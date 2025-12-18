A cuatro días del sorteo más esperado del año, son muchos los que se acercan a las Administraciones de Lotería para adquirir el boleto que le de fortuna

Informa: RTVC.

Las colas se suceden en las Administraciones de Lotería para conseguir el ansiado boleto que les de suerte el día del Sorteo Extraordinario de Navidad. A cuatro días de ese ansiado sorteo, son muchos los los que encaran la recta final con esa ilusión.

Venta de décimos para la lotería de Navidad.

El próximo 22 de diciembre se repartirán 2.772 millones de euros. Loterías y Apuestas del Estado han ampliado en esta edición los premios. Se estima que 27 millones de españoles han adquirido décimos y participaciones con la esperanza de sacarse el Gordo.

Esa mañana del próximo lunes, saldrán de dudas después de que comiencen a girar los bombos en el Teatro Real de Madrid.

Crecen los premios y las ventas

Los loteros esperan vender más de 3. 500 millones de euros en décimos, una cifra superior a la del 2024. Este año han salido a la venta cinco series más de Lotería de Navidad, se han distribuido 198 series de 100.000 números cada una.

Todo está listo para uno de los días más esperados del año. El sorteo comienza a las 9:00 horas peninsular y durará unas cuatro horas y media.