El sorteo extraordinario repartirá 2.772 millones en premios tras aumentar en medio millón la emisión de billetes
El Sorteo de Navidad es una fecha clave en el calendario navideña. Y este 2025 no será diferente. El próximo 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, es decir, 70 millones más que el año pasado
Este aumento en la cuantía total de los premio se distribuye entre todas las categorías del sorteo. Así, el Gordo de Navidad tendrá un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie.
En esta edición se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de lo que resulta una emisión de 198 series, cinco más que en el año anterior, con una emisión total de 3.960 millones de euros, de los cuales el 70% se destinará directamente a premios.
La cita, como viene siendo habitual, se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, un día en el que el país se detendrá, un año más, durante unas horas para seguir en directo este ritual que, seguro, dará alguna que otra alegría.
Premios
- El Gordo: 4.000.000€ a la serie (400.000 euros por décimo)
- Segundo Premio: 1.250.000€ a la serie (125.000 € por décimo)
- Tercer Premio: 500.000€ a la serie (50.000 € por décimo)
- 2 Cuartos Premios: 200.000€ a la serie (20.000 € por décimo)
- 8 Quintos Premios: 60.000€ a la serie (6.000 € por décimo)
- 1.794 Premios, la pedrea: 1.000€ a la serie (100 € por décimo)