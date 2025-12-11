La Natividad de la Virgen, imagen del décimo de Navidad, es una pieza destacada del barroco español donde García de Miranda supo combinar delicadeza cromática con la intensidad narrativa característica del periodo

El tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad vuelve a poner en valor en la edición de 2025 el patrimonio artístico español. Cada décimo estará protagonizado por La Natividad de la Virgen, obra del pintor barroco Juan García de Miranda, conservada en el Museo del Prado de Madrid. Con esta iniciativa, Loterías y Apuestas del Estado continúa su labor de difusión de la cultura a través de uno de los eventos más esperados por la ciudadanía.

La Natividad de la Virgen es una pieza destacada del barroco español. García de Miranda, pintor madrileño del siglo XVIII, supo combinar en esta obra la delicadeza cromática con la intensidad narrativa característica del periodo. La escena representa el momento del nacimiento de la Virgen María, rodeada de un ambiente doméstico y solemne a la vez, con figuras que transmiten emoción contenida y espiritualidad. La composición equilibrada y el tratamiento lumínico hacen de esta pintura un ejemplo representativo del estilo del artista, quien trabajó para la Corte y llegó a ser restaurador del propio Museo del Prado.

El décimo de Navidad, un escaparate cultural

La imagen, reproducida en millones de décimos que ya se distribuyen por toda España, ofrece al público una oportunidad única de acercarse a esta obra maestra. Cada año, el Sorteo de Navidad se convierte en un escaparate cultural, y la elección de pinturas del Prado se ha consolidado como tradición. La inclusión de La Natividad de la Virgen no solo subraya el valor artístico del patrimonio nacional, sino también la conexión emocional entre la festividad navideña y las representaciones clásicas que evocan estas fechas.

Desde Loterías y Apuestas del Estado destacan que el objetivo es mantener viva la relación entre arte e identidad social. “Queremos que cada décimo sea también una ventana al museo”, señalan fuentes de la institución, recordando que estas iniciativas contribuyen a fomentar el interés por la visita y el conocimiento del patrimonio cultural.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre, volverá así a unir ilusión, tradición y arte.