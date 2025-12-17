Lotería de Navidad 2025 | Galería de imágenes y vídeos

Las imágenes y vídeos más completos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025: desde los ensayos en el Teatro Real hasta las celebraciones de los ganadores en cada una de las Islas Canarias

Descubre la cobertura visual más completa de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias. Esta galería reúne imágenes fotográficas y vídeos exclusivos desde los preparativos del sorteo hasta el momento en que se canta el Gordo en el Teatro Real el 22 de diciembre.

Explora el ambiente en las administraciones de lotería de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro durante los días previos. Revive los ensayos con las niñas y niños de San Ildefonso, sigue cada número cantado en directo y comparte la emoción de los afortunados que ganan el Gordo, el Segundo o el Tercer Premio.

RTVC documenta cada momento histórico del Sorteo Extraordinario con el mayor despliegue multimedia en las islas.

Los bombos y los número llegan al Teatro Real nueve días antes del sorteo

Los bombos que se utilizarán en el sorteo llegan al Teatro Real de Madrid este 12 de diciembre / Europa Press

Los operarios preparan las bolas que cada año tienen los números y los premios de la Lotería de Navidad a su llegada al Teatro Real de Madrid / Europa Press Trabajadores preparan los las bolas que van en los bombos de la lotería nacional en el Teatro Real de Madrid, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España) / Europa Press

Trabajadores preparan los bombos de la lotería en el Teatro Real de Madrid, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España) / Europa Press

El traslado de los bombos de la Lotería de Navidad al Teatro Real se realiza cumpliendo con todas las garantías de seguridad / Europa Press

Ensayos de las niñas y niños de San Ildefonso que cantarán los números durante el sorteo

Los ensayos de las niñas y niños de San Ildefonso se centran en repetir los números, los premios e introducir las bolas en los alambres / Europa Press

La repetición es fundamental en los ensayos de las niñas y niños de San Ildefonso / Europa Press La entonación al cantar los números de la lotería es un sonido típico de la navidad / Europa Press

Durante semanas los niños y niñas de San Ildefonso ensayan cómo cantarán los números de la Lotería de Navidad / Europa Press

El anuncio de la Lotería de Navidad de este año

Las ventas de los décimos de la lotería comenzaron en verano

Desde el mes de agosto las colas son habituales en algunas administraciones de lotería / Europa Press En verano ya se pusieron a la venta los décimos de la Lotería de Navidad / Europa Press

Te puede interesar: