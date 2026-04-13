La ONCE deja en Tegueste, en Tenerife, un ‘sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años y más de 300.000 euros

Vendedor del puesto de Tegueste que ha concedido un ‘sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años. Imagen: ONCE

El ‘Cupón Fin de Semana’ de la ONCE ha dejado en Tegueste un ‘Sueldazo’ de 5.000 euros al mes durante 20 años y más 300.000 euros al contado en el sorteo de este domingo.

Servando Salomón Rodríguez Pérez es el vendedor de la ONCE que ha dejado este ‘Sueldazo’ en Tegueste, con un cupón premiado que comercializó desde su punto de venta situado en calle Prebendado Pacheco, Tegueste (Quiosco Once).

La organización señala en una nota que los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.