ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Estas son las terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad

RTVC
RTVC
Lotería de Navidad 2025 en RTVC

Si estás pensando en comprar algún décimo esperando que te toque la suerte, deberías conocer las terminaciones más premiadas en la historia de la Lotería de Navidad

Queda apenas un mes para el sorteo más esperado del año. La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ya ha comenzado, así que si estás pensando en comprar algún décimo esperando que este sea el año en que te toque la suerte, deberías conocer las terminaciones más premiadas en la historia de la Lotería de Navidad.

Estas son las terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad. Imagen de archivo de la administración Caminito de Teror. RTVC.
Terminaciones más premiadas de la Lotería de Navidad. Imagen de archivo de la administración Caminito de Teror. RTVC.

Aunque todos los números tienen probabilidades de salir premiados, se repiten algunos patrones desde que se celebró el primer sorteo en 1812. De los 214 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio, conocido popularmente como el ‘Gordo’, ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

Terminaciones con más suerte

  • 5, número que ha tocado hasta en 32 ocasiones
  • 4, con 27 veces
  • 6, también con 27 apariciones

De dos cifras más premiadas

  • 85, siete veces
  • 57, seis veces
  • 64, cinco veces
  • 65, cinco veces
  • 75, cinco veces
  • 90, cinco veces
  • 97, cinco veces
  • 15, cuatro veces
  • 40, cuatro veces
  • 58, cuatro veces
  • 95, cuatro veces

En cambio, no han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51,
64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.


Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CC carga contra el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria

Lanzarote entrega la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a Olivia Cedrés

Aumentan los casos de acoso entre menores y se refuerzan los protocolos

El Gobierno ofrece 817 plazas y da por cumplida la orden del Supremo sobre los menores asilados

El Hierro acoge la Comisión mixta de cooperación y coordinación de Justicia entre el Gobierno y el TSJC

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025