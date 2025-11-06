Para evitar sorpresas con el sorteo de Navidad es necesario saber algunas recomendaciones en el momento de pagar parte del décimo por Bizum o el reparto de la lotería por WhatsApp

La compra por bizum y el compartir el décimo de Navidad por WhatApp se ha generalizado entre la población.Freepik

Las compras por Bizum o el reparto de la lotería de Navidad por WhatsApp cada vez está más extendido entre la población. SPC, la marca española de electrónica de consumo, facilita algunos consejos para evitar los errores más comunes.

SPC recomienda varias prácticas para evitar fraudes y compartir con seguridad el décimo de la sorteo más esperado del año.

Bizum, a la cabeza de herramienta virtual de pago

Bizum fue una de las herramientas más utilizadas a finales de 2024 para enviar dinero a amigos, familiares. Este medio de pago digital lo usaron más de 28 millones de personas. En diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas se superaron los 100 millones de operaciones mensuales.

La marca española de electrónica de consumo, SPC, insiste en tener en cuenta una serie de pasos para realizar el pago con seguridad y evitar posibles fraudes.

Recomendaciones por seguridad:

Especifica siempre en el concepto del pago los datos clave: a la hora de realizar el pago debes escribir el número del décimo y la cantidad que aportas para justificar la participación en caso de resultar premiado.

Acuerda las condiciones de la participación por escrito: además del pago digital, firmar un pequeño documento o contrato informal que recoja datos básicos como nombre de cada participante, cantidad abonada, número de décimo, fecha de pago y una fecha límite para realizar la aportación puede convertirse en la mejor garantía frente a posibles dudas o reclamaciones posteriores.

Guarda el comprobante digital: realizar una captura de pantalla del justificante y enviarlo por WhatsApp a todos los que comparten ese mismo número. Esto permite que todos los integrantes tengan constancia del acuerdo evitando discusiones o malentendidos.

Verifica el número del destinatario antes de confirmar el envío en las apps de pago instantáneo: un solo dígito mal escrito puede hacer que transfieras el dinero a la persona equivocada, y es una operación que ya no tiene vuelta atrás.

Utiliza la red propia:

Haz tus operaciones desde un entorno seguro: A la hora de pagar o enviar dinero, usar la red móvil propia o una conexión privada. Asimismo, mantener las apps bancarias actualizadas permite corregir vulnerabilidades y activar la verificación en dos pasos o biométrica blindará la operación contra los ciberdelincuentes.

Reclama el pago con la opción “Pedir dinero” o “Dividir un gasto”: una de las grandes ventajas de las apps de pago instantáneo es la opción de poder reclamar directamente el pago a cada participante. En este caso, tienes dos opciones, o solicitar el dinero a cada uno de los responsables del reparto con la función “Pedir dinero” o usar la opción “Dividir un gasto” para que la aplicación solicite a cada participante su parte automáticamente.

Rechaza solicitudes no esperadas o de contactos desconocidos: verificar siempre antes la identidad de la persona detrás de ese número que te está solicitando dinero antes de aceptar. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta sobre estafas en estas fechas como el “Bizum inverso”, en las que el estafador envía una solicitud de dinero en lugar de pagar.

Como cobrar los décimos

Los premios inferiores a 2000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

En cambio, los décimos adquiridos online, el importe del premio se ingresa de forma automática en la cuenta del usuario, sin que sea necesario realizar ningún trámite adicional. Por su parte, los premios superiores a 2000 euros, deben cobrarse en una entidad financiera.

Pese a todas las facilidades, el décimo continúa siendo un documento físico al portador, es decir, solo quien lo tiene en mano puede cobrar el premio. Ninguna foto, Bizum o conversación en WhatsApp sustituye ese valor legal.

SPC recomienda guardar el billete original en un lugar seguro, protegido de la humedad o el calor, y acordar claramente y con un documento escrito firmado por todos los participantes quién lo custodiará para evitar confusiones o disputas en el caso de que este año la suerte acompañe.

En Sorteo Extraordinario de Navidad se suelen compartir décimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Las aplicaciones online son una manera rápida de hacerlo pero en las que hay que pensar en unas medidas mínimas de seguridad.