por entregar alguno de los grandes premios. Sin embargo, sí que reciben dinero por pagar pequeños premios. Si una administración abona 200.000 euros de premios, reciben un 2,5 % de comisión, lo que equivale a unos 5.000 euros. Décimos de la Lotería de Navidad 2025 en una administración de lotería / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dura el sorteo? El sorteo tiene una duración aproximada de cuatro horas. Se sabe la hora de inicio, las 8:00 (hora canaria) y en función de cómo vaya evolucionando el ritmo en el que se extraen las bolas y el ritmo cantándolas de los niños y niñas de San Ildefonso se puede prolongar más o menos. Lo normal es que dure entre tres y cuatro horas.

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué es la pedrea y cuánto se gana? La pedrea reparte miles de premios entre los números. En total reparte 1.000 euros por serie y si tienes un décimo recibirás 100 euros por décimo. Es el premio más frecuente del sorteo.

Lotería Navidad 2025 | Si te toca premio te contamos dónde podrás cobrarlo En caso de que te toque un premio de hasta 2.000 euros podrás cobrarlo en las propias administraciones de Lotería de Navidad. Si el premio supera los 2.000 euros tendrás que acudir a entidades financieras colaboradoras como el Santander, BBVA, Caixabank…

Lotería Navidad 2025 | Si compartes un décimo tienes que saber cómo puedes cobrarlo, en caso de que te toque Cómo compartir y cobrar un décimo de la Lotería de Navidad sin sorpresas

Lotería Navidad 2025 | Las administraciones más famosas de Canarias Las administraciones de Lotería de Navidad más famosas de Canarias y las supersticiones que las rodean

Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde se celebra el sorteo? El Teatro Real en Madrid es el escenario de la ilusión de este sorteo desde 2012. Se encuentra ubicado en la plaza de Isabel II. Anteriormente se celebraba en la sede de la Lotería Nacional en la calle Guzmán el Bueno y durante dos años se realizó en el Palacio de Congresos hasta llegar a su ubicación actual. Comienza la cuenta atrás para el Sorteo de Navidad entre colas y mucha expectación

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué probabilidades tienes de que te toque un premio en el sorteo Con toda la ilusión se compra un número y se espera que toque. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es uno de los sorteos en los que más probabilidades hay, pero la ilusión es lo último que se pierde. Aquí los datos, la probabilidad de conseguir un premio en este sorteo es del 15 % incluyendo el reintegro. El Gordo es más complicado todavía, porque solo hay una opción entre cien mil. Y esta situación se repite con el segundo y el tercer premio. Ya con un cuarto premio hay algo más de opciones por repartirse entre dos números así que la estadística es de dos entre cien mil. En los quintos premios podremos tener opciones de ocho posibilidades de cien mil

Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde podrías comprarte una casa en Canarias si te toca el Gordo? Si te toca el “Gordo” de la Lotería de Navidad 2025: ¿dónde podrías comprar una casa en Canarias?

Lotería Navidad 2025 | Si te toca premio ¿cuánto se queda Hacienda? La Lotería de Navidad reparte millones de euros. Pero el dinero que se reparte no es el que finalmente llega al agraciado en muchos de los casos. Una parte de estos premios se lo queda hacienda. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se lleva un 20%, mientras que si el premio es menor, el importe íntegro de este premio queda para el agraciado.

Lotería Navidad 2025 | La lista de premios Aunque el Gordo de Navidad concentra la mayor atención mediática, la estructura del sorteo incluye miles de premios menores que suponen la mayor parte de los décimos premiados. Aproximaciones, centenas, terminaciones y la Pedrea forman parte de un sistema diseñado para repartir premios de forma muy amplia. De hecho, muchas personas recuperan parte de lo jugado gracias a estos premios secundarios, lo que explica la percepción generalizada de que “siempre toca algo”. Premios Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Cómo funciona exactamente el sorteo: bombos, bolas y tiempos El Sorteo de la Lotería de Navidad mantiene un funcionamiento prácticamente idéntico desde hace décadas, lo que refuerza su carácter tradicional. En el Teatro Real de Madrid se utilizan dos grandes bombos: uno para los números y otro para los premios, con miles de bolas que se van extrayendo de forma manual. El proceso es largo y meticuloso. El sorteo puede extenderse durante varias horas, ya que se cantan uno a uno todos los premios, desde los más importantes hasta la Pedrea. Por este motivo, muchas personas optan por seguir solo los momentos clave y comprobar posteriormente sus números. Comprobar Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Una tradición con más de 200 años de historia El Sorteo de la Lotería de Navidad no es solo un evento económico, sino también un fenómeno cultural con más de dos siglos de historia. Su origen se remonta a 1812, y desde entonces se ha consolidado como uno de los rituales navideños más reconocibles del país. El formato del sorteo, con los bombos, las bolas y el canto de los premios, apenas ha cambiado con el paso del tiempo, lo que refuerza su carácter simbólico y su conexión emocional con varias generaciones. Si quieres repasar curiosidades históricas, estadísticas de premios y anécdotas de sorteos anteriores, actualiza esta página constantemente porque tenemos mucho que contarte.

Uno de los aspectos que más dudas genera en los días previos al sorteo es cómo comprobar correctamente los décimos, especialmente cuando se trata de participaciones compartidas con familiares, compañeros de trabajo o asociaciones. Aunque el número sea el mismo, el importe jugado determina el premio final, algo que conviene tener claro antes del domingo. Además, es recomendable conservar siempre el décimo físico o el justificante de la participación, ya que será imprescindible en caso de resultar premiado. Los expertos aconsejan también hacer una foto del décimo, pero sin difundirla públicamente para evitar posibles fraudes.

Comenzamos este sábado nuestro especial dedicado al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A dos días de que los niños y niñas de San Ildefonso comiencen a cantar los premios desde el Teatro Real de Madrid, miles de personas ultiman detalles, revisan décimos y comparten la ilusión de que este año la suerte pueda quedarse más cerca de casa. El sorteo repartirá más de 2.700 millones de euros en premios, con el conocido Gordo de Navidad como principal reclamo, pero también con miles de premios menores que cada año reparten ilusión en barrios, pueblos y familias enteras.

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuándo caducan los premios? Es una de las consultas más habituales estos días y especialmente tras la celebración del sorteo. Si tu décimo resulta premiado ¿hasta cuándo se puede cobrar?. Tienes un plazo de 3 meses desde la fecha del sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026, para reclamar tu premio. El periodo empieza a contar un día después de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Si no se reclama dentro de este período, el dinero no cobrado pasa a formar parte del Tesoro Público.

Lotería Navidad 2025 | Todos los premios de este año La Lotería de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios este 2025. Este año la cuantía de premios ha aumentado en 70 millones respecto a 2024. Se han emitido 198 millones de décimos (198 series de 100.000 billetes, que se divide cada uno en 10 décimos). El precio de cada décimo es de 20 euros. El Gordo:………………………4.000.000€ a la serie Segundo Premio:……………1.250.000€ a la serie Tercer Premio:…………………500.000€ a la serie 2 Cuartos Premios:……………200.000€ a la serie 8 Quintos Premios:……………..60.000€ a la serie 1794 Premios, la Pedrea:……….1.000€ a la serie Consulta más sobre aproximaciones y terminaciones en nuestra página

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto cuestan los décimos de la Lotería? El precio de un décimo para el Sorteo de Navidad es de 20 euros. Son muchos los que también optan a participar en este sorteo a través de participaciones más pequeñas con los números compartidos entre peñas y asociaciones o repartidos con amigos y familiares. Décimos de la Lotería de Navidad 2025 en una administración de lotería / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | ¿Has visto el anuncio de este año?

Lotería Navidad 2025 | Todavía estás a tiempo, así debes compartir tu número con seguridad Cómo compartir y cobrar un décimo de la Lotería de Navidad sin sorpresas

Lotería Navidad 2025 | 214 sorteos se han realizado hasta ahora A lo largo de la historia de la Lotería de Navidad se ha realizado el sorteo en 214 ocasiones. Más datos sobre la historia: En este tiempo el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000.

En 74 ocasiones ha caído en un número entre el 10.001 y el 30.000

En 76 ocasiones han sido premiados con el El Gordo, números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999. Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA 22/12/2024

Lotería Navidad 2025 | El Gordo es el premio más codiciado La tradición del Sorteo de la Navidad convierte al Gordo en el premio más deseado con cuatro millones de euros a la serie. En total en este Sorteo Extraordinario de Navidad, Loterías y Apuestas del Estado repartirá este 2025 2.772 millones de euros en premios. No es el único, además son destacados los importes que recibirán los agraciados con el segundo premio, el tercer premio, los dos cuartos premios y los ocho quintos premios que se reparten. Este sorteo también destaca porque se entrega la pedrea. 1.794 tienen con ella posibilidad de conseguir algún premio. Consulta la tabla completa de premios de la Lotería de Navidad 2025.

Lotería Navidad 2025 | ¿Recuerdas dónde cayó El Gordo el año pasado? El 72480 fue el número agraciado. Logroño fue la ciudad afortunada en el 2024 con el Primer Premio de la Lotería de Navidad. En la capital de La Rioja tocó íntegramente el premio más codiciado de este sorteo. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, brinda con vino de Rioja con los propietarios y trabajadores de la Administarción de la capital, la número 6, que ha dado ‘El Gordo’ EUROPA PRESS 22/12/2024

Lotería Navidad 2025 | ¿A qué hora en Canarias comienza el Sorteo de Navidad? El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra en Madrid. Este 22 de diciembre a partir de las 9 de la mañana (hora peninsular) dará comienzo. En Canarias el inicio será como habitualmente una hora menos. Desde las 8 de la mañana comenzará el tradicional sonido de los bombos y el canto de los niños de San Ildefonso de números y premios. Recuerda que en RTVC estaremos en digital haciendo continuo seguimiento desde las siete de la mañana en redes sociales y en nuestra página web. A partir de las 7:30 horas iniciaremos el especial de Televisión Canaria y de La Radio Canaria.

Lotería Navidad 2025 | El 5 es el reintegro más habitual de El Gordo El 5 es el reintegro más repetido de ‘El Gordo’ del sorteo de Navidad. Hasta en 32 ocasiones ha resultado agraciado con el primer premio de la lotería. Otro número afortunado con el reintegro más importante del sorteo ha sido el 8. 25 veces ha resultado agraciado en la historia del sorteo. El número 0 y el 7 lo han sido conseguido en 24 y 22 veces respectivamente.

Lotería Navidad 2025 | El número al que señala la Inteligencia Artificial ¿Y si la Inteligencia Artificial fuese capaz de predecir el número de la Lotería de Navidad?. Hemos querido consultar a ver qué número sería al que apunta como ganador de El Gordo. ¡Descúbrelo! La IA “predice” el número del Gordo y revela las terminaciones favoritas entre los canarios

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál es la probabilidad de que nos toque un premio? Muchos recurren a la estadística para conocer si podría conseguir uno de los premios de este sorteo extraordinario. En el caso de El Gordo, el más querido, tenemos 0,001 % de posibilidades. Esto supone una entre cien mil opciones. En el caso de que compremos dos décimos con números diferentes, serían dos opciones entre cien mil y así sucesivamente. Si compramos un décimo, hay un 5 % de posibilidades de conseguir alguno de los premios del Sorteo. Lo que sí es más probable es que nos toque el reintegro, el último número que coincide con El Gordo. En este caso la posibilidad sube a un 9,99%.

Lotería Navidad 2025 | Hacienda se quedará con parte de tu premio ¿sabes cuánto? Los premios de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación

Lotería Navidad 2025 | ¿Sabes qué bombo tiene los premios y cuál tiene los números? La imagen de los bombos de la Lotería de Navidad son una tradición. Año tras año, se encuentran relucientes sobre el escenario. Solo hay dos durante el sorteo, aunque también tienen en reserva otros dos por si hubiese cualquier problema. El bombo grande es el que contiene las bolas de los premios y el bombo pequeño es el que guarda cada uno de los números que participan en el sorteo. Son los niños de San Ildefonso los encargados de sacar una bola de cada uno a la vez y cantar su premio. Los bombos que se utilizarán en el sorteo llegan al Teatro Real de Madrid este 12 de diciembre / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | Las Administraciones de Lotería más famosas de Canarias Las administraciones de Lotería de Navidad más famosas de Canarias y las supersticiones que las rodean

Lotería Navidad 2025 | En RTVC te contamos cómo compartir tu décimo con todas las garantías de seguridad

Lotería Navidad 2025 | Si vas a la Gasolinera de la Suerte a por un número seguro que tendrás que hacer cola. ¡Nadie quiere quedarse sin un décimo!

Lotería Navidad 2025 | Las colas en las administraciones de Canarias este viernes

Lotería Navidad 2025 | Los sorteos más rápidos y lentos de la historia El Gordo más rápido salió en 2004 a los 13 minutos de comenzar el sorteo. Para muchos el que saliese tan rápido quitó emoción al resto de números y muchos se quedaron con ganas de la tensión viendo como salían las bolas. En cambio en 1990 se registró El Gordo más lento. Salió a tan solo ocho minutos de que se terminase el sorteo. Lo hizo después de tres horas y media de espera y la tensión se vivió literalmente hasta el final. Este 2025 el sorteo comenzará a las 8:00 (hora canaria) y durará aproximadamente cuatro horas. ¿Eres de los que prefiere que salga el primer premio pronto o que se haga esperar? Es la bola más deseada, la que marca ‘El Gordo’ y otorgará los cuatro millones de euros a un número de la Lotería de Navidad / Archivo / Europa Press



Lotería Navidad 2025 | Los secretos de las bolas del sorteo Cada bola está fabricada en madera de boj, un arbusto de la Península Ibérica. Los números están grabados con láser, nunca pintados, porque la pintura alteraría el peso y haría que algunas bolas salieran antes. Detalle curioso: el suelo del Teatro Real está forrado con moqueta para que las bolas nunca rueden si se caen. Cada bola pesa exactamente 3 gramos y pasan controles de calidad extremos. Todo está diseñado para garantizar que el sorteo sea 100% transparente y justo. Los operarios preparan las bolas que cada año tienen los números y los premios de la Lotería de Navidad a su llegada al Teatro Real de Madrid / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | Solo se han repetido dos números en ‘El Gordo’ En los 213 años de historia que tiene el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad solo se ha repetido dos veces el mismo número como primer premio. Los números agraciados fueron: 15640 – Ganó en 1956 y volvió a ganar en 1978 (22 años después)

– Ganó en 1956 y volvió a ganar en 1978 (22 años después) 20297 – Ganó en 1903 y volvió a ganar en 2006 (103 años después)

Lotería Navidad 2025 | Recordamos los consejos si compartes lotería por Whatsapp o la pagas por Bizum Consejos para compartir lotería de Navidad por WhatsApp y pagar por Bizum

Lotería Navidad 2025 | Cuáles son los plazos que tienes para cobrar un décimo premiado La Lotería de Navidad fija el calendario de cobros

Lotería Navidad 2025 | Las terminaciones más premiadas Estas son las terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuántas tablas se utilizan durante el Sorteo de Navidad? Las tablas del Sorteo de Navidad son uno de los elementos característicos. Están diseñadas expresamente para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada tabla está compuesta por 10 alambres y en cada alambre se pueden colocar 20 bolas. En total en cada una de ellas se pueden meter 200 bolas.

(Imagen de una de las tablas de la Lotería de Navidad / Europa Press Antes del sorteo los 100.000 números que luego se introducirán en el bombo grande se colocarán en estas tablas, para ello se necesitan 500. Durante el sorteo en ellas se colocarán los 1.807 premios con sus números agraciados. En total serán 10 tablas mientras se sacan las bolas de premios y números. En total para todo el Sorteo Extraordinario se utilizarán 510 tablas de madera.

Lotería Navidad 2025 | El primer sorteo de Navidad Un dato sobre la historia de este sorteo. El primero que se celebró fue el 4 de marzo de 1812 en Cádiz. El objetivo de este sorteo fue recaudar fondos para el Estado sin subir impuestos. El número ganador aquel día según los documentos históricos fue el 03604. Los décimos no llevaron la denominación de Sorteo de Navidad hasta 1897.

Lotería Navidad 2025 | El sonido del sorteo extraordinario de La Radio Canaria La Radio Canaria vive también una de sus citas más especiales del año. Estíbaliz Pérez, que ha presentado en numerosas ocasiones el Especial de la Lotería en ‘Buenos Días Canarias’, vivirá este año la jornada desde las ondas de La Radio Canaria, durante la emisión de ‘De la noche al día’. A partir de las 07:00 horas, y con enlaces en todas las islas, estará acompañada por Eugenio González y Mercedes Martín. Estíbaliz Pérez presentadora de La Radio Canaria “Lo vivo con la misma ilusión que en la tele, porque el día de la Lotería es tan importante, tan familiar y tan navideño, que casi marca el inicio de la Navidad”. Pérez reconoce que siempre le ha gustado trabajar ese día: “Se te contagia la alegría. A los que trabajamos en la tele nos encantaba, y cuando llegué a la radio y vi que me coincidía también con la programación pensé, ¡qué suerte!, es una forma de seguir con esa ilusión”.

Lotería Navidad 2025 | Ventas de récord en Canarias Canarias encara la recta final de la Lotería de Navidad con ventas récord y largas colas

Lotería Navidad 2025 | Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte y Alexis Hernández en el especial de la lotería de RTVC La edición especial de ‘Buenos Días Canarias’ de este lunes por la Lotería de Navidad estará presentada por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, junto a Lorena de Cobos, con la voz en off de Alexis Hernández y un equipo de 12 reporteros y reporteras desplegados en todas las Islas y en Madrid. Pilar Rumeu presentadora de Buenos Días Canarias Esta es la primera vez que Pilar Rumeu se pone al frente de la retransmisión de la Lotería, una cobertura de más de cuatro horas en directo. «Para mí es la primera vez y estoy muy emocionada. Todos mis compañeros me han dicho que es un día muy especial y entrañable, a pesar de todas las horas en plató», señala Rumeu. También se inicia este año conduciendo la retransmisión desde plató Isaac Tacoronte, presentador en ‘Buenos Días Canarias’. «Yo he estado todos los años, pero de redactor cubriendo el día en los lugares donde ha tocado. Este año lo voy a celebrar desde otro punto de vista». Isaac Tacoronte presentador de Buenos Días Canarias



Lotería Navidad 2025 | Lanzarote espera alguno de los premios importantes

Quedan solo 3 días para el sorteo del lunes 22 y este año tenemos un domingo por medio. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, la venta de décimos para el Sorteo de Navidad se mantiene activa hasta el día anterior al sorteo, es decir, el 21 de diciembre de 2025. Sin embargo, es domingo y hay que tener en cuenta que esto implica a los puntos de venta físicos autorizados y puede ser que algunas administraciones estén cerradas. Si quieres comprar físicamente es mejor no arriesgar y tu última oportunidad será este sábado 20 de diciembre. Si quieres comprar online tu décimo el plazo puede variar y podrías comprarlo hasta el domingo.

Lotería Navidad 2025 | Largas colas en la Gasolinera de la Suerte En el programa Buenos días Canarias hemos estado en directo en la Gasolinera de la Suerte. Son muchos los que hacen parada en ella no para repostar combustible, pero sí para comprar un décimo de la Lotería de Navidad de última hora.

Lotería Navidad 2025 | La terminación 13: la más buscada ¿por qué la gente la elige? El 13 siempre fue considerado mala suerte, pero cada año más personas lo eligen precisamente por eso. Las razones según las administraciones: ✅ Rebeldía: Desafiar las supersticiones tradicionales ✅ «Suerte invertida»: Si todos lo evitan, puede ser el que dé la sorpresa ✅ Originalidad: Números fáciles de encontrar en administraciones Aunque históricamente no es de las terminaciones más premiadas, tiene un grupo fiel de compradores. ¿Eres de los que juegan al 13 para romper la mala suerte? Un décimo terminado en 13, para muchos símbolo de superstición / Archivo

Lotería Navidad 2025 | La pedrea da miles de alegrías Si no te toca uno de los premios principales de Loterías y Apuestas del Estado también tienes la opción de ser agraciado con la pedrea. Este año se repartirán 1.794 premios de mil euros cada uno. Seguro que muchos han escuchado el sonido típico de las niñas y niños de San Ildenfonso cantando esos mil euros. Si resultas afortunado con la pedrea, recibes 1.000 euros a la serie y 100 euros por décimo. Los niños de la Residencia San Ildefonso de Madrid Piero Rai Chávez (c) y Alisce Ríos (d), muestran el número 72.480, el Gordo de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie y 400.000 euros al décimo, durante el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este domingo en el Teatro Real, en Madrid. EFE/Javier Lizón

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto te llevas realmente si te toca? Si te toca uno de los premios importantes de la Lotería de Navidad recuerda que Hacienda también gana. De cada premio destacado retiene el 20% Desglose REAL de premios (tras impuestos): 🥇 El Gordo: 400.000€ → 328.000€ netos 🥈 Segundo: 125.000€ → 108.000€ netos 🥉 Tercero: 50.000€ → 42.000€ netos 4️⃣ Cuarto: 20.000€ → 16.000€ netos 5️⃣ Quinto: 6.000€ → 5.200€ netos La retención se aplica solo a premios superiores a 40.000€. Las pedreas (1.000€) y reintegros (20€) no tributan.

Lotería Navidad 2025 | Un año de récord 2025 bate récords: Nunca se había repartido tanto dinero. Este año hay 198 series (5 más que en 2024), el número más alto de la historia moderna. Eso significa: 3.960 millones de emisión total

2.772 millones en premios (récord absoluto)

19.800.000 décimos en circulación Dato curioso: Melilla es la única ciudad de España que NUNCA ha tenido El Gordo en toda la historia del sorteo. ¿Será este su año?

Lotería Navidad 2025 | Conoce la historia de la Gasolinera de la Suerte que compite con Doña Manolita en reparto de premios La Chasnera, ‘la gasolinera de la suerte’ del sur de Tenerife que nada tiene que envidiar a Doña Manolita

Lotería Navidad 2025 | Las terminaciones más afortunadas ¿Qué terminación tiene tu décimo?. Te contamos las terminaciones más premiadas de la historia. La terminación 5 es la reina absoluta: ha salido 32 veces en El Gordo. Le siguen el 4 y el 6 (27 veces cada uno). Terminaciones de dos cifras más afortunadas: ✅ 85 (7 veces premiada – la más repetida) ✅ 57 (6 veces) ✅ 64, 65, 75, 97 (5 veces cada una) Números como 00005, 10005 o cualquiera acabado en 85 se agotan primero. ¡Comprueba tu décimo!. Persona muestra los décimos de la lotería de navidad que juega este 2025 / Europa Press

Lotería Navidad 2025 | ¿Buscas un número de última hora? Te lo ponemos fácil en rtvc.es. Tienes aquí nuestro buscador de números favoritos. Escribe el tuyo en la caja y descubre en qué Administración de Lotería de todo el país se vende. Tendrás acceso a los datos de contacto para que puedas localizar tu número favorito sin problemas. Buscar Números Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Canarias el año pasado recogió parte del tercer premio 🥉 En 2024: El tercer premio 11.840, se repartió por Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma. La Chasnera vendió 19 décimos (950.000€). Otros puntos: Arico, La Matanza, La Laguna, Taco (Tenerife)

Arrecife: 10 décimos = 500.000€ (Lanzarote)

Las Palmas, Teror, Arucas, La Garita (Gran Canaria)

Santa Cruz de La Palma El sorteo de la Lotería de Navidad 2024 dejó 16,82 millones en las islas.

Lotería Navidad 2025 | Largas colas en la Gasolinera de la Suerte Es la gasolinera que más suerte reparte en todo el país. Su puesto de Administración de Loterías nada tiene que envidiar a otras administraciones que también reparten miles de premios como Doña Manolita o la Bruixa d’Or. En el kilómetro 54 de la TF-1, la autopista del sur de Tenerife, es el punto de encuentro estos días de centenares de personas que acuden para comprar un décimo de última hora. Largas colas desde primera hora de la mañana en la Gasolinera de la Suerte a tres días del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad / RTVC

Lotería Navidad 2025 | Mapa de la suerte: los municipios de Canarias donde más premios caen Gran Canaria: Las Palmas, Telde, Arucas, Teror, Gáldar Tenerife: Granadilla, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Los Realejos Lanzarote: Arrecife, San Bartolomé (Deiland), Tahíche Fuerteventura: Antigua, Costa Calma, Puerto del Rosario La Palma: Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane Estos municipios concentran el 80% de premios mayores del archipiélago. ¿Vives en alguno de ellos?

Lotería Navidad 2025 | La Chasnera: 12 años consecutivos repartiendo millones – La gasolinera más afortunada de España La gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) es una leyenda nacional. Desde 2013 ha repartido: El Gordo completo en 2018 (26 décimos = 10,4 millones)

Segundo premio 2020

Quintos premios casi todos los años

En 2023: Gordo + cuarto + quinto el mismo día Km 54 de la TF-1. Muchos turistas y residentes en las Islas paran expresamente a comprar décimos. Es la Doña Manolita de Canarias. ¿Has comprado allí alguna vez?

En Canarias es importante que tengamos en cuenta la hora del sorteo. En las Islas comenzará a las 8:00 hora canaria (9:00 hora peninsular). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad será el lunes 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid. Este año, cada canario gastará una media de 47,24 euros en lotería, muy por debajo de los 76 euros de media nacional. Pero ojo: gastamos menos, ¡pero ganamos mucho!

Iniciamos este viernes el seguimiento a toda la actualidad que genera el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Tenemos muchas curiosidades y te contaremos qué debes saber para poder seguir el sorteo en directo el próximo 22 de diciembre desde el Teatro Real de Madrid.

Lotería Navidad 2025 | En ocasiones se han repetido las tres cifras finales de ‘El Gordo’

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes: 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

Lotería Navidad 2025 | ‘El Gordo’ del último año fue el 72480

Lotería Navidad 2025 | Las terminaciones que nunca han salido con ‘El Gordo’

Nunca ha terminado el número del primer premio en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Los niños de la Residencia San Ildefonso de Madrid Piero Rai Chávez (c) y Alisce Ríos (d), muestran el número 72.480, el Gordo de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie y 400.000 euros al décimo, durante el sorteo de la Lotería de Navidad 2024 en el Teatro Real, en Madrid. EFE/Javier Lizón

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué cuadro es la imagen de los décimos de este año? Como cada año, los décimos de la Lotería de Navidad llevan una imagen. Este año se trata del cuadro de ‘La Natividad de la Virgen‘. Una obra de Juan García de Miranda, pintor barroco español que vivió entre 1677-1749. El cuadro pertenece a la colección del Museo del Prado de Madrid. La ‘Natividad de la Virgen’ es el cuadro protagonista del décimo de la Lotería de Navidad 2025

Lotería Navidad 2025 | Curiosidades del Gordo En cuatro ocasiones el “Gordo” ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales. Fueron el 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

Lotería Navidad 2025 | ¿Será éste el último año que paguemos el décimo a 20 euros? Los loteros reclaman aumentar el premio de la Lotería de Navidad hasta 500.000 euros

Lotería Navidad 2025 | Los números más agraciados con ‘El Gordo’

De los 214 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio, conocido popularmente como el “Gordo”, ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

Lotería Navidad 2025 | Conoce todas las palabras importantes para entender el sorteo Palabras clave que deberías saber para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | 27 millones de personas juegan La Lotería de Navidad es el principal juego en España. Son más de 27 millones de personas las que juegan para intentar conseguir uno de los premios más destacados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, entre ellos el Gordo dotado con cuatro millones a la serie, 400.000 euros el décimo. Son cifras del estudio anual del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), que muestran los hábitos de la población española con respecto al juego presencial -loterías, rascas, casinos, bingos y apuestas deportivas, entre otros- durante 2024. La tradición de jugar para ganar el Gordo ha hecho que en el último año haya alcanzado máximos históricos de ventas: 3.505 millones de euros, según la patronal del juego privado.

Lotería Navidad 2025 | Los disfraces presentes en el Teatro Real A cuatro días del sorteo, algunos de los habituales en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid ya guardan su sitio. Desde anoche ya están haciendo cola para ser los primeros que entran al recinto en el que se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Y como también marca la tradición, acuden disfrazados y llenos de amuletos de la suerte. Madrid vive la recta final del Sorteo de la Lotería de Navidad, con los primeros fieles guardando sitio para el sorteo a las puertas del Teatro Real, los vendedores ambulantes intentando esquivar la vigilancia de las autoridades y miles de visitantes con la ilusión de ganar el premio más esperado del año. EFE/Rodrigo Jiménez Detalle de los números con los juegan algunos de los que aguardan a entrar en el Teatro Real cuatro días antes del sorteo. EFE/Rodrigo Jiménez Dos de los protagonistas que acuden con disfraces cada año al Teatro Real en Madrid aguardan ya su turno en la cola para el día del sorteo / EFE

Lotería Navidad 2025 | Consejos por si tu décimo se ha estropeado Hay veces que los accidentes y descuidos pueden ocurrir, son muchas las historias que hay alrededor de cada décimo que una persona compra con toda su ilusión. ¿Qué pasa si se estropea desde que lo compramos y resulta premiado?. No está todo perdido. Si te ocurre debes acudir a un punto de venta de Loterías. Allí recibirás un formulario de «solicitud de pago de premios«. Tendrás que firmarlo y adjuntar el décimo o el resguardo que se ha estropeado. Una vez lo hagas, ese décimo será remitido a Loterías para su autenticación y proceder, en caso de confirmarlo, al pago del premio.

Lotería Navidad 2025 | La fecha límite para cobrar un premio Si resulta agraciado tu décimo con un premio es importante que sepas que tienes una fecha límite para poder cobrarlo. El 23 de marzo de 2026 será el último día que puedes acudir para recibirlo. Son tres meses los que da Loterías y Apuestas del Estado, desde el día siguiente a la celebración del sorteo.



Lotería Navidad 2025 | Los premios se pueden cobrar desde la misma tarde del 22 de diciembre El mismo día del sorteo se podrán cobrar los premios de los décimos agraciados. Se podrá realizar una vez finalicen las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos.



Lotería Navidad 2025 | Momentos claves antes del inicio del sorteo El sorteo comienza el 22 de diciembre a partir de las 8:00 (hora canaria), sin embargo, hay momentos claves antes de este inicio. Uno de ellos la llegada de los bombos al Teatro Real de Madrid. Allí permanecen ya custodiados, y con ellos las bolas de los números y las bolas de los premios. Los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad ya esperan en el Teatro Real Otro de los momentos destacados será el día previo al sorteo. El 21 de diciembre se hará un examen y recuento de las bolas, tanto de los números como de los premios, para comprobar que dentro de los bombos no falta ninguno.



Lotería Navidad 2025 | ¿Buscas un número concreto?. Te ayudamos Si buscas un número concreto, tu fecha de nacimiento, un número especial que tiene un significado para ti es fácil localizarlo… En RTVC tenemos en marcha el buscador de números. Solo tienes que añadir el número y te saldrán las administraciones de lotería que lo tienen en venta con su dirección y teléfono. Buscar Números Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los billetes que se venden en Canarias Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer los datos de la consignación por provincias y comunidades. En Canarias la consignación ha sido de 105.297.800 millones de euros por los 2.228.862 de habitantes de la comunidad. Son 47,24€ por persona y en total son 526.489 billetes. Desglosados los datos por provincia en Las Palmas se reparten en 228.294 billetes 45.658.800 euros y en Santa Cruz de Tenerife se enviaron 59.639.000 euros repartidos en 298.195 billetes. Por provincia en Santa Cruz de Tenerife la media de lo que gasta una persona se sitúa en 55,51 € por persona, en la provincia de Las Palmas se gasta menos, 39,55 € de media. Empleados y propietarios de la gasolinera La Chasnera en el km 54 de la autopista TF-1 del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife) celebrando que vendieron varios números agraciados con un tercero, dos cuartos y un quinto premio en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 2024. EFE/Ramón de la Rocha

Lotería Navidad 2025 | Cuánto te tocaría por décimo jugado Si has jugado un décimo en la Lotería de Navidad, estos son los premios más destacados: Primer Premio (El Gordo): 400.000 € por décimo. Segundo Premio: 125.000 € por décimo. Tercer Premio: 50.000 € por décimo. Cuarto Premio: 20.000 € por décimo. Quinto Premio: 6.000 € por décimo. Pedrea y reintegros: 100 € por décimo.

Lotería Navidad 2025 | Éstas son las terminaciones más premiadas Estas son las terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Las niñas y niños de San Ildefonso llevan días de ensayos Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar El Gordo

Lotería Navidad 2025 | Comienzan las colas cuatro días antes del sorteo Comienza la cuenta atrás para el Sorteo de Navidad entre colas y mucha expectación

Lotería Navidad 2025 | En este sorteo se emiten 3.960 millones de euros El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad consta de 198 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 200 euros, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión son 3.960 millones de euros. De los que el total destinado a premios asciende a 2.772 millones de euros en este 2025.

Lotería Navidad 2025 | Dos bombos centran la atención Si hay un elemento característico en el sorteo de la Lotería de Navidad son los dos bombos protagonistas. Uno, el de mayor tamaño, contiene las 100.000 bolas de los números. El otro, más pequeño, tiene en su interior las 1.807 bolas de los premios, entre ellas El Gordo.

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dura el sorteo? El Sorteo Extraordinario de Navidad tiene una duración de cuatro horas aproximadamente. La hora de inicio es las 8:00 (hora canaria) y a partir de ahí durará el tiempo en el que se terminen de repartir las bolas de los premios.

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto gastas en la lotería? Las estadísticas dicen que en Canarias llevamos dos décimos cada uno Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025

Lotería Navidad 2025 | ¿Compartes décimo? Te contamos qué debes tener en cuenta Compartir un décimo: lo que debes saber antes de la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los detalles que esconde cada décimo La Natividad de la Virgen, de Juan García de Miranda, la imagen del décimo de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Conoce las recomendaciones para evitar estafas Consejos de la Policía Nacional para evitar fraude en la Lotería de Navidad

Lotería Navidad 2025 | Los orígenes del sorteo Este sorteo, que para muchos marca el inicio de la Navidad, lleva desde el siglo XIX celebrándose. El primer sorteo de la Lotería de Navidad del que se tiene constancia se remonta al 18 de diciembre de 1812. El entusiasmo y la proximidad a las fechas navideñas hizo que este sorteo se convirtiese en uno muy especial para la población y tuviese esa denominación popular. No fue hasta 1892 cuando el sorteo cogió la denominación oficial de «Sorteo de Navidad».

Lotería Navidad 2025 | Cuándo, dónde y horario del Sorteo Extraordinario de Navidad El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el próximo lunes 22 de diciembre. El lugar de celebración será el habitual de los últimos años en el Teatro Real de Madrid. El sorteo comenzará a partir de las 8:00 (hora canaria).

Lotería Navidad 2025 | ¿Cuáles son los plazos para cobrar un premio? La Lotería de Navidad fija el calendario de cobros

Lotería Navidad 2025 | ¿Qué premios están exentos de tributar? Los premios de la Lotería de Navidad iguales o inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación

Lotería Navidad 2025 | El anuncio del sorteo cargado de emoción

