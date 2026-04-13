InicioNoticias

5.000 euros al mes durante 20 años para alguien afortunado de Tegueste

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La ONCE deja en Tegueste, en Tenerife, un ‘sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años y más de 300.000 euros

Vendedor del puesto de Tegueste que ha concedido un 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años - ONCE
Vendedor del puesto de Tegueste que ha concedido un ‘sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años. Imagen: ONCE

El ‘Cupón Fin de Semana’ de la ONCE ha dejado en Tegueste un ‘Sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años y más 300.000 euros al contado en el sorteo de este domingo.

Servando Salomón Rodríguez Pérez es el vendedor de la ONCE que ha dejado este ‘Sueldazo’ en Tegueste, con un cupón premiado que comercializó desde su punto de venta situado en calle Prebendado Pacheco, Tegueste (Quiosco Once).

La organización señala en una nota que los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CD Tenerife vs Arenas Club | J33 Primera Federación 25-26

13.582 vehículos de Telde no tendrán que pagar el impuesto de circulación

UD Las Palmas vs CD Leganés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Levante UD vs Getafe CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Canarias pide un plan de choque ante un posible desabastecimiento de queroseno por la guerra de Irán