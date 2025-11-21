- Cada canario gastará 47,24 euros en lotería para el Sorteo de Navidad este 2025
Si estás pensando en comprar algún décimo esperando que te toque la suerte, deberías conocer las terminaciones más premiadas en la historia de la Lotería de Navidad
Queda apenas un mes para el sorteo más esperado del año. La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ya ha comenzado, así que si estás pensando en comprar algún décimo esperando que este sea el año en que te toque la suerte, deberías conocer las terminaciones más premiadas en la historia de la Lotería de Navidad.
Aunque todos los números tienen probabilidades de salir premiados, se repiten algunos patrones desde que se celebró el primer sorteo en 1812. De los 214 sorteos de Navidad celebrados, el primer premio, conocido popularmente como el ‘Gordo’, ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.
Terminaciones con más suerte
- 5, número que ha tocado hasta en 32 ocasiones
- 4, con 27 veces
- 6, también con 27 apariciones
De dos cifras más premiadas
- 85, siete veces
- 57, seis veces
- 64, cinco veces
- 65, cinco veces
- 75, cinco veces
- 90, cinco veces
- 97, cinco veces
- 15, cuatro veces
- 40, cuatro veces
- 58, cuatro veces
- 95, cuatro veces
En cambio, no han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51,
64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.